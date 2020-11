Avi Avital: "Beethoven verstand es als Zeichen seiner Liebe"

Berlin. Die Konzerthäuser sind geschlossen, eigentlich ist es keine gute Zeit für Virtuosen, die es normalerweise auf internationale Bühnen drängt. „Ich habe in dieser Zeit mehr Musik gehört als je zuvor“, sagt Avi Avital: „Gerade jetzt ist es wichtig, Musik zu hören, weil es die Stimmung hebt. Wenn man die Musik schon nicht im Konzertsaal teilen kann, dann über eine CD, auf der ich neue Dinge vorstellen möchte.“

Der in Berlin lebende israelische Musiker, der in den letzten Jahren die Mandoline populär gemacht hat und sogar für den Grammy nominiert war, hat als Grammophon-Künstler diesmal auf seiner CD „Art of the Mandolin“ die Klassiker im Blick. Der 42-Jährige präsentiert Originalkompositionen für das Instrument.

Als sich Beethoven in eine junge Adlige verliebte

Ein bisschen schmunzeln darf man schon bei der Auswahl. Vom großen Titanen, dem Jubilar Ludwig van Beethoven, ist das kaum bekannte Adagio ma non troppo für Mandoline und Cembalo (oder Harfe) vertreten. Dahinter verbirgt sich eine bezaubernde Episode.

„Die meisten Komponisten schreiben nicht für die Mandoline, und wenn sie es doch tun, dann ist es interessant zu sehen, warum sie es tun“, sagt Avital: „Im Fall des jungen Beethoven war es so, als ob er einen Liebesbrief geschrieben hat.“

Der junge, leider bald schon kränkelnde Beethoven blieb auf seiner einzigen großen Konzerttournee 1796, die ihn auch nach Berlin führte, deutlich länger als geplant in Prag und komponierte auffällig viele Stücke für die 18-jährige Josephine von Clary. „Die junge Gräfin von Clary war eine Dilettantin, das Musizieren war in den adligen Kreisen sehr verbreitet, von Wien und Prag bis Italien. Er hat dieses Stück für sie geschrieben, weil er sich in sie verliebt hat“, erzählt Avital. „Deshalb ist es eine süße, gefällige Musik geworden und nicht vergleichbar mit den Sinfonien und Klaviersonaten.“

Im 18. Jahrhundert ein Saloninstrument der Adligen

Vielleicht muss man noch hinzufügen, dass der Begriff Dilettant damals nichts Abwertendes enthielt, sondern nur als Abgrenzung zu den Profis benutzt wurde. Das musikalische Verständnis der jungen Frauen aus guten Häusern muss beachtlich gewesen sein, wie selbst dieses tändelnde Werk ahnen lässt.

„Beethoven dachte nicht daran, dass das Stück veröffentlicht wird, sondern verstand es nur als ein Zeichen seiner Liebe“, so Avital: „Der Plan ging damals nicht auf, aber wir haben heute die schöne Musik.“ Beethoven hatte übrigens einen Hang dazu, sich in junge Adlige zu verlieben, die den genialen Musiker bewunderten, aber den Mann nicht haben wollten.

Bemerkenswert an dem Beethoven-Adagio ist, dass sich der Klassiker auf die Mandoline eingelassen hat. „Die Mandoline war in vielen Ländern als ein Instrument für Amateure verbreitet“, erklärt Avital die Geschichte: „Im 18. Jahrhundert war es wie die Harfe ein Saloninstrument der Adligen, wie man auf Gemälden aus dieser Zeit sehen kann. Mit den Perlmutt-Verzierungen war es auch ein dekoratives Instrument.“

Ab Ende des 19. Jahrhunderts wurde es immer populärer, man findet es in Zirkeln und in kleinen Mandolinenorchestern. „Die Mandoline war einfacher zu spielen im Gegensatz zur Violine. Obendrein wurden viele Instrumente hergestellt, die preiswerter waren als die Streichinstrumente, die mit Bogen gespielt werden.“

Als jeder Kibbuz sein Mandolinenorchester hatte

Aus Be’er Scheva, einer Stadt am Rande der Negev-Wüste, stammt Avital. Dort lernte er als Achtjähriger das Ins-trument kennen und begann seinen Weg in einem Mandolinenorchester. Diese Gruppen gehörten zur kulturellen Selbstfindung im jungen Israel.

„Im Kibbuz war es auch so, dass die Leute klassische Musik nachspielten, die sie irgendwo gehört haben. Man konnte ja nicht einfach auf Spotify gehen, sondern musste es damals selber spielen. Das Thema ist noch ein blinder Fleck für die Musikwissenschaft, aber in Israel hatte fast jeder Kibbuz sein Mandolinenorchester. Von den 1930er- bis 70er-Jahren war das sehr populär.“

Dass die volkstümlich wirkende Mandoline für eine konkrete politische oder soziale Richtung stehe, weist Avital zurück. „Es gibt natürlich das berühmte Bild von Willy Brandt, wie er Mandoline spielt.“ Populär war die Mandoline in Deutschland Anfang des 20. Jahrhunderts durch die Wandervogel-Bewegung geworden.

„Natürlich waren auch die Kibbuzim Sozialisten, die Leute kamen aus europäischen intellektuellen Familien und fanden sich in Israel wieder, wo sie mit ihren Händen versuchten, in der Wüste Kartoffeln anzubauen. Sie trugen eine widersprüchliche Identität in sich. Die Musik war für sie weniger ein Symbol für die politische Orientierung, sondern mehr für den geistigen Ausgleich.“

Als ein Mandolinen-Komponist von Mussolini vereinnahmt wurde

Aber zu Beginn des 20. Jahrhunderts gab es auch andere, faschistische Tendenzen, in denen die Mandoline eine Rolle spielte. Avital verweist auf den 1934 gestorbenen Mandolinenspieler, Komponisten und Instrumentenbauer Raffaele Calace. „Zu seiner Zeit war er der Paganini der Mandoline. Durch ihn wurde sie zum Nationalinstrument der Italiener. Eines seiner Mandolinenkonzerte hat er Benito Mussolini gewidmet.“

Später im Gespräch wird der Musiker sagen, dass er sich nur für ein Stück entscheide, wenn er es mag. „Das Mussolini gewidmete Werk ist vielleicht für die Musikwissenschaft interessant“, so Avital, „aber ich möchte es nicht spielen, weil es vom Zeitgeist vereinnahmt ist. Und wir wissen, wohin der geführt hat.“

Für sein neues Album hat er nach speziellen klassischen Werken gesucht. „Es gibt zwei verschiedene Arten von Komponisten, die für Mandoline schrieben. Die einen waren Mandolinenspieler wie Calace und gehörten damit zur Community, für die sie komponierten. Mehr interessierten mich die wenigen großen Komponisten, die von außen auf das Instrument geschaut und es benutzt haben.“

Auf der CD finden sich Werke von Vivaldi, Scarlatti oder eben Beethoven. Aber es gibt vergleichsweise wenige originale Stücke. „Das ist etwas, was ich korrigieren möchte. Ich gebe selber Mandolinenwerke in Auftrag, auf der CD sind zwei neue Stücke mit drauf.“