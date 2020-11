Ferdinand von Schirach: „Es geht nicht um Justiz, es geht um uns selbst“

Niemand macht dem Durchschnittsbürger die oft schwer zu durchschauenden Paragrafen der Justiz verständlicher als Ferdinand von Schirach. Das hat der ehemalige Strafverteidiger erst mit Büchern wie „Schuld“ (2010) und „Verbrechen“ (2011) geschafft, die alle Bestseller wurden, und dann auch zunehmend mit Filmen, die seinen Namen tragen. Jetzt kommen in kürzester Zeit gleich zwei neue Titel ins Fernsehen: In „GOTT von Ferdinand Schirach“ wird am 23. November das Für und Wider von Sterbehilfe abgewogen. Am Ende des ARD-Films kann das Publikum dazu live abstimmen. Und am 3. Januar geht es im ARD-Zweiteiler „Feinde“ um die sogenannte „Rettungsfolter“. Auch das ein ungewöhnliches Format, das aus zwei unterschiedlichen Perspektiven gezeigt wird. Wir haben mit dem 56-Jährigen gesprochen.

Herr von Schirach, zwei große Stoffe so kurz hintereinander: Sind das Schirach-Festspiele? Oder sind Sie über die Bündelung unglücklich, weil sie sich gegenseitig an Aufmerksamkeit nehmen?

Ferdinand von Schirach: Nein, überhaupt nicht. Für einen Schriftsteller ist es wunderbar, solche Stoffe schreiben zu dürfen. Die Filme sind auch sehr unterschiedlich und die zweieinhalb Monate dazwischen sind eine lange Zeit.

Das Reizthema Sterbehilfe vor dem Ethikrat: „GOTT von Ferdinand Schirach“ mit Matthias Habich (l.) und Lars Eidinger.

Foto: ARD Degeto/Moovie

Die Filme handeln Streitthemen wie Sterbehilfe und die sogenannte „Rettungsfolter“ ab. Sehen Sie sich jetzt als eine Art Justizsachverständiger oder auch einfach Vermittler, der dem „einfachen Mann“ die Rechtslage erklärt?

Wir wissen doch alle, dass Folter verboten ist. Aber es beschäftigt uns immer wieder, wie Recht und das, was wir für Gerechtigkeit halten, auseinanderfallen. Die meisten Zuschauer sind sehr viel klüger, als immer behauptet wird. Ich habe es in den Theatern und bei den Filmen immer wieder erlebt, dass die Zuschauer danach über unsere Verfassung diskutieren. Genau dadurch wird sie lebendig und greifbar.

Sind solche Filme vielleicht sogar nötig, weil der „einfache Mann“ die Gesetze und das Juristendeutsch gar nicht verstehen kann?

Gesetze klingen oft kompliziert, ja, das stimmt. Es ist eine Fachsprache, so wie es eine medizinische Fachsprache gibt. Aber die Fragen, die diese Filme stellen, sind keine juristischen Fragen. Es geht um unsere moralischen Vorstellungen, um unsere Gesellschaft, es geht um uns selbst.

Bei „GOTT“ kann das Publikum, ähnlich wie bei „Terror“ vor vier Jahren, mit abstimmen. Sollte es solche Publikumsvotings öfter geben? Und könnte das auch einmal irgendwelche Auswirkungen auf künftige Gesetzesvorlagen haben?

Ich bin ganz gegen eine direkte, eine absolute Demokratie. Ein deutscher Bundespräsident sagte vor 70 Jahren, Volksabstimmungen seien eine Spielwiese für Demagogen. Entscheidend ist die Diskussion, nicht die Abstimmung. Sehen Sie, bei „Terror“ haben die Zuschauer zur besten Sendezeit über Kant diskutiert. Bei „GOTT“ wird es um Augustinus’ Vorstellungen von Sünde gehen – und nicht um Gesetzesvorlagen.

„GOTT“ war zuerst ein Theaterstück. Hier die Uraufführung im Mai 2020 im Schauspielhaus Düsseldorf.

Foto: Sandra Then / dpa

Angesichts der kippenden Alterspyramide und Pflegeengpässe: Müsste man die Debatte Sterbehilfe in Deutschland nicht längst viel ehrlicher führen?

Die Bundestagsdebatte 2005 hat mich beeindruckt. Viele Abgeordnete haben damals bewegend über private Erlebnisse gesprochen, über Familienmitglieder und Freunde, die sich das Leben genommen oder im Krankenhaus gelitten haben. Befürworter und Gegner der Sterbehilfe sind nicht unehrlich miteinander. Jeder will das Richtige, und jeder ist von seiner Position überzeugt.

Bei „Feinde“, wo es um Folter geht, gibt es kein Voting. Hätte man da womöglich Angst – weil die Menschen mehrheitlich dafür stimmen würden?

Über Folter darf es niemals eine Abstimmung geben. Sie ist verboten und geächtet, und das muss so bleiben. Unbedingt und ohne jede Ausnahme. „Feinde“ zeigt ja gerade, was passiert, wenn dieses absolute Verbot in Frage gestellt wird.

Bei „GOTT“ darf abgestimmt werden, „Feinde“ ist ein anderes spannendes Format: Man kann hier einen Sachverhalt aus zwei Perspektiven betrachten. Wahlweise nacheinander auf demselben Kanal – oder gleichzeitig, wenn man zwischen ARD und Drittem Programm zappt. Welche Sichtungsart würden Sie präferieren?

Eine Geschichte aus zwei Perspektiven erzählt: „Feinde“ mit Bjarne Mädel (l.) als Kommissar und Klaus Maria Brandauer als Anwalt.

Foto: ARD Degeto/Moovie

Zuerst den einen Film, dann den anderen. So wird das ganze Bild entstehen.

Das letzte Drittel von „Feinde“ , die Gerichtsverhandlung, wird zwar aus anderen Kameraeinstellungen gezeigt, ist aber identisch. Könnte das die Gefahr beinhalten, an einem langen Fernsehabend zu ermüden?

Ich glaube nicht. Nils Willbrandt, der Regisseur, hat es geschafft, dass man emotional immer ganz auf der Seite dessen steht, den man gerade sieht. Auch in der langen Gerichtsszene ist das so.

Die Rechtslage ist eindeutig: Folter darf nicht nmal angedroht werden. Ein Entführungsopfer wie Richard Oetker, der, wie Sie auch, zwischen den beiden Teilen in einer Dokumentation zu Wort kommt, sehen das womöglich anders? Wie würden Sie mit Herrn Oetker darüber sprechen?

Sie täuschen sich. Richard Oetker ist ein kluger Mann, der um den Unterschied zwischen Rache auf der einen Seite und dem Recht auf der anderen Seite sehr genau weiß. Mich beeindruckt seine Haltung. Ich würde mit ihm darüber sprechen, wie er, trotz der schrecklichen Verbrechen an ihm, dazu finden konnte.

Geht es in „Feinde“ auch um unsere Voreingenommenheit und vorschnellen Urteile?

Das ist eine ganz natürliche Haltung, glaube ich. Wir wollen ja unsere Familie und Freunde schützen. Das Leben der Geliebten oder der Kinder ist wichtiger als das eigene, wir würden alles tun, um sie zu retten. Aber den Rechtsstaat dürfen Wut, Hass und Verzweiflung nicht bestimmen. Er muss die Regeln beachten, die er sich selbst gegeben hat. Sonst enden wir im schrecklichen Chaos.

Die ARD sucht im Zugzwang der Streaming-Konkurrenz nach neuen Formaten. Sind Sie da jetzt mit diesen beiden ungewöhnlichen Projekten ein Retter in der Not?

Aber nein, das ist Unsinn. Wenn wir aus der Markwirtschaft eines lernen können, dann, dass Konkurrenz belebt. Die Filme und Serien, die heute produziert werden, sind doch großartig in ihrer Vielfalt. Kein Streamer könnte „Feinde“ oder „GOTT“ in dieser Form zeigen - das „Lagerfeuer“ geht nun mal nur im linearen Fernsehen. Und die öffentlich-rechtlichen Programme bieten darüber hinaus so viel: Zum Beispiel zeigt niemand sonst Nachrichten in dieser Qualität.

Anwälte in Schirach-Verfilmungen wurden schon von Josef Bierbichler, Moritz Bleibtreu, nun auch von Klaus Maria Brandauer und schon zum zweiten Mal von Lars Eidinger gespielt. Das sind natürlich fiktive Figuren, aber doch von Ihnen inspiriert. Wen, dürfen wir das fragen, sehen Sie am liebsten in dieser Rolle?

Jeden.

„GOTT von Ferdinand von Schirach“: ARD, 23. November, 20.15 Uhr. „Ferdinand von Schirach: Feinde“: ARD, 3. Januar 2021, Teil 1: 20.15 Uhr, Teil 2: 22.30 Uhr.