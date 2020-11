Clemens J. Setz und die Seele der Sprachen

Clemens J. Setz gilt seit einigen Jahren als enfant fou des deutschsprachigen Literaturbetriebs. Essays über fingierte Lexikoneinträge, Gedichte über Regenwürmer und ein tausendseitiger Roman gehören unter anderem zu dem jetzt schon reichen Oeuvre des 37-jährigen Österreichers. Und jetzt also Plansprachen. Mit „Die Bienen und das Unsichtbare“ hat Setz ein umfangreiches Machwerk zu erfundenen Sprachen veröffentlicht: Sachbuch trifft hier auf Fiktion und persönliche Einträge. Eine „verkleidete Anthologie der Plansprachen“ nennt Setz das Buch im Interview mit dem Deutschlandfunk selbst.

Und verkleidet hat Setz seine Anthologie gut, so spannend liest sich der Ritt durch die Geschichte der erfundenen Sprachen. Wir erfahren von Esperanto, der wohl erfolgreichsten Plansprache, die für Frieden und Gleichheit zwischen den Völkern sorgen soll. Setz selbst schlägt einige ihrer prominentesten Dichterinnen immer wieder für den Literaturnobelpreis vor. Weiter geht die Reise nach Talossa, einem fiktiven Königreich, das ein einsamer 14-Jähriger in seinem Kinderzimmer in Milwaukee ausrief – auf Talossanisch selbstverständlich. Später wurde der König übrigens verbannt und stellte geläutert einen Antrag auf Wiedereinbürgerung. Auch von dem Sommer, in dem Setz selbst Volapük lernte, ist viel die Rede. Aber warum überhaupt Plansprachen lernen?

Verbindung zwischen Spracherfindung und persönlicher Krise

„Wer eine erst vor kurzem erfundene Sprache spricht, macht sich in gewisser Weise vor der Weltgeschichte unsichtbar“, heißt es an einer Stelle im Buch. Dass das von ihren Schaffern mitunter gewünscht war, legt Setz nahe. Wörter- und Spracherfindung und tiefe existenzielle Krisen scheinen in einem besonderen Verhältnis zueinander zu stehen, schreibt er. Stets ging es darum, ein universelles Problem zu lösen. Auch Setz befand sich vor einigen Jahren in einer tiefen Krise.

Der österreichische Autor Clemens Setz durchlebte während der letzten Jahr selbst einige Krisen.

Foto: © Max Zerrahn / Suhrkamp Verlag

In Tagebucheinträgen erzählt er von depressiven Episoden und Paranoia-Attacken. Eine mysteriöse Autoimmunerkrankung ließ ihn zwischen 2013 und 2016 allmählich wahnsinnig werden, schreibt Setz. Gerade diese persönlichen Passagen machen das Buch lebendig. Setz holt die Plansprachen aus ihrem angestaubtem Entstehungskontext aus dem 19. Jahrhundert ins Jetzt, lässt sie zwischen Tinder-Profilen und Reddit-Foren auferstehen.

Dabei holt die erfundene Sprache den Schriftsteller immer mehr ein: „In jeder Buchstabenfolgen wohnen neuerdings Explosionen von Bedeutung, absurde Comic-Bilderfolgen aus abstrakten Begriffen, die das Wort gleichzeitig kaputterklären und fremdverzaubern, bis man nicht nur das Wort selbst, sondern auch das von ihm Bezeichnete gern aus der Welt geschafft wüsste.“ Das Nachdenken über Sprache, so scheint es, verändert die Sicht auf die Welt.

Mit Plansprachen die Welt verändern

Wie würden wir kommunizieren, wenn es eine Sprache gäbe, mit der man schwer zu beschreibende Gefühle, die jeder kennt, einfach ausdrücken kann? Wenn es etwa einen Suffix gäbe, für „eine bestimmte Handlung genießend und verstehend ausführen“? Es gibt tatsächlich eine Plansprache, deren alleiniger Zweck das Ausdrücken speziell weiblicher Empfindungen ist, erfährt die Leserin, die Setz übrigens konsequent mit dem generischen Femininum anspricht.

Die meisten Plansprachen haben freilich geringe Auswirkungen auf die Welt. Blissymbolics hingegen schaffte tausenden von Menschen eine neue Perspektive. Mit Sprache ist viel Unheil angerichtet worden, überlegte einst Charles K. Bliss, und schuf daher eine nur aus Symbolen bestehende Sprache. Heute treten sprachbehinderte Menschen mit Blissymbolics häufig das erste Mal mit ihrem Umfeld in Kontakt. Denn Setz hat sich für „Die Bienen und das Unsichtbare“ auch viel mit stummen Menschen beschäftigt. Ohne den Zeigefinger zu erheben, fragt er nach den Gründen, warum man Menschen ohne Lautsprache die Intelligenz abspricht. An ein Bewusstsein habe man bei vielen der Stummen nicht geglaubt, ohne jemals danach gefragt zu haben.

Setz hat zahlreiche Gedichte aus Plansprachen übersetzt

So schlägt Setz mit seinem Buch auch eine politische Richtung ein. Es gilt, näher hinzuschauen, hinter Altbekanntes. Oft liegt eine neue Welt nämlich nur einen Mausklick entfernt. Und Setz hat sich in diese neue Welt mit vollem Eifer hineingestürzt. In den sechs Jahren seiner Erkundung der Plansprachen hat er nicht nur Volapük gelernt, sondern sich zumindest die Grundzüge der Grammatik etlicher weiterer Sprachen beigebracht. Dass dabei seine Begeisterung nicht abnahm, lag wohl auch an der in verschiedensten Plansprachen verfassten Lyrik. Einen Großteil des Buchs nehmen nämlich Übersetzungen ein, die Setz mal mehr, mal weniger ernsthaft aus Esperanto- und Volapük’schen Gedichten anfertigt. Das ist zwar manchmal etwas ausufernd, von Setz’ ehrlicher Freude an Wörtern lässt man sich aber immer wieder anstecken. Manchmal lässt er die Begriffe auch einfach für sich stehen: „Dikfingrumi“ heißt auf Esperanto etwa „per Anhalter fahren“. Hergeleitet vom dicken Finger, dem Daumen, „dikfingro“, klar.

Außerdem hat Setz ja nicht einfach ein Buch über Plansprachen verfasst. „Die Bienen und das Unsichtbare“ ist eine Art Reisebericht mit ausfransenden Rändern, gespickt mit Anekdoten. Und im Leben des Entdeckers Setz, der selbst als Übersetzer tätig ist, nimmt fremdsprachige Lyrik eben einen entscheidenden Teil ein. Übrigens ist der in Wien lebende Schriftsteller für seine Recherche wirklich viel gereist, hat Plansprachen-Enthusiasten in Japan, Schweden und Ungarn getroffen. Sein Buch ist folglich unglaublich gut recherchiert und mit ausführlichen Fußnoten versehen.

Clemens Setz: Die Bienen und das Unsichtbare. Suhrkamp Verlag, 416 Seiten, 24 Euro.

Foto: Suhrkamp Verlag

Doch es ist nicht diese Gründlichkeit oder die bilderreiche Sprache, der stets wie unabsichtlich Komik innewohnt, die Setz zu einem der interessantesten Autoren der deutschsprachigen Gegenwartsliteratur machen. Es ist vielmehr seine Versessenheit auf Außenseiterthemen und ein gehöriges Maß an Überdrehtheit. Das Kind, das sich mit sechs Jahren in die „herrlichen Symmetrien“ des Periodensystems verliebt hat, spukt in Setz’ Kopf immer noch herum. Ein bisschen färbt dabei auch auf die Leserschaft ab; es gilt, die Neugier nicht zu verlieren. „Gleich hinter der Straßenbiegung warten die unbekannten Kontinente, wo man dir schon bei der Einreise einen völlig neuen Kopf aufsetzt und wo die Katzenlämmer tänzeln“, resümiert Setz seine Sprachreise. „Und du kommst ganz leicht dorthin. Nicht einmal dein Leben musst du ändern.“