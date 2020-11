„Wir brauchen eine Vertretung für alle Akteure“

Berlin. Die Berliner Kultureinrichtungen wie Theater, Museen oder Klubs müssen während des zweiten Lockdowns bis Ende November geschlossen bleiben. Es hat für jede Institution individuelle Konsequenzen. Wir befragen die Verantwortlichen, heute: Gerhard Kämpfe, der in Berlin das Classic Open Air auf dem Gendarmenmarkt, die Pyronale und die Jüdischen Kulturtage leitet.

Berliner Morgenpost: Herr Kämpfe, ein Festival nach dem anderen haben Sie absagen müssen. Was war der schwerste Moment?

Gerhard Kämpfe Beim Classic Open Air war es der Schock, weil es das erste Mal war, dass wir das Festival überhaupt absagen mussten. Ich kann nicht sagen, dass man sich an Absagen gewöhnt. Aber bei der Pyronale und den Jüdischen Kulturtagen war man innerlich mehr darauf vorbereitet.

Wie erfahren Sie eigentlich davon, wenn Sie etwas absagen müssen?

Durch die Behörden, man bekommt eine Ansage durch die Landesregierung, dass alle Veranstaltungen bis zu einem bestimmten Datum abgesagt sind.

Sie bekommen also eine Email oder einen Anruf?

Wir entnehmen es aus den Medien. Bei der Unmenge von Veranstaltungen in Berlin kann die Behörde wohl nicht jeden einzeln informieren.

Sind Sie grundsätzlich mit den Totalabsagen im Kulturbereich einverstanden?

Nur mit Einwänden. Grundsätzlich verstehe ich, dass bei einer Pandemie mit solchen Infektionszahlen die Bundesregierung und die Landesregierung reagieren müssen. Sie sind für den Schutz der Bevölkerung zuständig. Aber aufgrund der neuen Situation und der Unkenntnis, wie dieses Virus sich verbreitet, wurden auch Entscheidungen getroffen, die man später revidieren musste. Man fragt sich jetzt schon, warum zum Beispiel viele Theater, die auf hervorragende Weise Hygienemaßnahmen umgesetzt haben, ganze Stuhlreihen herausgenommen haben, plötzlich geschlossen werden. Andererseits sieht man, wie sich die Leute in Supermärkten, Schulen oder überfüllten öffentlichen Verkehrsmitteln auf kleinerem Raum begegnen. Und dass nicht unter denselben Hygienemaßnahmen wie in den Theatern oder vielen gastronomischen Einrichtungen.

Was ärgert Sie am meisten?

Dass alle inklusive der Politiker plötzlich abhängig sind von Aussagen der Wissenschaftler, die selbst erst erkennen müssen, was gerade mit dem Virus passiert. In der Zwischenzeit stießen auch sehr unterschiedliche Sichtweisen aufeinander. Ich verstehe, dass ein Flächenland mit weniger Infektionen anders reagieren will als ein Bundesland mit Ballungszentren wie München oder Berlin. Aber eine einheitliche Regelung ist entschieden klüger, weil es viele Bewegungen zwischen den Ländern gibt, wodurch die Abgrenzung durch eigene Maßnahmen sinnlos erscheint.

Wie haben die Künstler auf Ihre Absagen reagiert? Sind Sie der Buhmann?

Sie reagieren mit sehr großem Verständnis. Die Künstler sehen die Situation, insofern sind sie uns gegenüber gelassen. Nein, gelassen ist das falsche Wort. Viele sind verzweifelt, einige haben einen hundertprozentigen Einnahmeeinbruch in diesem Jahr. Es ist auf zwei Seiten kompliziert. Einerseits fallen die gesamten Einnahmen weg, was ein ökonomisches Problem ist. Andererseits können sie nicht mehr das machen, wozu sie sich berufen fühlen. Das ist ein psychologisches Problem. Sänger oder Schauspieler brauchen die Bühne.

Mit den freischaffenden Solokünstlern verbindet Sie als Festivalleiter, dass Sie privat wirtschaften müssen im Gegensatz zu subventionierten Kulturbetrieben wie Opernhäusern und Theatern. Wie überstehen Sie persönlich die Einnahmeverluste?

Ich habe das große Glück, dass ich mit Mario Hempel einen geschäftsführenden Gesellschafter an meiner Seite habe, der im Augenblick aus seinem Privatvermögen Gelder in die Firmen schießt, damit sie überleben. Das ist die Überlebenschance für die beiden Firmen, die die Pyronale und Classic Open Air veranstalten. Bei der First Music Production habe ich das Glück, dass ich als Intendant der Jüdischen Kulturtage und als Intendant des Kurt-Weill-Festes in Dessau mit öffentlichen Geldern arbeiten kann. Durch diesen Umstand kann diese Firma überleben.

Was erwarten Sie vom Staat, von den Künstlern und vom Publikum?

Vom Publikum erhoffe ich mir, dass es nach dieser Dürre im Kulturleben im nächsten Jahr umso durstiger in die Veranstaltungen strömt. Von der Politik erwarte ich, dass sie den Künstlerinnen und Künstlern so weit helfen, dass sie überleben können und im nächsten Jahr auf die Bühne gehen können. Gerade auch die privaten Theater und die Clubs brauchen Hilfestellungen, wenn die wegfallen, haben viele unserer Künstler gar keine Chance aufzutreten.

Haben Sie besondere Strategien für die Zeit während und nach der Pandemie entwickelt?

Ich nenne ein Beispiel. Das Kurt-Weill-Fest in Dessau hat 48 Veranstaltungen. Normalerweise spielen wir Ende Februar/Anfang März. Wir haben jetzt zwölf Veranstaltungen in diesem Zeitraum geplant, die anderen 36 Programme finden Ende August/September statt. Wir haben das Festival gesplittet, um das Risiko zu minimieren. Eine Totalabsage wäre ein gigantischer Verlust.

Das Reisen ist fürs Publikum wie für die Künstler komplizierter geworden. Werden Sie sich künftig stärker auf die heimischen Künstler besinnen?

Wir wissen, dass die großen, weltweit agierenden Konzertagenturen und ihre Managements im nächsten Jahr auf den Markt drängen wollen. Daraus entsteht ein anderes Problem, denn für ein Konzert braucht man die passende Location, ein Stadion, ein Theater oder eine Halle. All jetzt ausgefallenen Konzerte suchen vor allem in der zweiten Jahreshälfte 2021 ihre Standorte. Es wird ein Gedrängel geben in Berlin.

Es gibt viele Diskussionen über den Sinn oder die Ungerechtigkeit von Maßnahmen unter Künstlern. Welcher Aspekt ist bislang zu wenig beachtet worden?

Wir reden im Kultur- und Veranstaltungsbereich von ungefähr 1,5 Millionen Beschäftigten in Deutschland mit einem Umsatz von rund 130 Milliarden Euro. Der Jahresumsatz liegt über dem der Automobilindustrie. Wenn man sich anschaut, welche politische Lobby die Autoindustrie hat, dann wird ein Versäumnis der letzten Jahrzehnte auf unserer Seite deutlich. Wir müssen endlich eine Vertretung für alle Akteure im Kulturbereich schaffen. Denn alle wirtschaftlichen Bereiche haben in Deutschland ihre Lobby.

Was lernt man als Festivalchef aus der Pandemie?

Meine Sorge ist, dass viele Kollegen in der Pandemie aufgeben müssen und die ganz Großen im Geschäft, die auf genug Kapital sitzen, viele Kleine einfach schlucken werden. Das ist im Rock- und Popmusikbereich eine drohende Gefahr.