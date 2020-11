Starke Berlin-Filme im Rennen um Europäischen Filmpreis

Top-Events in Berlin

Gleich zwei starke Berlin-Filme gehen ins Rennen um den Europäischen Filmpreis: Christian Petzolds Berlin-Märchen „Undine“ und Burhan Qurbanis Großstadt-Epos „Berlin Alexanderplatz“. Beide sind in der Königskategorie Bester Film gelistet, Qurbani ist zudem als Drehbuchautor nominiert und Paula Beer, die für „Undine“ schon auf der Berlinale einen Silbernen Bären gewann, als beste Schauspielerin. Sie tritt dabei auch gegen eine andere Deutsche an: Nina Hoss, die für das ebenfalls zu großen Teilen in Berlin spielende Drama „Schwesterlein“ aufgestellt wurde.

Die Nominierungen gab die Europäische Filmakademie (EFA), die ihren Sitz in Berlin hat, am Dienstag bekannt. Einen deutschen Beitrag suchte man auf der Nominiertenliste indes vergeblich: Julia von Heinz’ Antifa-Drama „Und morgen die ganze Welt“, der als deutscher Kandidat ins Oscar-Rennen geht.

Erstmals sechs Anwärter für die Hauptkategorie

Der Grund ist simpel: Aufgelistet werden alle Filme, die bis Ende Mai ihre Premiere im Kino oder auf einem Festival erlebt haben. Der Termin wurde dieses Jahr wegen des Corona-Lockdowns zwar auf Ende November verschoben, aber nur für Filme, die ihren Start verschieben mussten. „Und morgen die ganze Welt“ feierte seine Premiere erst im September auf dem Filmfestival von Venedig und kam dann Ende Oktober für erst mal nur vier Tage ins Kino.

Das große Rennen beim Europäischen Filmpreis machen indes drei andere Werke unter sich aus: „Another Round“ des Dänen Thomas Vinterberg, „Martin Eden“ des Italieners Pietro Marcello und „Corpus Christi“ des Polen Jan Komasa. Sie alle sind vier Mal nominiert und treffen in allen Kategorien aufeinander: Bester Film, Regie, Drehbuch und Hauptdarsteller. Erstmals gibt es sechs Anwärter für die Hauptkategorien.

Die Preise werden diesmal nur online verkündet

„Um in einer für das europäische Kino und seine Künstler so schwierigen Zeit die Plattform für europäische Filme zu erweitern, hat der EFA-Vorstand beschlossen, die Anzahl der Nominierungen in den Kategorien Spielfilm und Dokumentarfilm von fünf auf sechs zu erhöhen“, erklärte der Vorstandsvorsitzende Mike Downey.

Wie die Hollywoods Filmakademie bei den Oscars stimmen nun die mehr als 3.8000 Stimmberechtigten der EFA über die 33. Europäischen Filmpreise ab. Ursprünglich sollten sie dieses Jahr im isländischen Reykjavik vergeben werden. Stattdessen werden sie nun online verkündet und zwar auf mehrere Tage verteilt, vom 8. bis 12. Dezember, in einer Reihe virtueller Events.