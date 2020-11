„Wir sind jetzt keine Ignoranten“

Der Kulturausschuss hatte angesichts der geschlossenen Opernhäuser, Theater und Museen am Montag zum Thema „Aktuelle pandemiebedingte Entwicklungen in der Berliner Kulturlandschaft“ eingeladen. Auffällig an dieser sehr ernst und umfassend geführten Diskussion war, dass sie nicht nur Zustände in außerhalb des Abgeordnetenhauses gelegenen Kulturinstitutionen betraf, sondern auch die eigene Situation der Abgeordneten tangiert. Die grüne Ausschussvorsitzende Sabine Bangert kündigte zu Beginn an, dass die Sitzung nach Anordnung jeweils nach 60 Minuten unterbrochen wird, damit 20 Minuten lang gelüftet werden kann. Eine Abgeordnete beschwerte sich gleich über offene Fenster. Solche Wortwechsel über Sinn und Grenzen von Maßnahmen finden auch anderswo in der Stadt statt.

Verschiedene Vertreter von Berliner Kultureinrichtungen hatte der Ausschuss zur Anhörung gebeten. Der Tenor ist eindeutig: Die Schließungen und deren diverse Folgen sind zu hinterfragen. Ulrich Khuon, den man in Berlin zuerst als Intendanten des Deutschen Theaters kennt, hatte bereits in einem Appell vor dem Lockdown darauf hingewiesen, dass die Theater überall ausgefeilte Hygienekonzepte entwickelt hatten. „Sie funktionieren offensichtlich sehr gut, denn bisher hat es keine bekannte Infektion in einem Zuschauerraum gegeben.“ Trotzdem ist im November alles geschlossen. Im Ausschuss fügte Khuon am Montag hinzu, dass die Opernhäuser und Theater mit ihren Hygiene-Erfahrungen vielleicht sogar „Vorbilder sind für die Zukunft, in der wir alle lernen müssen, mit dem Virus zu leben.“

Zu wenig Informationen, wo sich die Leute anstecken

Im Ausschuss ging es immer wieder um die Frage, warum die Kultur zumachen muss, anderswo aber alles offen bleibt. Georg Strecker, Geschäftsführer des Wintergartens, verwies auf Shoppingmalls, wo deutlich mehr Leute aufeinandertreffen als im Theater. Er sprach von einem Akzeptanzproblem der Maßnahmen und würde sich mehr Ehrlichkeit der Verantwortlichen wünschen. Konkret meinte er das weitgehend fehlende Monitoring. „Wir wissen zu wenig, wo sich die Leute anstecken.“

Ulrich Khuon ist Intendant des Deutschen Theaters Berlin, im Kulturausschuss wurde er zuerst als Präsident des Deutschen Bühnenvereins angehört.

Foto: Paul Zinken / dpa

Ulrich Khuon wurde am Montag als Präsident des Deutschen Bühnenvereins befragt. „Vielleicht muss man einmal sagen, dass man froh ist, nicht in Bayern oder Nordrhein-Westfalen zu arbeiten.“ Dort, wo von einer Extrawurst der Kulturschaffenden die Rede ist. Worüber Khuon nur den Kopf schütteln kann. Die größte Not, betonte der Bühnenpräsident, liege bei den Solo-Selbstständigen. „Wir alle sehen ein, wenn die Zahlen endlos steigen, dass man reagieren muss. Wir sind jetzt keine Ignoranten“, so Khuon: Aber die Künste hätten in der Nachbarschaft der Schulen oder der Kirchen eine Aufgabe für die Öffentlichkeit.

Der Theaterchef möchte alle Möglichkeiten ausgeschöpft wissen, damit im Dezember zumindest wieder teilweise gespielt werden kann. Den On/Off-Modus bezeichnete er als kompliziert, hält diesen holprigen Weg aber für besser als etwa eine dreimonatige vorsorgliche Schließung. Das sagte Khuon wohl auch, weil es ja den Vorschlag gibt, jetzt über Winter zu schließen und über Sommer durchzuspielen. Georg Strecker weist darauf hin, dass für den Wintergarten die Monate November und Dezember Hauptgeschäftszeiten sind.

Lederer (Linke): Kultur darf nicht zuletzt hochfahren

Kultursenator Klaus Lederer (Linke) betonte, angesichts des derzeitigen Risikos die einschneidenden Maßnahmen mitzutragen. Andererseits weiß er um die Enttäuschung im Berliner Kulturbetrieb, insbesondere auch in den Museen und Gedenkstätten. Für ihn stehe fest, „sobald wir wieder öffnen können, kann es diesmal nicht sein, dass die Kultur als letztes hochgefahren wird.“ Wenn Dinge wieder gehen, dann werde man sie ermöglichen. „Wichtig war uns hier in Berlin“, so Lederer, dass sich die Verordnung nur auf den Publikumsverkehr beziehe. Somit sind Proben für die Zeit nach dem Lockdown und gestreamte Aufführungen ohne physisch anwesendes Publikum weiterhin möglich.

Es wurde am Montag viel über Strukturprobleme und -hilfen gesprochen, aber überraschenderweise wenig über das Publikum, das vielleicht künftig ängstlicher agiert. Das Publikum ist empfindlich geworden, wie Georg Strecker zu erzählen weiß. Bei ihm gab es Beschwerden über zu viel Publikum im Raum. Er fand es wenig hilfreich, dass viele das Bild vom Berliner Ensemble im Hinterkopf hatten, wo ein Theatersaal ohne Stuhlreihen zu sehen war.