Und immer wieder Katastrophen: Roland Emmerich wird 65

In Hollywood hat die Katastrophe einen Namen. Und einen deutschen obendrein: Roland Emmerich. Man hat ihm dafür sogar ein Label verpasst, das längst zum geflügelten Wort wurde: „Master of Disaster“. Auch wenn er das heute nicht mehr hören kann.

Aber der Regisseur ist ja nicht ganz unschuldig daran: Immer wieder lässt er in Filmen wie „Independence Day“ (1996), „Godzilla“ (1998), „The Day After Tomorrow“ (2004) oder „2012“ (2009) Aliens, Urechsen, Eis oder Flutwellen auf die Menschheit los und berühmte Wahrzeichen aus New York, Washington und anderswo zerlegen. „Master of Disaster“ ist immerhin ein löblicherer Titel als der, der ihm zuvor anhaftete: „das Spielbergle von Sindelfingen“. Hollywoodkino ja, aber nur als Diminutiv und Schwabenwitz.

Dabei wollte Emmerich einfach immer Hollywoodkino machen. Mit den deutschen Autorenfilmen hatte er nie was am Hut. Und als Emmerich, in Stuttgart geboren und bei Sindelfingen aufgewachsen, ein Austauschjahr in den USA verbrachte, verliebte er sich in die USA. An der Münchner Hochschule für Fernsehen und Film studierte er zunächst Szenenbild.

Sein berühmtester Film: „Independence Day“ aus dem Jahr 1996 brach alle Rekorde.

Doch nachdem er „Krieg der Sterne“ gesehen hatte, wechselte er ins Regiefach. Und sein Abschlussfilm „Das Arche Noah Prinzip“ gehörte 1984 einem Genre an, mit dem das deutsche Kino gar nichts anfangen konnte: Science-Fiction. Sein Debüt sprengte jeden Rahmen, kostete gut eine Million, während andere Abschlussfilme 20.000 DM kosteten.

Schwaben-Etikett, gut und bös gemeint

Emmerichs Erstling hatte durchaus eine politische Botschaft: Schon damals warnte er, wie auch später mit „The Day After Tomorrow“ und „2012“, vor den Ausmaßen einer Klimakatastrophe. Vor allem aber war der Film eine einzige Visitenkarte für Hollywood. Für die Traumfabrik hat er nur ein Jahr später schon seinen zweiten Film „Joey“ produziert, dann zog er ganz dort hin. Und ist dort bis heute einer der erfolgreichsten Deutschen der Filmindustrie.

Wobei das anfängliche Schwaben-Etikett durchaus auch positiv gemeint war. Jenen Landsmännern wird ja eine gewisse Sparsamkeit nachgesagt. Und einen Namen machte sich Emmerich vor allem, weil er seine immens teuren Zerstörungsorgien immer finanziell erträglich kalkulierte. Und, eine hohe und seltene Kunst in Hollywood, Drehpläne stets unterschritt. Meriten erwarb er sich zudem, als er sich früh dem Hollywoodmogul Joel Silver widersetzte. Seither produziert Emmerich unabhängig, mit seiner Schwester Ute.

Die Fahne als Waffe: Mel Gibson in „Der Patriot“.

„Independence Day“ wurde 1996 sein größter Erfolg. Fortan waren die Katastrophen das eine Markenzeichen im Emmerich-Kino. Das zweite aber ist der Patriotismus, und zwar der amerikanische. Einen Film am Unabhängigkeitstag spielen und starten zu lassen, war Verbeugung vor der Wahlheimat und klares Kalkül zugleich.

Patriotismus und Zerstörung

Immer wieder kann man in Emmerichs Filmen auf den einen Moment warten, wo ein Held das Stars-and-Stripes-Banner an sich reißt und damit die Freiheit verteidigt. Das geht bis hin zur Parodie und findet sich auch in Filmen wie „Der Patriot“, der kein Katastrophenfilm war, sondern ein Drama über den amerikanischen Bürgerkrieg .

Er kann also schon anders. „Der Patriot“ ist sein erklärter Lieblingsfilm. Mit dem Shakespeare-Drama „Anonymous“ wagte er 2011 auch mal ganz großes Charakter-Kino. Und mit „Stonewall“ (2015) über die Geburtsstunde der Schwulenbewegung setzte der offen schwul lebende Regisseur auch ein persönliches Statement. Doch an den Kassen entpuppten sich diese Prestigeprojekte – als Desaster. So zieht es Emmerich immer wieder in die bekannten Schienen zurück. 20 Jahre danach hat er sogar eine Fortsetzung von „Independence Day“ gedreht.

Und nun tüftelt er schon am nächsten Weltuntergang. Auch wenn Emmerich am heutigen Dienstag 65 Jahre alt wird: An Rente denkt er noch lange nicht. Kurz vor seinem Geburtstag hat er vielmehr im fernen Montreal seinen nächsten Film begonnen. In „Moonfall“ gerät der Mond aus seiner Umlaufbahn und rast auf die Erde zu. Dabei muss Emmerich erstmals mit einer ganz anderen Katastrophe fertig werden. Die Corona-Pandemie zwingt ihn zu strengsten Sicherheitsvorkehrungen. Mal sehen, wie man so Massenpanik inszenieren kann.