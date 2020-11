„Die Passion“: Das Evangelium der Amélie

Der Satz ist ein kalkulierter Affront und dürfte religiöse Gefühle verletzen: „Komische Gedanken kommen einem, wenn man ein Kreuz schleppt.“ Das schafft ironische Distanz in einer Situation, in der Ironie keinen Platz hat. Wer käme bei einem Kreuzweg überhaupt auf Gedanken, und dann noch auf komische? Der Satz könnte freilich auch als Entschuldigung dienen: Dass alles, was hier erzählt wird, nur Spintisierereien sein könnten, irrige Gedankenfetzen zwischen Marter, Trauma, Dehydration und Ohnmacht. Synaptische Fehlfunktionen des Gehirns in einem Zustand äußerster Entkräftung.

„Die Passion“, der jüngste, schmale Roman der Belgierin Amélie Nothomb, schildert die Passionsgeschichte Jesu Christi. Die wurde schon oft und auf vielfältigste Weise erzählt, in der Literatur, in der Bildenden Kunst, im Film. Doch erstmals erzählt eine Frau die letzten Tage Jesu Christi aus seiner Perspektive. Und direkt in der Ich-Form. Dabei deutet Nothomb die altbekannte Geschichte radikal neu um. Und scheut auch vor gewissen Korrekturen nicht zurück.

Eckt gerne an: die belgische Autorin Amélie Nothomb.

Foto: picture alliance / abaca

„Die Passion“ beginnt mit der Gerichtsverhandlung Jesu. Sämtliche Begünstigten seiner 37 Wunder sagen dabei als Zeugen gegen ihn aus. Seit dem Exorzismus, meint etwa der Besessene von Karpenaum, sei sein Leben so belanglos. Dann fristet Jesus seine letzte Nacht in der Todeszelle. Eine literarische Fiktion, verbrachte er sie laut Evangelien doch mit seinen Jüngern auf dem Ölberg und wurde gleich nach der Verurteilung hingerichtet.

Klares Bekenntnis zur Freiheit der Kunst

Hier aber ist er mutterseelenallein, hat Todesangst. Und hegt ketzerische Ansichten: „Dass ich auf diese Weise sterben sollte, habe ich nicht gewusst. Das war ja nicht gerade unwichtig.“ Auch später, bei dem nicht enden wollenden Weg nach Golgatha und in den letzten Stunden am Kreuz, steht dieser Jesus immerzu neben sich. Und wendet sich direkt an den Leser.

Nicht von ungefähr erinnert man sich an „Die letzte Versuchung“, Nikos Kazantzakis’ Roman von 1951, in dem Jesus sich ausmalt, wie es gewesen wäre, mit Maria Magdalena ein anderes Leben zu leben. Bis er am Kreuz erwacht und erkennt, dass diese Gedanken eine letzte Versuchung des Teufels waren. Der Roman war ein Skandal, auch die Verfilmung von Martin Scorsese 37 Jahre später war es noch. Aufgebrachte Christen protestierten vor den Kinos und zwangen Zuschauer zum Spießrutenlauf.

Die Liebe zu Maria Magadalena ist durchaus fleischlich

Mit jenem Buch begann eine neue Form der literarischen Abwendung vom Evangelien-Kanon. Autoren wie José Saramago, Norman Mailer oder Erich-Emmanuel Schmidt interpretierten die Passionsgeschichte immer wieder neu. In diese Tradition reiht sich nun auch Amélie Nothomb, einst Fräuleinwunder der belgischen Literatur, die wie eine Besessene schreibt, jährlich einen Roman, fast immer in dialogischer Form. Womit sie in Frankreich getreulich die Bestsellerlisten stürmt – und Themen setzt. Auch hier wieder: Just in Tagen, da der Streit um Mohammed-Karikaturen in Frankreich wieder aufbrandete, ist dieser Band auch ein klares Bekenntnis zur Freiheit der Meinungsäußerung und der Kunst.

Ein Skandal: Scorseses Film „Die letzte Versuchung Christi“ nach dem Buch von Nikos Kazantzakis.

Foto: picture-alliance / KPA

Nothomb schreibt im Präsens und zugleich aus großer, zeitlicher Distanz, wenn sie ihren Jesus immer wieder „zu meiner Zeit“ sagen oder darüber sinnieren lässt, wie er über die Jahrhunderte hinweg in der Kunstgeschichte dargestellt wurde.

Die Liebe Jesu zu Maria Magdalena ist hier durchaus eine irdische, ergo fleischliche. Er nennt sie seine Geliebte, seine Liebste. Gar nicht gut weg kommen dagegen seine Jünger. Auch den Evangelien widerspricht er mehrfach und nachdrücklich: „Bei Matthäus 11,30 wird es heißen: ,Meine Last ist leicht.’ Meine nicht, Freunde!“

Dieser Jesus fällt am Kreuz vom Glauben ab

Die größte Zumutung aber ist, dass dieser Jesus am Kreuz vom Glauben abfällt und das Christentum, vor- wie rückblickend, als größten Irrtum der Geschichte begreift und selbst den Gottesvater dabei nicht ausnimmt: „Deine Erfindung ist dir einfach über den Kopf gewachsen, Vater.“ Auch die letzten Worte am Kreuz will er nie gesagt haben. Bis auf auf das eine: „Mich dürstet.“ Während man bei anderen Passagen streiten darf, ob man sie als Pointe oder gezielte Provokation verstehen soll, als Versuchung zum Widerstreit quasi – an dieser Stelle wird Nothomb ganz ernst, ja geradezu philosophisch.

An dem unsäglichen Durst nämlich, an dem Jesus am Kreuz leidet, macht sie den eigentlichen Glauben fest. „Nehmt einen einzigen Schluck, den ihr für ein paar Sekunden im Mund behaltet. Ermesst das Entzücken. Dies Wunder ist Gott.“ Das sei keineswegs als Metapher, sondern wörtlich zu verstehen: „Die Liebe, die ihr in diesem Moment für das Wasser empfindet, ist Gott.“ „Soif“ heißt das Buch denn auch im Original: durstig. Schade, dass der Verlag das in der Übersetzung nicht beibehalten hat.

Hunger nach Leben, Durst nach Glauben

Der Originaltitel schlägt auch eine biographische Brücke. Ihr eigenes Leben hat die vielgereiste Diplomatentochter Nothomb als einen Hunger nach Leben und Liebe beschrieben: 2004 in ihrer „Biographie des Hungers“. Jetzt folgt dem eine Philosophie des Durstes. Aus dem Durst nach Leben und Liebe entwirft die gern zuspitzende Autorin ein ganz eigenes Glaubensbekenntnis: das Evangelium nach Amélie. Mit der provokanten Wendung, dass ihr Jesus zwar glaubt. Aber nicht an Gott. „Mein Glaube“, heißt es knapp, „hat kein Objekt.“

Amélie Nothomb: Die Passion. Diogenes Verlag, 124 Seiten, 20 Euro