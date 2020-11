Iris Berben: „An Kultur darf nicht gespart werden“

Berlin. Vor drei Monaten ist sie 70 Jahre alt geworden. Schon zu diesem Anlass gab es zwei neue Filme mit Iris Berben. Nun kommen gleich noch einmal zwei Filme im Doppelpack: Am 15. und 16. November strahlt das ZDF die Bestsellerverfilmung „Altes Land“ aus und bereits am morgigen 9. November ist dort „Das Unwort“ zu sehen, eine bittere Komödie über Antisemitismus an deutschen Schulen – und ein aktueller Beitrag zum Reizdatum 9. November. Wir haben die Schauspielerin dazu befragt. Nur telefonisch, denn sie dreht gerade in Griechenland. Und muss dafür in Quarantäne.

Frau Berben, zu Ihrem Geburtstag liefen zwei Filme mit Ihnen und jetzt gleich noch mal zwei. Sie scheinen wahnsinnig viel gearbeitet zu haben in der letzten Zeit. Wollten Sie Ihr Jubiläum durch Arbeit verdrängen?

Iris Berben: (lacht) Nein, gar nicht. Ich empfinde das vielmehr als Ausnahmesituation, dass ich so viele Produktionen, auch mit so unterschiedlichen Themen, machen kann. Das ist schon ein großes Geschenk. Wir haben lange genug darum kämpfen müssen, dass Frauen jenseits der 40 oder 45 noch so im Fokus stehen. Und zwar nicht nur als Beiwerk, sondern mit ihren Geschichten, von denen ich finde, dass es sich lohnt, sie zu erzählen.

„Das Unwort“ wird am 9. November gesendet. An dem Tag gab es in den letzten Jahren vor allem Mauer- und Wiedervereinigungsfilme. Ist es gut, wenn jetzt ein Film auch wieder daran erinnert, dass am 9. November noch etwas anderes geschehen ist in der deutschen Geschichte?

Absolut. Auch die Pogromnacht ist ein Teil unserer geschichtlichen Biographie. Trotz der großen Freude über die Wiedervereinigung sollte man das nicht vergessen. An solch gebündelten Daten sieht man ja auch erst, wie nah das beieinanderliegt. Wir merken doch alle, dass unsere Gesellschaft sich wieder in diese Richtung entwickelt, dass bestimmte Mechanismen, die man längst für überwunden gehalten hat, doch wieder greifen. Es gibt derzeit viele Menschen, die verunsichert sind, die sich, sicher auch mit Recht, allein gelassen fühlen. Da entsteht ein Vakuum für rechtes Gedankengut und Menschenfänger, die da ihre Beute wittern. Insofern ist es besonders wichtig, dass wir immer wieder an diese Zeit erinnern, gerade an solchen historischen Daten. Um zu hinterfragen, wie es dazu gekommen ist. Es ist ganz wichtig, dass wir diese Reflexion nicht vergessen.

„Das Unwort“ traut sich was. Auch 75 Jahre nach Kriegsende zählt das Wort „Jude“ noch immer zu den häufigsten Schimpfwörtern. Und dieser Film wagt es, eine Komödie zu machen über reale Missstände an deutschen Schulen, die wirklich nicht zum Lachen sind. Wie schwierig war es bei diesem Film, die Balance zu halten?

Als ich das Drehbuch von Leo Khasin las, war mein erster Gedanke auch: Der traut sich was. Aber ja, da traut sich jemand vor allem, auf eine komplizierte Frage keine einfache Antwort zu geben. Er traut sich sogar, uns alle in die Verantwortung zu zwingen. Im ganzen Film gibt es ja keine Figur, die von ihrem Verhalten freigesprochen wird. Und ich finde, das hilft sehr, unsere eigenen Vorurteile zu überprüfen. In „Das Unwort“ wird das Thema mit einer Leichtigkeit behandelt, die dennoch nichts von seiner Schärfe und Dramatik nimmt. Sie haben natürlich recht: Das ist ein dünnes Eis, auf dem man sich da bewegt. Aber ich finde, das ist gelungen. Es ist ein Film, der anregt, der ein Thema anspricht – auf humoristische Weise, bei der einem gleichwohl das Lachen im Halse stecken bleibt. Ich finde, das ist ein kluger Weg. Denn wir wissen ja auch von der Müdigkeit vieler Menschen, sich mit diesem Thema auseinanderzusetzen.

Sie scheinen in „Das Unwort“ als Vertreterin der Schulaufsichtsbehörde ganz lang die letzte neutrale Instanz zu sein, erweisen sich am Ende aber als nicht minder rassistisch. Wie ist es, solche Szenen zu spielen?

Auch da fand ich wieder mutig, was man sich da traut. Das ist eine Figur, wie man sie oft antrifft: ein Mensch, der Verordnungen befolgt und sich über diese definiert. Aber solche Verordnungen muss man mit Leben füllen, man darf sich nicht dahinter verstecken. Das macht meine Figur, bis in einem Moment, wo auch bei ihr die Vorurteile herausbrechen. Und wie! Das überspitzt zu spielen ist natürlich herrlich. Gleichwohl zeigt so ein Moment nur, wie wichtig es für jeden von uns ist, sich an die eigene Nase zu greifen und sein eigenes Verhalten zu überprüfen. Auch wenn wir uns für noch so liberal, tolerant und weltoffen halten.

Gilt das denn auch für Sie? Ertappen Sie sich auch dabei, dass Sie manchmal vor Vorurteilen nicht gefeit sind?

Aber natürlich passiert mir das auch! Auch wenn ich mich noch so sehr davor hüte, reagiere ich mal emotional. Aber ich finde, wenn man in diesem Moment stutzt und innehält, wenn man sich damit auseinandersetzt, auch über sich etwas erfährt, dann ist das zumindest der Ansatz, mit dem man beginnen muss.

Sie engagieren sich seit vielen Jahren gegen Ausgrenzung und Antisemitismus und für die Aussöhnung mit Israel, sind dafür auch ausgezeichnet worden. Dennoch nimmt der Antisemitismus in Deutschland immer mehr zu. Schmerzt Sie das? Und frustriert das auch, dass das Bemühen um Aussöhnung nicht fruchtet?

Es frustriert mich nicht, aber es schmerzt mich, dass eine Bewegung so laut werden kann und so laut wahrgenommen werden kann. Ich bin fest überzeugt, dass der Großteil unserer Gesellschaft sich nicht damit identifiziert. Aber da gibt es so eine Nachlässigkeit: Man selbst gehört ja nicht dazu, man weiß ja, wo man steht. Ich denke, das reicht nicht mehr. Dieser medialen Aufmerksamkeit, die diese lauten Stimmen bekommen, müssen wir entgegentreten. Wir als Gesellschaft können uns nicht mehr länger in unserer Selbstsicherheit zurücklehnen. Wir müssen dagegen angehen. Und da muss man auch die Politik in die Verantwortung nehmen. Manchmal hat man ja fast das Gefühl, Übergriffe werden fast wie ein Kavaliersdelikt behandelt. Es wurde jedenfalls nicht schon sehr früh mit dem nötigen Ernst eingegriffen. Man hat dem schon viel zu viel Raum gewährt, dass sich so ein Denken ausbreiten konnte. Wir sind da alle gefordert, die Politik, die Rechtsprechung, aber auch wir alle als Teil dieser Gesellschaft.

Der Anschlag in Halle ist ein Jahr her. Wie weit war die Filmproduktion damals? Und hat das irgendwie in die Arbeit mit hineingewirkt?

Die Dreharbeiten waren schon beendet. Aber es gab auch davor immer schon Übergriffe. Immer wieder entfacht dann eine Diskussion, wie sehr man sich davon distanziert. Und was alles noch geschehen muss. Aber letztlich hat man das Gefühl, es ändert sich nichts. Vielleicht muss man da ganz neue Wege finden. Vielleicht muss man auch eine andere Sprache finden, gerade um Jugendliche zu erreichen. Wenn „Jude“ ein Schimpfwort auf dem Schulhof ist – und wir wissen alle, dass das der Fall ist –, dann wäre das eigentlich ein Ansatz für Lehrkräfte im Unterricht, dieses Thema ganz individuell aufzubereiten. Es gibt aber halt auch Lehrkörper, die haken manche Themen einfach ab und sind auch froh, wenn die vorbei sind. Das kriegen Schüler dann natürlich mit. Da müssen an vielen Ecken neue Zugänge gefunden werden zu einer Thematik, die viele als erledigt oder gar als lästig empfinden. Mit der wir uns aber immer wieder auseinandersetzen müssen.

Nun sind in Deutschland und überall in Europa Rechtspopulisten auf dem Vormarsch. Immer mehr Länder werden von Despoten regiert. Macht Ihnen diese Entwicklung Angst?

Ja, natürlich. Und ich frage mich, wo das herkommt. Aber ich kann Ihnen keine Antwort darauf geben. Ich informiere mich auch nur über die Nachrichten und Medien. Was ist mit unserer Welt los, dass sich dieses rechte Gedankengut so stark festgesetzt hat? Das ist ja auch kein Zufall, dass immer mehr Despoten an die Macht kommen, sie werden auch gestützt von einer Mehrheit. Das macht schon Angst.

Auch Corona-Gegner protestieren plötzlich Schulter an Schulter mit Reichsbürgern und Faschisten. Da kommt es zu ganz merkwürdigen Allianzen. Hält unsere Demokratie das überhaupt aus?

Ich bin immer wieder fassungslos, wenn ich diese Demonstrationen sehe, wo Schulter an Schulter Menschen zusammenmarschieren, die ideologisch nicht weiter voneinander entfernt sein könnten. Unsere Demokratie hält das aus. Aber wir dürfen sie auch nicht betrachten als etwas Selbstverständliches. Das war auch mal meine Ansicht, dass wir in einer felsenfesten Gesellschaftsordnung leben. Nein, eben nicht! Aber Demokratie ist etwas sehr Schützenswertes. Und leider auch sehr Fragiles, das war mir früher nicht bewusst. Die Demokratie wird das aushalten, aber wir müssen sie immer wieder verteidigen.

Glauben Sie, ein Film wie „Das Unwort“ kann da etwas bewirken beim Zuschauer?

Dass Kultur die Welt verändert – nein, das glaube ich nicht. Aber so ein Film kann eine Diskussion anregen. So lange wir nicht die eine große Antwort finden, wie wir uns ein für alle Mal von diesem Dämon verabschieden können, sind Filme, die etwas beim Zuschauer bewirken, die zum Nachdenken anregen, die einen Widerspruch hervorrufen oder eine Haltung anmahnen, die winzigen kleinen Mosaiksteinchen, die wir alle brauchen. Das kann Film leisten!

Wie steht es überhaupt um die Wirkmacht der Kunst jetzt in Zeiten von Corona, wo sie kaum ausgeübt werden kann?

Ja, wo sie vor allem das Erste ist, das man gerade nicht für lebensnotwendig oder besonders schützenswert hält. Um nicht zu sagen: überflüssig. Aber wir haben ja alle gemerkt im ersten Lockdown, wie man Kunst weiterhin transportieren konnte, aus den eigenen vier Wänden heraus, auf Balkons und Wiesen, und wie dankbar das angenommen wurde. Also sieht man auch den Hunger der Menschen danach. Ich wüsste auch nichts, was uns mehr verbindet als Kultur. Und zwar weltweit. Es bringt uns zusammen, es sind Codes, die wir uns gegenseitig senden können und die uns Kraft, neue Ideen, Impulse geben. Ja, Kultur muss sein. An Kultur darf nicht gespart werden. Und Kultur darf niemals als etwas Überflüssiges betrachtet werden.

Wird Corona mal zum Unwort des Jahres – oder gar der Lockdown?

Das wäre zu schön. Aber ich fürchte, wir werden uns noch eine ganze Weile damit beschäftigen müssen. Es geht gerade so viel kaputt. Viele bringt das an ihr Existenzminimum. Und das schmerzt am meisten. Zugleich entsteht aber auch viel Neues. Ein Innehalten, eine unaufgeregte Diskussion, wie es weitergehen soll. So wie bisher? Sicherlich nicht.

Sie sind im November nicht nur in „Das Unwort“ zu sehen, sondern auch in der Verfilmung von Dörte Hansers Bestseller „Altes Land“. Nehmen sich solche Filme gegenseitig an Aufmerksamkeit, wenn sie so dicht aufeinander folgen? Oder korrespondieren sie gar miteinander? Weil sie, so grundverschieden sie sind, etwas über unsere Gesellschaft erzählen?

Natürlich wäre es schöner, wenn dazwischen ein größerer zeitlicher Abstand wäre. Man hat ja schon selber das Gefühl, das ist gerade ein Über-Viel an Iris Berben. Aber auch „Altes Land“, aus den Augen einer Frau erzählt, ist ein ganz starker Film über Frauenfiguren und verschiedenen Frauenrollen in den jeweiligen Generationen. Und ja, auch er hat ganz viel mit unserer Geschichte zu tun, mit Vertreibung, Fremdsein, Fremdbleiben und der Frage: Wo gehöre ich hin?

Sie dürfen wieder drehen. Wie geht das in Corona-Zeiten? Wird man dafür in Quarantäne gesteckt?

Ich drehe gerade in Griechenland einen Kinofilm mit Ruben Östlund. Der wurde schon im März in Schweden begonnen und musste dann wegen Corona unterbrochen werden. Jetzt sind wir in Griechenland. Hier wird jeden Tag zwei Mal Fieber gemessen und jeden vierten Tag getestet. Wir dürfen auch keinen Besuch empfangen, dürfen noch nicht mal nach Athen oder in eine andere Stadt. Aber wir sind alle so dankbar, dass wir wieder drehen dürfen, dass wir diesen Film machen können. Das sind Einschränkungen. Aber wir halten die Kunst weiter hoch. Und wir wollen sie weiter ausüben, egal mit welchen Mitteln.