Thriller von Sebastian Fitzek: „Am Ende obsiegt das Gute“

Sebastian Fitzek ist der führende Thrillerautor Deutschlands. Seine Bücher werden regelmäßig zu Bestsellern, 2019 gehörte „Das Geschenk“ zu den meistverkauften Büchern des Jahres. Sein neuer Thriller heißt „Der Heimweg“.

Der 1971 in Berlin geborene Fitzek war über Umwege zum Schreiben gekommen. Kurzzeitig studierte er Tiermedizin, dann Jura bis zum ersten Staatsexamen. Er promovierte im Urheberrecht. Anschließend arbeitete er als Chefredakteur und Programmdirektor für verschiedene Radiostationen. Sein Romandebüt gab er 2006 mit „Die Therapie“. Das Bemerkenswerteste am Geschichtenerzähler Fitzek, dessen Thriller dem Genre entsprechend reißerisch beworben werden, ist das mehr oder weniger sichtbare Sendungsbewusstsein, sich doch mehr um die Ängste von Menschen zu kümmern.

Mit seinem Psychothriller „Der Heimweg“ wirbt Sebastian Fitzek beiläufig für das aus Schweden stammende sogenannte Heimwegtelefon. Vorstöße, hierzulande bei der Polizei oder den Verkehrsbetrieben ein ähnliches Modell zu etablieren, scheiterten an zum Teil fadenscheinigen Begründungen.

Herr Fitzek, im Thriller spielt das Heimwegtelefon für Frauen eine zentrale Rolle. Wie sind Sie darauf überhaupt gestoßen?

Sebastian Fitzek Durch eine Leserin, die mir vor einer ganzen Weile eine E-Mail zu einem meiner Bücher schrieb und nebenbei erwähnte, dass sie ehrenamtlich bei einem Heimwegtelefon arbeitet. Also fing ich an zu recherchieren und stellte fest, dass das eine sehr sinnvolle Einrichtung für die Gesellschaft ist. Das Heimwegtelefon ist eine Institution, die aus Stockholm kommt. Dort ist es direkt bei der Polizei angeschlossen. In Deutschland gibt es ein privates Begleittelefon. Das Ganze klang für mich sofort auch nach einem Thriller.

Worum geht es bei dem Modell?

Beim Heimwegtelefon geht es darum, dass Männer wie Frauen, die spätabends durch eine dunkle Gasse oder ein Waldstück gehen oder an einer abgelegenen Bushaltestelle warten müssen und sich dabei nicht wohlfühlen, einen Begleiter brauchen. Aber sie können noch keine Polizei rufen, weil es zunächst „nur“ um die Angst geht. Dann sind die ehrenamtlichen Helfer und Helferinnen vom Heimwegtelefon zur Stelle. Die Nummer kann man googeln. Dann hat man einen telefonischen Begleiter, der einen nach Hause führt und im Notfall für Hilfe sorgt.

Haben Sie mit den telefonischen Begleitern für den Thriller gesprochen?

Wir waren regelmäßig im Austausch, eine Vor-Ort-Recherche war im Lockdown dann leider nicht mehr möglich. Ich habe das Heimwegtelefon in meinem Buch inhaltlich wie auch vom Namen her etwas abgewandelt. Bei mir heißt es Begleittelefon und richtet sich ausschließlich an Frauen. Aber das hängt mit meiner Geschichte zusammen und nicht, weil Frauen von Natur aus ängstlicher sind. Zumal es auch einen gewissen Mut erfordert, sich einer fremden Stimme anzuvertrauen. Für mich gehört überhaupt viel Mut dazu, offen über seine Ängste zu kommunizieren.

Aus Statistiken wissen wir, dass sich die Gewalt gegen Frauen und Kinder in Corona-Zeiten noch einmal gesteigert hat. Muss ein Thriller eine gesellschaftliche Brisanz haben und die Aktualität spiegeln und bewerten?

Finde ich nicht. Das wird häufig von Rezensenten erwartet, gerade bei der Kriminalliteratur. Krimis eignen sich, über Zustände in der Gesellschaft und politisch relevante Themen zu schreiben und damit einem größeren Publikum in den Fokus zu rücken als etwa durch einen sachlich-nüchternen Tatsachenbericht. Aber es gibt hervorragende Unterhaltungsliteratur, der nichts Aktuelles anhaftet. Auch ich habe Bücher geschrieben, in denen kein politisch-relevantes Thema im Fokus stand.

Haben Sie eine Art Haupt- oder Lieblingsthema?

Das Thema Familie gehört zu meiner Agenda. Alle meine Geschichten sind Familiengeschichten. Ich halte das auch für eine Voraussetzung für einen Thriller, denn das Gute und das Böse hat seinen Ursprung in der Familie, die existiert oder nicht, zerrüttet ist oder bedroht wird. Das ist kein Klischee, sondern eine Tatsache: Was wir in jungen Jahren an Traumata erleiden, prägt uns für den Rest unseres Lebens. Es macht uns nicht zwingend zu Tätern oder Opfern, aber eben auch.

Die Geschichte findet an einem Sonnabend kurz nach 22 Uhr statt. In Ihrem Thriller vertraut sich die junge Klara einem gewissen Jules Tannberg an. Ihr Mann Martin ist besessen von sadistischen Rollenspielen. Die Handlung rund ums Begleittelefon gelangt schnell in ganz andere Abgründe?

Es gibt wenig, was mich seit meiner Zeit als Journalist, als ich Polizeiberichte studieren durfte, wirklich schockiert hat. Aber es gibt immer wieder Dinge, von denen ich vorher nichts gehört hatte. Dazu gehören die sogenannten Sklavenmärkte. Das passiert mit Wissen und Wollen der Beteiligten, die dadurch bestimmte Vorlieben ausleben. Männer wie Frauen werden von ihren Herren angeboten und ersteigert. Ich schildere in einer Szene, dass es so etwas auch ohne das Wollen der Beteiligten gibt. Die Szene endet, kurz bevor es zur nächsten Tat kommt. Mein Fokus liegt selten auf der expliziten Beschreibung der Tat, für mich stehen die Auswirkungen der Gewalt auf die Menschen im Vordergrund.

Im Vergleich zu Ihren früheren Büchern scheint der Plot diesmal komplizierter und feiner ausgefeilt, das Personen-Tableau wirkt größer?

In Teilen würde ich dem zustimmen. Normalerweise habe ich ein größeres Feld und kann den Figuren mehr Spielraum lassen. Ich habe in der Vorbereitung meiner Bücher immer wieder gelernt, dass die Figuren ihr Eigenleben entwickeln müssen. Wenn ich sie zu sehr in ein Korsett schnüre, laufe ich Gefahr, dass sie künstlich werden. Bei dem Heimweg musste ich die Grundsatzkonstruktion, bei der es um ein einziges Telefongespräch geht, aber akribischer planen. Vielleicht wirkt es dadurch ausgefeilter? Aber den Personenkreis empfinde ich als sehr eng. Für mich stehen die beiden Hauptfiguren, die sich unterhalten, im Mittelpunkt. Davon gehen Seitenstränge zu den anderen aus.

Letztlich sind alle Täter oder Opfer, die Helfer eingeschlossen.

Genau.

Alle sind unglücklich. Wo bleibt die Zuversicht beim Autor?

Ich empfinde es bei manchen Krimis unrealistisch, wenn am Ende alle Konflikte gelöst sind. Was mich allerdings hoffnungsvoll stimmt, ist, dass das Gute – auch beim Horror – am Ende obsiegt. Wir haben hier eine Hauptfigur, die aus ihren Fesseln befreit wird. Klara hat sich am Ende verändert. Die Hauptkonflikte sind tatsächlich gelöst. Aber es herrscht keine Friede-Freude-Eierkuchen-Stimmung. Es ist realistisch so, dass sie mit ihrer Familie weiterleben kann, aber sie muss lernen, ein normales Leben führen zu können.

Ist das ein Fortsetzungsstoff?

Ich glaube nicht.

Womit befasst sich Ihr nächstes Buch? Ein Corona-Thriller?

Nein. Ich hoffe, dass es so schnell wie möglich vorbeigeht und wir alle ein normales Leben führen können. Ich habe auch bereits 2013 bei „Noah“ eine Pandemie in den Mittelpunkt gestellt. Das werde ich nicht noch einmal tun.