Harte Schale, weicher Kern: Alain Delon wird 85

Er ist einer der größten Stars, die das französische Kino je hervorgebracht hat. Er war ein Beau, dem alle Frauen, und nicht nur die, zu Füßen lagen. Für viele Deutsche ist er aber auch immer noch der Mann, der den Deutschen Romy Schneider, den Backfisch der Nation, stahl, um ihr dann das Herz zu brechen. Und dann war da noch ein Skandal, der ihn in Verbindung in kriminelle Milieus brachte.

Am morgigen Sonntag wird Alain Delon 85 Jahre alt. Sein Leben schreit eigentlich nach einer Verfilmung. Am besten gleich als Serie, es wäre einfach zu viel Stoff für einen Film. Und am besten mit seinem Sohn in der Hauptrolle: Anthony Delon, der seinem Vater wie aus dem Gesicht geschnitten ist und auch als Schauspieler in seine Fußstapfen trat. Wenn auch nie so erfolgreich.

Ein früher Rat, der sein Leben geprägt hat: „Sei du“

„Sobald er einen Raum betrat, waren sämtliche Frauen und Männer, Hunde und Katzen, Tische und Stühle sofort in ihn verliebt. Dank seiner Schönheit und geradezu wilden Charmes - und das wusste er zu nutzen“, sagte sein Freund Jean-Claude Brialy über ihn. Er musste es wissen. Der schwule Schauspieler hatte Delon 1957 in Paris kennengelernt. Nahm ihn mit auf die Filmfestspiele von Cannes, wo ein Talentsucher aus Hollywood den jungen Mann in seinem geliehenen Smoking gleich unter Vertrag nehmen wollte.

„Die größte Liebe meines Lebens. Und leider auch die traurigste“: Fünf Jahre lang war Delon mit Romy Schneider verlobt.

Delon schlug keck aus. Er konnte kein Englisch. Aber noch im selben Jahr drehte er seinen ersten Film „Killer lassen bitten“. Und Regisseur Yves Allegret riet ihm: „Sei du. Schau wie du schaust, bewege dich, wie du dich bewegst, sprich so wie du sprichst.“ Das, gestand Delon in einem Interview, habe seine Karriere und sein Leben geprägt.

Die längste Verlobung der Filmgeschichte

Er wurde neben Jean-Paul Belmondo der „premier jeune“ des französischen Cinéma. Und spielte seine erste Hauptrolle ausgerechnet in „Christine“ (1958), neben Romy Schneider. Er war 23, sie 20. Sie hatte genug vom „Sissy“-Rummel und floh zu ihm nach Frankreich.

Es folgte die längste Verlobung der Filmgeschichte: fünf Jahre, in denen Delon von der Berühmtheit seiner Partnerin durchaus profitierte. Die musste dann aber aus der Zeitung erfahren, dass Delon eine andere geheiratet hatte. Die beiden blieben dennoch eng befreundet, drehten auch später noch gemeinsame Filme, „Swimming Pool“ (1967) und „Die Ermordung Trotzkis“ (1972). Nach ihrem allzu frühen Tod organisierte Delon die Beerdigung. Und bezeichnet Romy Schneider auch seither immer wieder als die Liebe seines Lebens: „Die erste, die stärkste, aber leider auch die traurigste.“

Seine berühmteste Rolle: Delon 1967 in „Der eiskalte Engel“.

Delon, der Mann, aus dem man nie schlau wird. Delon, der Herzensbrecher. Der überdies nicht nur den Frauen nahestand, sondern auch dem Regisseur Luchino Visconti, der ihn mit „Rocco und seine Brüder“ (1960) zum Charakterdarsteller formte. Doch hinter Delons Macho-Posen und stolz ausgestellter Virilität und Männlichkeit verbarg sich lange eine Sucht nach Liebe, ein Suchen nach der eigenen Identität. Und nach einem Vaterersatz.

Seine Eltern wollten eigentlich ein Mädchen haben und steckten ihn in Mädchenkleider. Delon war vier, als seine Eltern sich scheiden ließen, und musste in eine Pflegefamilie. Aus 17 Schulen soll er geflogen sein, musste in der Schweineschlachterei seines Pflegevaters arbeiten.

Ließ sich dann von der Marine anwerben, wo er, auch im Indochina-Krieg, Freundschaft und Kameradschaft in einer Männergemeinschaft fand. Endlich ein Ersatz für das fehlende Zuhause. Aber auch dort wurde Delon entlassen. Weil er sich dem militärischen Drill nicht fügen wollte.

So verschlug es ihn nach Paris. Wo er in nur drei Jahren zu einem der beliebtesten Schauspieler Frankreichs wurde, und das ohne jegliche Ausbildung. „Sei du“: Der einfache Rat seines ersten Regisseurs war aber gar nicht so einfach. Wusste er doch selbst nicht, wer er war. Und suchte sein Heil bei dubiosen Freunden aus dem kriminellen Milieu. Gleich zwei seiner Leibwächter kamen auf mysteriöse Weise ums Leben. Die sogenannte Markovic-Affäre 1968 wuchs sich bald zum Delon-Skandal aus, weil der Schauspieler in kriminelle Bande verstrickt gewesen sein soll. Das hat seinem Image aber nicht geschadet. Hat es eher bestätigt.

Voller Selbstironie: Delon als Julius Cäsar in „Asterix bei den Olympischen Spielen“ (2008).

Denn kurz zuvor hatte er in Jean-Pierre Melvilles Kultthriller „Le samurai“(1967) seine Paraderolle gefunden: den schweigsamen, gefühllosen Killer im Trenchcoat. Den „eiskalten Engel“, wie der Film noch weit treffender im deutschen Verleih hieß. In den kommenden Jahren sollte er diese Rolle immer wieder variieren.

Erfolg auch in anderen Branchen

„Der eiskalte Engel“: So könnten viele Filme mit ihm heißen. Er spielte auch mal Polizisten, aber genauso gebrochen, nur als die andere Seite derselben Medaille. Immer wieder aber gab er den Killer. Und es durfte spekuliert werden, ob hier Fakten und Fiktionen irgendwie zusammenliefen.

Er hatte endlich eine Identität gefunden. Oder doch eine Maske. Sein Spiel wurde dabei freilich immer reduzierter, bis hin zur Ausdruckslosigkeit. Künstlerisch war das eine Verarmung. Und wenn Delon dann doch mal aus dem Rollenschema ausbrach wie in Joseph Loseys „Monsieur Klein“ (1976), Delons erklärtem Lieblingsfilm, dann wollte das Publikum ihn so nicht mehr sehen. Weil man von ihm den „Samurai“ erwartete.

Tränen der Rührung: Delon im Mai 2019 in Cannes, wo er mit einer Goldenen Ehrenpalme für sein Lebenswerk ausgezeichnet wurde.

In den 80er-Jahren, nach Romy Schneiders Tod, hat Delon sich mehr und mehr vom Kino abgewandt. Und schimpfte über immer schlechtere Rollenangebote. Er wurde auch auf anderen Gebieten ein Selfmademan: mit Boxkampfveranstaltungen, Pferderennen und einem eigenen Parfüm („AD“). 1987 verzeichnete er auch einen Erfolg als Sänger: mit dem Album „Comme au Cinema“. Wie im Kino.

Die komische und die verletzliche Seiten

Dort aber überraschte er in seinen nur noch seltenen Auftritten mit einem Zug, den man noch nicht an ihm kannte: Selbstironie. Etwa als schwuler Baron in Schlöndorffs Proust-Verfilmung „Eine Liebe von Swann“ (1984) oder als Caesar in „Asterix bei den Olympischen Spielen“ (2008).

Und noch eine neue Seite hat Delon jüngst offenbart. Als er im Mai 2019 mit der Goldenen Ehrenpalme für sein Lebenswerk ausgezeichnet wurde, in Cannes, wo alles begann, da zeigte er sich so gar nicht eiskalt, sondern gerührt und verletzlich. Und musste sich ein Tränlein aus dem Auge wischen.