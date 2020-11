Das Gesicht einer Weltstadt

Die „Grenzmauer 75“ war die dritte Generation der Berliner Mauer, sie wurde ab 1975 in der Stadt aufgestellt. Sie war mit der charakteristischen Rohrauflage versehen, die das Übersteigen zusätzlich erschweren sollte. Am Potsdamer Platz wurde sie im Frühjahr 1976 errichtet. Der Fotograf Manfred Hamm, der die Arbeiten dokumentierte, fing auch das charakteristische Warnschild der Westmächte ein, das im Stadtbild West-Berlins präsent war: „End of British Sector. You are forbidden to proceed beyond this point. Ende des britischen Sektors.“

Das Umspannwerk Wilhelmsruh, 1992.

Foto: Stadtmuseum Berlin, Foto: Manfred Hamm

Nichts erinnert sonst an lebensgefährliche Nahtstelle

Heute, wo nichts in der Gegend mehr an die lebensgefährliche Nahtstelle von damals erinnert, lässt das Bild unwillkürlich an das berühmte Diktum Karl Schefflers denken, wonach Berlin dazu verdammt sei, „immerfort zu werden und niemals zu sein“ – wenngleich man in diesem Fall froh darüber sein muss. Das Motiv gehört zu Manfred Hamms umfangreichem Berlin-Archiv mit mehr als 20.000 Bildern, die das Stadtmuseum Berlin mit Unterstützung des Berliner Senats und der Kulturstiftung der Länder inklusive der Verwertungsrechte erworben hat.

Die Mauer an der Friedrichstraße.

Foto: Stadtmuseum Berlin, Foto: Manfred Hamm

„Manfred Hamms Berliner Werk stellt einen einzigartigen Bildfundus zur Geschichte und Architektur der Stadt dar“, heißt es in einer Mitteilung des Stadtmuseums. „Es entstand in den Jahren 1972 bis 2010 und enthält neben Stadtbild-, Architektur- und Luftbildaufnahmen sowie Ansichten von Berliner Gärten und Parks auch sensible Porträts von Berliner Künstlerinnen und Künstlern. Von herausragender Bedeutung für die museale Arbeit sind seine rund 1700 brillant ausgearbeiteten und signierten Handabzüge.“

Goerzsche Höfe, Rheinstraße, 1978.

Foto: Stadtmuseum Berlin, Foto: Manfred Hamm

Manfred Hamm, Jahrgang 1944, zog im Jahr 1967 nach Berlin, wo er zunächst bis 1970 als Assistent von Ben Wargin in der Galerie S arbeitete. Hamm arbeitete als Pressefotograf für verschiedene Zeitschriften und veröffentlichte 1977 seinen ersten Bildband „Berlin – Landschaft einer Stadt“. Seine zahlreichen, vorwiegend im Nicolai Verlag erschienenen Bildbände mit Schwerpunkt auf den Spuren des Industriezeitalters gelten heute als einschlägig.