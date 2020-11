Verstummt: Musiker protestieren gegen Auftrittsverbot

Was passiert, wenn Kultur abgeschaltet wird? Deutsche Kulturschaffende haben das am Montagabend einmal drastisch demonstriert.

Jan Josef Liefers sitzt zuhause in Berlin, allein im schwarzen T-Shirt, mit seiner Gitarre. Als wolle er ein kleines Corona-Hauskonzert geben. Tut er aber nicht. Immer wieder scheint er in die Saiten zu greifen wollen, lässt es aber sein. Und blickt stattdessen niedergeschlagen in die Kamera. Ganze zehn Minuten geht das so auf seinem Instagram-Film. Dann, am Ende, die bitteren Worte: „Ganz schön still, ja!“

Ganz anders die Neue Philharmonie Westfalen. In ihrem Youtube-Auftritt sitzen die Musiker feierlich im Saal, stimmen ihre Instrumente, ohne dass man es hören könnte. Dann kommt Generalmusikdirektor Rasmus Baumann, verbeugt sich vor einem Publikum, das nicht anwesend ist, und dirigiert ein Stück, bei dem die Musiker ihre Instrumente so bedienen, dass nichts zu hören ist. „Wie Sie hören, hören Sie nichts“, ist dazu in einem Lauftext am unteren Bildrand zu lesen. „Aber was Sie sehen, ist Aron Coplands Orchestersuite ‚Appalachian Spring‘, die wir ab morgen an fünf Abenden im Sinfoniekonzert gespielt hätten. Eigentlich.“

Hier geht nichts mehr: Absperrgitter vor der Bayerischen Staatsoper in München.

Foto: Sven Hoppe / dpa

„#Sangundklanglos“ hieß die Aktion, mit der viele Musiker, Orchester, Bands und Bühnen aus ganz Deutschland am Montagabend Punkt 20 Uhr ihren Unmut über den Umgang mit Kunst und Kultur zum Ausdruck gebracht haben. Nicht laut, aber vernehmlich still. So standen die Münchner Philharmoniker 20 Minuten lang auf der Bühne, ohne zu spielen. Und die Musiker der Berliner HipHop-Gruppe Culcha Candela klebten sich gar dicke Klebestreifen auf den Mund und verbanden sich die Hände mit einem Kabel.

Die Staatskapelle fährt buchstäblich herunter

Das Deutsche Theater in Berlin zeigt lauter verwaiste Bilder von ihrem Zuschauerraum und ihrem Foyer. Und noch drastischer der Auftritt in der Berliner Staatsoper: Die Musiker der Staatskapelle betreten dort gemeinsam den Saal, doch anstatt zu musizieren, wird die Bühne, auf der sie sitzen, nach unten gesenkt. Das Orchester wird buchstäblich heruntergefahren.

Nur ein paar wenige schlagkräftige Schlaglichter, mit denen deutsche Kulturschaffende ihrem Frust und auch ihrer Wut gegen die jüngsten Corona-Verordnungen Ausdruck verliehen haben. Sämtliche Kultureinrichtungen sollen nun den gesamten November über geschlossen bleiben. Und viele fürchten: auch noch darüber hinaus. Beim ersten Lockdown im Frühjahr hatte noch die gesamte Kulturbranche solidarisch mitgemacht. Jetzt aber will man das nicht mehr ohne Murren hinnehmen.

„Wir sind viele. Jede/r einzelne von uns“: Mit einem Transparent protestieren die Mecklenburgischen Staatstheater in Schwerin.

Foto: Jens Büttner / dpa

Erstes Gehör verschaffte man sich Ende vergangener Woche mit Demonstrationen unter dem Motto „Alarmstufe Rot“. Und nun hat man einmal drastisch vorgeführt, wohin das führen kann, wenn die Kultur wieder heruntergefahren wird. Zu unheimlicher Stille. Man mag nicht mehr hinnehmen, dass Kultur mal wieder nur als Freizeitunterhaltung angesehen und in einem Atemzug mit Fitnessstudios und Bordellen genannt wird.

Klanglos, aber nicht klaglos

Schließlich waren es gerade Theater und Museen, die mit enormen Aufwand in Hygienekonzepte investiert haben, um den Besuchern maximale Sicherheit zu garantieren. Und es ist auch kein Fall bekannt, dass ein Covid-19-Patient sich in einem Musenhaus angesteckt hat. Man mag auch nicht mehr einfach hinnehmen, dass Kultureinrichtungen wieder schließen mussten, während man weiter in Kaufhäusern einkaufen kann und auch Gottesdienste in Kirchen besuchen kann, wo es um Ostern zu einigen Spreader-Fällen gekommen war.

Deshalb dieser Protest, bei dem man seine Stimme gerade nicht erheben, sondern verstummen lassen will. Klang-, aber nicht klaglos. Um klar zu machen: Ohne Kultur wird es ganz schön still. „So sehr wir nachvollziehen können, dass den Maßnahmen zum Gesundheitsschutz der Bevölkerung hohe Priorität eingeräumt wird“, heißt es etwa in einer Stellungnahme des Gewandhausorchesters Leipzig, „so schwer fällt es zu verstehen, weshalb gerade Konzerthäuser und Theater als besonders risikoreich angesehen werden.“

Die Aktion kommt an. Das zeigen zahllose Reaktionen im Netz. Wie etwa auf Liefers’ zehnminütiges Schweigen. „Ohne Worte und doch so laut“, schreibt etwa „darkangel8_7_73“. Aber es gibt auch andere Reaktionen wie von „thiel5465“: „Viel zu still. Ich will das so nicht.“