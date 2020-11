Komische Oper - „Wir tragen den Geist des Hauses nach außen“

Seit einer Woche ist klar, dass die Architekten von Kadawittfeld in Aachen den Wettbewerb für den Neubau der Komischen Oper Berlin gewonnen haben. Das heißt noch nicht, dass ihr Entwurf am Ende auch wirklich gebaut wird. In den kommenden Wochen werden weitere Gutachten zeigen, ob der Bau für 227 Millionen Euro wirklich Unter den Linden entstehen kann. Zu den bekannten Projekten des Architektenbüros zählen bisher der Umbau des Salzburger Hauptbahnhofs, die Grimmwelt in Kassel und die DFB-Akademie in Frankfurt am Main. Wir sprachen mit dem Leiter der Wettbewerbsabteilung von Kadawittfeld, Kilian Kada. Der 45-Jährige studierte Architektur an der Universität für angewandte Kunst in Wien und an der Columbia University, New York. Das Interview fand per Videotelefon statt.

Herr Kada, wann haben Sie erfahren, dass Sie gewonnen haben?



Kilian Kada: Wir haben erst am Sonntag voriger Woche davon erfahren. Am Dienstag war ich schon in Berlin und gespannt darauf, wie das Feedback sein wird. Bei der Präsentation war ich dann überglücklich, dass der Intendant und die Bausenatorin offenbar erkannt haben, was für ein Potenzial in unserem Entwurf steckt. Immerhin gab es ja 64 Entwürfe, davon sechs in der finalen Runde. Wie die Kollegen darauf reagieren, wissen wir noch nicht. Bisher sind die Kritiken überwiegend positiv. Uns würde es aber freuen, wenn es einen Diskurs in der Gesellschaft gibt.

Werden die Berliner sagen können: Das kenne ich von früher?



Nun, ein Teil wird ein Neubau sein, aber den erhaltenswerten Bestand muss man natürlich erhalten und nicht neu bauen. Das Haus an sich ist bereits ein Juwel, auch wenn die Arbeitsbedingungen und Teile der Gebäudesubstanz nicht mehr zeitgemäß sind. Als ein Ensemble aus Alt- und Zubau denken wir die Komische Oper durchaus neu. Genau das macht die Arbeit daran besonders spannend. Wir haben ein Gefühl für Zeit-Schichten, den Respekt vor dem Bestand. Wir sind offen für Neues und für viele, verschiedene Einflüsse.

Gibt es schon erste Kritiken von Kollegen? Was haben Sie bisher gehört?



Da die Einreichungen anonym sein mussten, hatten alle Teilnehmer die gleichen Bedingungen, die Ergebnisse waren vielfältig. Die bisherige Resonanz ist sehr positiv, viele Kollegen freuen sich mit uns. Trotzdem gibt es ja auch in der Architektur eine Sprache, die mit bestimmten Erfahrungen aufgeladen ist. Und so gibt es auch ein paar wenige Stimmen, die eine steinerne, klassischere Lösung bevorzugt hätten.

In den letzten Jahren wurde Berlins Innenstadt in Architekturzeitschriften häufig kritisiert für die vielen gleichförmigen „Rasterfassaden“ – also die länglichen Fenster, die man an vielen neuen Gebäuden findet. Wie stehen Sie dazu?



Wir respektieren als Architekten das gebaute Umfeld, aber glauben, dass man zeitgemäße Antworten finden sollte. Einige der steinernen, gerasterten Neubauten, auf die Sie anspielen, empfinden wir als rückwärtsgewandt. Grundsätzlich kann man sagen, dass man je nach Aufgabe und nach Kontext des Ortes eine individuelle Sprache finden muss für ein Projekt. Die Fassade ist das Gesicht eines Hauses. Idealerweise erzählt sie etwas darüber, was im Inneren vor sich geht. Uns war es wichtig, dass die Fassade nicht wie die anderen Gebäude auf Unter den Linden steinern und gerastert daherkommt, sondern die Vielfalt der Komischen Oper nach außen trägt.

Was ist besonders an der Komischen Oper?



Die Komische Oper besteht aus verschiedenen Baukörpern unterschiedlicher Epochen. Ein komplexes Gebäude, das eigentlich den Haupteingang auf der Rückseite hat. Mit dem Neubau soll die Komische Oper jetzt auch auf dem Boulevard Unter den Linden ein neues Gesicht bekommen. Wir wollen den Geist des Hauses nach außen tragen.

Was ist das für ein Geist, von dem sie sprechen?

Es ist zunächst ein freundliches, offenes, warmes Haus, in dem Vielfalt gelebt wird. Es sollte also nicht als anonymes Gebäude daherkommen. Gleichzeitig ist es ein technisches Haus, also braucht es nicht viele Fenster zur Straßenseite. Daher schlagen wir eine Fassade vor, die szenografisch bearbeitet erscheint.

Szenografisch? Was meinen Sie?



Uns war es wichtig, dass dieses große Volumen möglichst kleinteilig gegliedert wird, damit das Gebäude einen menschlichen Maßstab bekommt. Der Neubau besteht aus einzelnen kleinteiligen Boxen, die mit unterschiedlichen Fassaden bespielt werden. Dabei haben wir aus den besonderen Merkmalen des Bestands – wie zum Beispiel die Sandsteinfassade mit der kupfergefassten Fensterfront – die Formen und die Farben des Neubaus abgeleitet.

Woran haben Sie sich orientiert?



Wir haben uns an einem Bühnenbild orientiert, und wie es da üblich ist, gibt es verschiedene Elemente und Oberflächen, die zu einem großen Ganzen arrangiert werden, und die das Haus leicht und durchlässig erscheinen lassen. Wir spielen mit verschiedenen Oberflächen aus Glas, Stein, Stahl, Keramik, Metall, die gleichzeitig neugierig machen. Wir verleihen den unterschiedlichen Gebäudeteilen des Neubaus ganz andere Fassadenoberflächen, im Geiste des alten Hauses.

Nun ist es so, dass Architekten häufig an Wettbewerben teilnehmen in dem Wissen, dass ihre Entwürfe niemals Realität werden. Böse gesagt arbeitet man damit also doch häufig für den Papierkorb. Wie ist das für Sie?



Gut, dass Sie das ansprechen. Sie müssen sich vorstellen, wir sind ein etabliertes Architekturbüro in Deutschland und haben das Glück, an vielen Wettbewerben teilzunehmen. Das ist eine interessante Möglichkeit, an Aufträge heranzukommen. Bei uns arbeiten bis zu 40 Architekten ausschließlich an Wettbewerben. Über das Jahr bearbeiten wir zwischen 30 und 40 Wettbewerbe. Wir haben ein eingespieltes Team. Wir sind bei ungefähr 30 Prozent der Teilnahmen ganz vorn dabei. Für uns lohnt sich das, aber man verliert öfter, als man gewinnt. Wir sehen das aber sportlich. Aber man gewinnt nicht immer. Die Komische Oper ist ein offenes Verfahren. Da durften viele sich bewerben. Uns hat dieser Wettbewerb viel Spaß gemacht, auch weil sich die Mitarbeiter so sehr mit dem Projekt identifizieren. Das Teilnehmen an Wettbewerben schärft unsere Haltung für die Themen der Zeit, wir probieren Dinge aus und können progressiv unsere Ideen einbringen. Das ist ein Riesenaufwand, der Geld kostet, der sich aber unterm Strich für uns auszahlt.

Gibt es denn spezielle Einbauten, die Sie wegen der Corona-Pandemie entworfen haben?



Unser Entwurf bietet den Nutzern eine moderne Arbeitswelt. Sie ist so wandelbar, dass sie auch in Pandemiezeiten funktioniert. Es gibt Loggien, Balkone und Dachflächen, die die Belegschaft nutzen kann, zum Heraustreten und auch mal zum Arbeiten unter freiem Himmel.

Waren die schon vorher geplant?



Ja. Wir beschäftigen uns seit Jahren mit dem Thema moderner Arbeitswelten. Dass sich diese verändern werden, hatte sich schon länger durch die Digitalisierung angedeutet. Bei der Komischen Oper ist es so, dass sich die Büroetagen flexibel einrichten lassen. Wenn die Nutzer kleinere Büros wollen, können sie das genauso einrichten wie Großraumbüros mit großzügigen Kommunikationsbereichen. Außerdem gibt es nicht zuletzt eine Dachterrasse, zu der auch die Öffentlichkeit Zugang hat.

Gab es Beschränkungen, denen Sie sich unterordnen mussten?



Wir hatten großen Respekt vor dem Bau, wie er jetzt ist und haben versucht, das Bestandsgebäude so um das neue Programm zu ergänzen, dass die Funktionsabläufe in der Oper optimiert werden. Es gibt viele Vorgaben, die wir aber eher als Rahmen verstehen. Unser Büro ist bekannt dafür, dass wir besser sind, je komplexer die Aufgabe ist. Es gab zum Beispiel eine Höhenbeschränkung, ein recht schmales Baufeld, ein vorgegebenes Raumprogramm, Anforderungen aus dem Denkmalschutz und an Klima- und Bühnentechnik, um nur einige zu nennen.

Die Kosten sind bei großen Projekten immer ein Thema. Wie sicher sind die Gesamtkosten von 227 Millionen Euro?



Sie können sich sicher sein, wir nehmen diese Zahl sehr ernst. Aber derzeit haben wir den ersten Preis gewonnen, ab jetzt befinden wir uns für die nächsten Wochen in einem Verhandlungsverfahren. Wir müssen uns noch einmal messen und in dieser Zeit nachweisen, wie die Kosten zu halten sind. Aber ein Bau und dessen Umsetzung sind Prozesse. Jetzt wird alles auf Herz und Nieren geprüft. Ich bin aber mit meinem Team in guter Stimmung, dass wir das schaffen können.

Worauf freuen Sie sich besonders?



Ich bin besonders drauf gespannt, wie sich das Bunte Haus in den Kontext der anderen Häuser eingliedert – und wie vielleicht dann im Haus ein Spirit entsteht, eine Energie, die die 200 Beschäftigten der Komischen Oper und die Besucher als positiv wahrnehmen. Aber irgendwann möchte ich auch auf die Dachterrasse fahren, um den Blick zu genießen.