Schneller, höher, blutiger: Volker Kutschers „Olympia“

Berlin. Das haben sie sich so schön ausgedacht, die Nationalsozialisten: die Völker der Welt 1936 zu den Olympischen Spielen nach Berlin einzuladen, die dann eine einzige Propaganda-Show für das Reich unterm Hakenkreuz werden soll. Dafür konnten Funktionäre des schon damals reichlich korrupten Olympia-Komitees überzeugt werden. Dafür wird das Hetzblatt „Stürmer“ aus den Zeitungskästen genommen, werden Verbotsschilder für Juden abgeschraubt, dürfen sogar Musikkneipen unbehelligt Jazz spielen. Die ganze Welt soll den Pomp des neuen Reichs sehen, aber auch Zeuge werden, dass dessen übler Ruf nur ein Produkt der ausländischen Lügenpresse ist.

Als Leser ist man hautnah dabei im Olympischen Dorf

Und dann bricht plötzlich, die Spiele haben noch gar nicht begonnen, mitten im Olympischen Dorf, im Speisehaus der Nationen, ein US-Funktionär tot zusammen. Offenbar ein Giftmord. Aber ein Gewaltakt vor den Friedensspielen, das muss unbedingt vor der Weltöffentlichkeit vertuscht werden. Zugleich muss so geheim wie dringlich nach dem Täter gesucht werden, der womöglich weiter morden könnte, um die Spiele in Verruf zu bringen. Allerdings wird zu den Ermittlungen Kommissar Gereon Rath abkommandiert, der nun nicht gerade das ist, was man systemtreu nennen würde.

Schreibt sich Jahr für Jahr tiefer in den Strudel des Nationalsozialismus: Krimiautor Volker Kutscher

Foto: Andreas Chudowski

Das ist der Ausgangspunkt für „Olympia“, dem mit Spannung erwarteten achten historischen Berlin-Krimi von Volker Kutscher, der am 2. November erscheint. Für Gereon Rath wird es immer enger. Er lebt ja inzwischen auch in einem Paralleluniversum: im Serienhit „Babylon Berlin“, der auf Kutschers ersten Romanen basiert und von der gerade die dritte Staffel zu Ende ging.

Die Serienmacher wollen die Geschichte aber höchstens bis 1933 erzählen, weil mit der Machtergreifung der Nazis das lasterhafte Sündenbabel Berlin unweigerlich zu Ende sei. Über diesen Punkt ist die Romanreihe schon längst hinaus.

Das Motto der Spiele gliedert den Roman

Mit jedem Band springt Kutscher, der seine Reihe im Jahr 1929 begann, um ein Jahr. Und erzählt immer einen neuen Kriminalfall, aber nebenbei auch, wie der Nationalsozialismus immer stärker wird und das Alltagsleben verändert. Im Roman-Universum haben die Nazis längst die Macht ergriffen und sämtliche Staatsorgane weitgehend gleichgeschaltet. Protagonist Rath plagt sich schon seit geraumer Zeit mit der Frage, warum er noch kleine Morde aufklären soll, wo die großen Mörder doch längst das Sagen haben.

Im letzten Roman hat sich Rath dabei noch eher zufällig auf den Nürnberger Reichsparteitag 1935 verirrt, jetzt muss er undercover im Olympischen Dorf ermitteln. In jedem Roman gibt es ein Schlüsseldatum, auf das die Handlung hintreibt. Im Band Nummer Acht sind es die Olympischen Spiele. Aber diesmal ist man gleich von Anfang an mittendrin in diesem Großereignis. Das Buch ist sogar in drei Kapitel eingeteilt: Citius, altius, fortius, was ja das Motto der modernen Olympischen Spiele ist: schneller, höher, stärker. Kutscher scheint es allerdings um einen weiteren Komparativ erweitern zu wollen: blutiger.

Der schwarze Olympia-Sieger Jesse Owens düpierte die Nazis mit ihrer Rassenideologie von der scheinbaren Überlegenheit des weißen, arischen Mannes.

Foto: Ullstein / picture-alliance / dpa/dpaweb

Die SS wittert einen Anschlag auf das Reich. Und macht gleich einen Kellner im Olympischen Dorf ausfindig, der mal Kommunist war. Schon verschwindet der Mann. Die politische Polizei will partout eine kommunistische Verschwörung ausmachen. Und als es dann weitere Todesfälle gibt, scheint sich der Verdacht sogar zu bestätigen. Auch wenn Rath da auf ganz andere Spuren stößt.

Hitler-Jugend dient den schwarzen Sport-Assen

Wie üblich, hat Volker Kutscher wieder akribisch recherchiert und seinen fiktiven Fall in ein historisch absolut stimmiges Setting eingebettet. Bei ihm heißt die Gestapo immer noch Gestapa, wie sie bis ins Jahr 1936 abgekürzt wurde.

Der Autor lässt auch das Olympische Dorf wieder auferstehen, mit all seinen Widersprüchen: etwa dass dort überall ein Alkoholverbot galt, nur nicht im Besucherrestaurant, weshalb das immer überfüllt ist, auch von Sportlern. Rath muss nicht nur ein Büro auf dem Gelände beziehen. Er wird mit seiner Frau Charlie auch bei der Eröffnung der Spiele dabei sein, nicht unweit von der Ehrenloge, in der sich Adolf Hitler feiern lässt. Und beide werden, entsetzt darüber, wie sehr der Sport und die Spiele zur Führer-Verehrung missbraucht werden, das Olympiastadion fluchtartig verlassen.

Am 1. August 1936 wurden die Olympischen Spiele in Berlin feierlich eröffnet. Als Leser erlebt man das noch mal hautnah mit.

Foto: akg-images / picture-alliance

Aber auch Fritze – ihr einstiger Ziehsohn, den sie buchstäblich aus der Gosse geholt haben, der aber wegen ihrer politischen Unzuverlässigkeit im letzten Band an eine stramme Nazi-Familie übergeben wurde –, auch Fritze darf sich bei den Spielen aufhalten, darf als Musterknabe der HJ die weiße Uniform des Jugendehrendienstes tragen. Darf den amerikanischen Sport-Assen Jesse Owens und Dave Albritton dienen, auch wenn die anderen Hitlerjungen sie als „Neger“ beschimpfen.

Eine Fortsetzung scheint kaum noch möglich

Fritze läuft auch mal Leni Riefenstahl durchs Bild, die hier ihren „Olympia“-Film dreht und ihn dabei harsch verscheucht. Vor allem aber wird Fritze direkter Zeuge, als der Tote im Speisehaus zusammenbricht. Er hat Dinge gesehen, die nicht zur Verschwörungstheorie der Nazis passen. Weshalb auch er zunehmend in Gefahr gerät.

Die Schlinge zieht sich enger und enger um die Protagonisten der Buchreihe. Charlie war von Anfang an klar gegen die Nazis eingestellt. Weil sie als Frau nicht mehr bei der Kripo arbeiten darf, ist sie jetzt für eine Detektei tätig und verhilft Ausreisewilligen zur Flucht. Und überlegt mehr und mehr, ob sie und Rath nicht selbst fliehen sollten, solange das noch geht. Denn Rath gerät immer unheilvoller in die Mühle von Gestapa und SS.

Und Kutscher spitzt das Dilemma in „Olympia“ so zu, dass es danach eigentlich gar nicht mehr weitergehen kann mit Rath-Krimis in Berlin. Tatsächlich hatte der Autor seine Reihe ursprünglich nur bis 1936 geplant. Vor einiger Zeit erklärte er dann, er wolle das noch bis 1938, bis zur Pogromnacht, fortführen, die Kriegsjahre aber nicht mehr schildern. Auf unsere bange Nachfrage beteuern Autor wie Verlag, dass es weitergehen wird. „Olympia“ jedoch endet so ausweglos, dass es wirklich spannend wird, wie Kutscher da weitermachen will.

Volker Kutscher: Olympia. Piper, 544 Seiten, 24 Euro. Ab 2. November im Handel.