Der neue „Tatort“ legt den Finger in die Bratensoße

Wer lässt sich schon gern als Mittelmaß bezeichnen! Und gar, wenn derjenige, der einen derart abqualifiziert, das auch noch bildlich bekräftigt. Der arrogante Konzernchef mal mit seinem Zeigefinger durch die Bratensoße auf seinem halbleeren Teller einen Bogen und erzählt was von der „Gauß’schen Normalverteilung“. Das da unten sei halt der Bodensatz, der nie was auf die Reihe kriege, und in der Mitte, der dicke Bauch, das sei eben – und hier folgt erst mal eine lange, genießerische Kunstpause, bevor er sich den Finger abschleckt - das Mittelmaß.

Mit diesen Worten stellt sich der Mann aus der Wirtschaft nicht nur überheblich über seine Belegschaft, die beiden Kommissare, die ihn da befragen, dürfen sich durchaus auch angesprochen fühlen. Und die wollen ihm denn auch beweisen, was das Mittelmaß so drauf hat.

Die Ironie daran: Der Stuttgarter „Tatort“ bewegt sich ja leider tatsächlich oft im Mittelmaß. Was keineswegs an seinen Kommissaren liegt, aber doch an den nicht immer sehr einfallsreichen Drehbüchern. Ihr jüngster Fall „Der Welten Lohn“ aber, ihr 26. Fall seit nunmehr 12 Jahren, hebt sich erfreulich davon ab.

„Der Welten Lohn“: Der Trailer zum neuen „Tatort“

Manlik fordert von seinem Ex-Chef (Stephan Schad, r.) Wiedergutmachung. Der serviert ihn kalt ab.

Foto: SWR/Benoît Linder

Dabei setzt das Drehbuch von Boris Dennulat nicht auf die übliche Wer-war’s-Spannung. Im Gegenteil. Gleich anfangs wird uns hier ein Täter vorgeführt. Einer, der einsam am Flughafen ankommt und nicht, wie andere Fluggäste, freudig empfangen wird. Der dann erst mal ein möbliertes Zimmer nehmen muss und seinen Körper schwitzend mit Situps stählt. Bei Krimis immer ein Anzeichen von latent schwelender Aggression.

Das Bauernopfer und der Strippenzieher

Als nächstes stellt dieser Mann namens Oliver Manlik (Barnaby Metschurat) den Vorstandschef seiner ehemaligen Firma, Joachim Bässler (Stephan Schad) in einer Tiefgarage. Er fordert Schmerzensgeld und eine Wiedergutmachung in nicht unbeträchtlicher Höhe. Weil er als Bauernopfer für die schmutzigen Korruptionstricks des Konzerns herhalten und drei Jahre in einem amerikanischen Knast sitzen musste.

Jetzt liegt sein Leben in Trümmern, seine Frau hat sich von ihm getrennt, ein Fremder hat inzwischen die Vater-Rolle für seinen Sohn übernommen. Aber die Firma war fein raus. Und der Chef wähnt sich damit auch noch als ein Guter, der Tausende Arbeitsplätze gerettet hat. Deshalb lächelt er auch jetzt vor seinem Bonzenauto nur aasig, serviert den einstigen Untergebenen aalglatt ab und informiert sofort seinen Sicherheitsmann.

Der arme einstige Angestellte will dem schwerreichen Vorstandschef ans Leder, wie man so sagt. Oder noch deutlicher: ans Leben. Der sieht die Bedrohung und kehrt den Spieß bald beherzt um, indem er jemanden beauftragen lässt, der sich darum kümmert. So macht man das wohl in den oberen Etagen. Dass man die Drecksarbeit anderen überlässt. Und seine Hände in Unschuld wäscht.

Manche Klischees sind einfach wahr

Aber was hat die Frauenleiche damit zu schaffen, die in einem Waldstück vor Stuttgart gefunden wird? Sie stellt sich als die Personalchefin eben jenes Konzern heraus. Deren Büro wird nach ihrem Ableben überraschend schnell ausgeräumt. Das lässt die Kommissare Thorsten Lannert (Richy Müller) und Stefan Bootz (Felix Klare) misstrauisch werden. Und die verfolgen nicht nur die Fährte zu Manlik, auf die sie der Mann aus der Chefetage sofort lenkt. Sie beäugen ihn selbst mit Argusaugen.

Die Kommissare müssen sich mal wieder oft zusammenreißen, um über die Ungerechtigkeit der Welt nicht zu verzweifeln.

Foto: SWR/Benoît Linder

Dieses aalglatte Alphatier kommt daher wie ein einziges Klischee, wenn er ständig Sätze im Munde führt wie die, Wirtschaft sei halt Krieg, oder jener, mit Sterblichkeit wolle er nur konfrontiert werden, wenn er Seneca lese. Aber jeder Zuschauer, ob aus dem Bodensatz oder aus dem Mittelmaß, wird wohl unweigerlich mit dem Kopf nicken, dass an manchen Klischees halt schon auch etwas Wahres haftet.

Es gibt keine Gewinner, nur Verlierer

Dieser „Tatort“ ist weniger ein Krimi denn eine Studie über den kaltherzigen Manchester-Kapitalismus, über die da oben und die da unten. Regisseur Gerd Schneider taucht das in Bilder, bei denen die Figuren gern den Halt verlieren, die Sicht unscharf wird und ein sirrender Ton stört.

Zwischen den Polen: die beiden Kommissare, die hier nicht nur als Identifikationsfiguren, sondern mal wieder auch für den gesunden Menschenverstand dienen. Die müssen sich oft schwer zusammenreißen, um nicht zu verzweifeln über die stetige Ungerechtigkeiten der Welt. Am Ende gibt es hier keine Gewinner, nur Verlierer. Und das beklemmende Drama hat nicht nur einen Finger in die Bratensoße, sondern auch in so manche Wunde unserer Gesellschaft gelegt. Ein „Tatort“, an dem man sich wirklich den Finger lecken kann.

„Tatort: Der Welten Lohn“: ARD, Sonntag, 20.15 Uhr