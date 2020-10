Reise nach Lummerland: Thomas Hettches „Herzfaden“

Kasperle als Traumabewältigung: Thomas Hettche hat mit „Herzfaden“ einen Roman über das berühmteste Marionettentheater Deutschlands geschrieben. Die Entstehungsgeschichte der Augsburger Puppenkiste lässt dabei tiefe Einblicke in das Seelenleben der Nachkriegsgesellschaft zu. Erstmals vor Frontsoldaten erprobt, gründet der in Augsburg lebende Schauspieler Walter Oehmichen noch während des Zweiten Weltkrieges ein improvisiertes Puppentheater. Die tanzenden Puppen lassen die vom Kriegsalltag gebeutelten Deutschen wieder lächeln.

Vor allem Oehmichens jüngste Tochter ist begeistert. „Herzfaden“ ist daher auch eine Hommage an

Hannelore Marschall-Oehmichen, genannt Hatü, die bis zu ihrem Tod im Jahr 2003 über 6000 Puppen geschnitzt hat. Der Leser verfolgt Hatüs Erwachsenwerden parallel zum Aufstieg der Puppenkiste; von finanziellen Schwierigkeiten während der Inflation bis hin zu ersten Fernsehaufführungen. Dabei wird auch die Puppenkiste erwachsener: Während die ersten Stücke noch Märchen zeigten, wurde kurze Zeit später bereits „Faust“ adaptiert.

Puppenspiel als Schuldbewältigung

Die Darsteller sind dabei nicht einfach hölzerne Marionetten. Hettche weiß um die transformative Kraft der Puppen, welche Gefühle sie im Zuschauer auslösen. Der Magie der scheinbar führerlosen Marionetten kann sich niemand entziehen. „Die Fäden, an denen sie hängen, setzen genau in ihrem Zentrum an“, lässt Hettche Walter Oehmichen sagen, „weshalb man denkt, ihre Bewegungen hätten so etwas wie eine Seele. Dabei folgen ihre Glieder bloß dem Gesetz der Schwere.“ Nach dem Stück fallen die Puppen in sich zusammen, sie existieren immer nur so lange, wie der Spieler das Spielkreuz hält. Eine Vergangenheit haben sie nicht und damit auch keine Schuld. Marionetten seien die ehrlicheren Schauspieler, sagt Oehmichen weiter. Sie ließen sich nicht verführen und die Freude an ihnen sei eine wahre, unschuldige Freude.

Das Weiterleben mit der Schuld beschäftigt auch die Puppenspieler. Oehmichen war während der Nazizeit Landesleiter der Reichstheaterkammer. Um den Puppen ihren kindlichen Zauber nicht zu nehmen, bleiben ihre Spieler daher anonym. Mit dieser Unschuld wird kalkuliert. Wer sich die Augsburger Puppen genau anschaut, erkennt schnell: Der große Kopf, die Proportionen sind die eines Kindes.

Roman für Kinder wie Erwachsene

Auch Hettche hat mit „Herzfaden“ irgendwie ein Kinderbuch geschrieben, das es auf die Shortlist des Deutschen Buchpreises geschafft hat. Zwar deuten Referenzen auf Heinrich von Kleists „Über das Marionettentheater“ oder Theodor Storms „Pole Poppenspäler“ auf eine auch für erwachsene Leser konzipierte Welt hin. Doch eigentlich wollte Hettche ein Buch schreiben, an dem seine Tochter Freude hat, wie er selbst in Interviews bekennt. Wohl auch deswegen hat er einen zweiten Erzählstrang mit Hatüs Geschichte verwoben. Darin entdeckt ein Mädchen heute die alten Holzpuppen wieder, die zusammen mit einer geisterhaften Version der bereits verstorbenen Hatü auf einem märchenhaften Dachboden leben.

Denn ganz ohne Übernatürliches geht es bei Hettche nicht, der in seinem Debütroman „Ludwig muß sterben“ bereits Figuren aus Büchern steigen ließ oder in „Pfaueninsel“ die Lebensgeschichte eines kleinwüchsigen Schlossfräuleins zwischen Riesen und Pfauen nacherzählte. So spricht das Mädchen hier mit Urmel und dem Kleinen König Kalle Wirsch und muss schließlich die böse Marionette Kasperl besiegen, deren Schicksal unmittelbar mit den Schrecken des Krieges verknüpft ist. Die Schlüsselrolle kommt in dieser etwas albernen Abenteuerepisode dem iPhone des Mädchens zu. Dabei wirkt diese Nebenhandlung oft gewollt, zu plump in die sonst so stimmige Geschichte hineingeschrieben. Als bräuchte es unbedingt einen Bezug zur Jetztzeit, um junge Leser an die Handlung zu fesseln.

Sehnsucht nach einfachen Zeiten

Hettche springt zwischen der Geschichte Hatüs und dem Geschehen auf dem Dachboden hin und her und deutet den Zeitenwechsel mit verschiedenen Schriftfarben an. Rot und Blau lässt er dabei auch in der Geschichte immer wieder geschickt auftauchen. Oft ist vom Meer und vom Himmel die Rede, während Rot, die Farbe des Bluts, sich nie ganz vertreiben lässt. Jede deutsche Erfolgsgeschichte, so scheint es, ist doch untrennbar mit den Gräueln des Nationalsozialismus verbunden. Auch der Buchumschlag ist in blau und rot gehalten und unzeitgemäß in Leinen gebunden. Somit erinnert „Herzfaden“ bereits in seiner Haptik und durch die vielen Zeichnungen an alte Kinderbücher, vor Jahrzehnten gedruckt.

Denn Nostalgie ist die treibende Kraft hinter dem Roman. Der 1964 geborene Hettche beschwört mit Nierentischen versetzt das Wohnzimmer seiner Kindheit hervor. Zwar waren die Eltern vom Krieg gezeichnet, doch die Welt, schien es, war eine simplere. In Zeiten von Verschwörungstheorien und Medienskepsis wirkt der Ausflug in eine Welt mit nur einem Fernsehprogramm fast wie eine Erholungskur.

Doch „Herzfaden“ zeigt so auch, wie anders die Welt heute ist. „Rauchen ist ungesund“, belehrt das Mädchen die erwachsene Hatü auf dem Dachboden, und Zoos seien Tierquälerei. Und trotzdem bringt die Geschichte der Augsburger Puppenkiste die Generationen auch wieder zusammen. Selbst Stop-Motion verwöhnte Kinder sind heute noch fasziniert von den hölzernen, manchmal ein wenig unheimlichen Marionetten. Dass das Mädchen dabei sogar das Interesse an ihrem Handy verliert, mag jedoch eher Hettches Wunschdenken entsprungen sein.

Die Augsburger Puppenkiste ist eine Geschichte der Versöhnung mit der eigenen Vergangenheit. Gleichzeitig ist sie aber auch eine Geschichte der Verdrängung. Während die Nachkriegsgesellschaft unter der Schuldfrage litt, hat die Jugend heute eigene Probleme zu lösen. Moralfragen müssen beantwortet, der Klimawandel gestoppt werden und gleichzeitig gilt es, das Leben mit technischen Geräten auszuloten. Der Wunsch nach Geborgenheit bleibt dabei jedoch immer gleich, zeigt Hettche. Die Augsburger Puppenkiste bietet diese zumindest eine Zeit lang. „Und der Erwachs’ne, der dem Spiele lauscht, ihn führ ich in das Kinderland zurück, und wie von einem schönen Traum berauscht, schenk ich ihm eine Stunde Jugendglück“, sagt Oehmichen an einer Stelle. Mit „Herzfaden“ gelingt Hettche das gleiche Kunststück.