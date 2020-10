„Und morgen die ganze Welt" geht ins Oscar-Rennen

Ein Triumph für Julia von Heinz. Und ein großer Trost obendrein. Ihr Antifa-Drama „Und morgen die ganze Welt“, für das sie Jahre hat kämpfen müssen, kommt gerade jetzt, am 29. Oktober, in die Kinos. Und wird dort nicht lange gezeigt werden können. Dafür aber ist der Film am Abend des 28. Oktober von einer unabhängigen Kommission aus zehn Kandidaten ausgewählt worden, um als deutscher Beitrag ins Oscar-Rennen zu gehen - in der Kategorie „Bester internationaler Film“. Die hieß früher Bester ausländischer Film, doch das klingt nach Ausgrenzung und wurde vor zwei Jahren deshalb umbenannt.

„Und morgen die ganze Welt“ konnte sich durchsetzen unter anderem gegen Burhan Qurbanis „Berlin Alexanderplatz“ und Caroline Links „Als Hitler das rosa Kaninchen stahl“. Und es ist eine Entscheidung von eminent politischer Bedeutung: weil der Film vom Zuschauer eine Haltung erzwingt, wie man sich gegenüber immer radikaler werdenden rechten Gruppierungen als demokratischer Bürger verhalten soll. Der Film hat deshalb schon auf dem Filmfestival in Venedig große internationale Beachtung gefunden - und wird auch in den USA stark diskutiert, seit Donald Trump dort gegen die Antifa wettert.

Den letzten Oscar gab es 2007

Jede Filmnation weltweit kann einen Kandidaten in dieser Kategorie ins Rennen schicken. Welche fünf Filme dann letztlich wirklich nominiert werden, darüber entscheidet allerdings Hollywoods Filmakademie selbst, und zwar am 5. Februar 2021. Die Oscar-Verleihung selbst findet dann, spät wie lange nicht, am 25. April statt. Für den Oscar aufgestellt zu sein, ist also nur ein erster Schritt in einem langen, mühevollen Lauf. In diesem Jahr etwa war „Systemsprenger“ der deutsche Oscar-Kandidat, erhielt aber keine Nominierung, ebenso wenig wie Fatih Akins „Aus dem Nichts“ zwei Jahre zuvor. „Werk ohne Autor“ von Florian Henckel von Donnersmarck wurde 2019 zwar nominiert, ging aber am Ende leer aus, ebenso wie „Toni Erdmann“ 2017. Das letzte Mal, das ein deutscher Film die begehrte Trophäe gewann, war 2007 Donnersmarcks „Das Leben der Anderen“. Es war überhaupt erst der dritte Sieg in dieser Kategorie: nach Volker Schlöndorffs „Die Blechtrommel“ 1980 und Caroline Links „Nirgendwo in Afrika“ 2003.