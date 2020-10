Friedrichswerdersche Kirche: Ein Lichtblick im Museum

Berlin. Ein einzelner Sockel mitten im Kirchenraum ist noch leer, ein Standbild von Johann Gottfried Schadow verharrt in der Restaurierung. Die anderen 49 Skulpturen sind bereits restauriert, frisch geputzt und sortiert in der Friedrichwerderschen Kirche in Mitte aufgestellt. Mit der Ausstellung „Ideal und Form. Skulpturen des 19. Jahrhunderts aus der Sammlung der Nationalgalerie“ wird am heutigen Dienstag die Dependance der Alten Nationalgalerie auf der Museumsinsel wiederbelebt. Es ist zugleich die Wiedereröffnung der Friedrichswerderschen Kirche nach achtjähriger, unfreiwilliger Schließzeit.

Während eines Rundgangs scheint am Montag plötzlich ein Sonnenstrahl durch die hohen Fenster im Kirchenschiff. Es ist ein Lichtblick im Museum. Ralph Gleis, Leiter der Alten Nationalgalerie, spricht sofort freudig davon, dass „Seitenlicht das perfekte Licht für Skulpturen“ sei. „Licht und Schatten sind wichtig, um eine Skulptur erfahren zu können“, sagt Gleis. Und Kuratorin Yvette Deseyve fügt später hinzu: „Skulpturen brauchen weiches Seitenlicht und kein Schlaglicht, um immer neue Aspekte sichtbar zu machen.“

Dicht an der Kirche wurde ein hohes Gebäude errichtet

Die Erleichterung über den Sonnenstrahl ist nicht zu überhören. Es ist die Erleichterung nach der Schließzeit, nach der man offenbar Schlimmeres bei den Lichtverhältnissen im Innenraum erwartet hatte. Dicht an der Kirche war ein großes Gebäude mit Luxuswohnungen („Kronprinzengärten“) nebst Tiefgarage errichtet worden. Einige Schatten wirft das Gebäude im ersten und letzten Joch, aber es ist verschmerzbar. Schwere Schäden an der Kirche waren hingegen durch das Ausheben einer Baugrube für die Tiefgarage entstanden. Daraufhin musste die Kirche geschlossen werden, die Skulpturen wurden ausgelagert. Die Evangelische Kirche als Besitzer und die Stiftung Preußischer Kulturbesitz als Mieter hatten protestiert. Am Montag will Museumschef Gleis lieber nach vorne schauen. Zumal die Schinkel-Kirche ein stimmungsmäßig verzaubernder Ausstellungsort ist.

Die von Karl Friedrich Schinkel entworfene und von 1824 bis 1830 erbaute Kirche ist der einzig original erhaltene Kircheninnenraum des preußischen Baumeisters. Die Kirche wurde nahezu zeitgleich zum Alten Museum errichtet. Allerdings musste Schinkel seine Kirchenskizzen mehrfach überarbeiten, weil sie den Preußenherrschern nicht zusagte. Erst der dritte Anlauf fand die Gnade von Kronprinz Friedrich Wilhelm und brachte die Kirche im Stil mittelalterlicher Chapels hervor.

Heute ist die Kirche ein Berlin schmückendes Baudenkmal. Aber Museumschef Gleis erinnert auch an die „leidvolle Geschichte seit dem Zweiten Weltkrieg“. Die Kirche war ein Kriegsopfer und von der DDR zunächst nur als Ruine gesichert worden. In den 1980er-Jahren begann die denkmalgerechte Instandsetzung. Zur 750-Jahr-Feier 1987 wurde sie als Dependance wiedereröffnet. Die Stiftung hat einen Mietvertrag, der zunächst bis 2025 läuft.

Die Dauerausstellung ist überwiegend neu bestückt, nur zehn Skulpturen waren bereits in der früheren Schau zu sehen. Die Nationalgalerie verweist auf eine Sammlung von rund 2100 Skulpturen. Knapp zehn Prozent werden in Berlin ausgestellt. Einige der Schwergewichte haben jetzt Platz in der Friedrichswerderschen Kirche gefunden. Und Kuratorin Yvette Deseyve erzählt beiläufig, dass die Aufstellung dieser Stücke im Kirchenraum genau geplant werden musste. Weil man sie eben nicht einfach mal um vier Zentimeter nach links oder rechts schieben könne.

Jeder gute Bildhauer muss einmal nach Rom pilgern

Die Ausstellung „Ideal und Form“ zeichnet Berliner Entwicklungslinien vom Klassizismus bis zum Expressionismus, also der Zeitspanne von Goethe bis zum Ersten Weltkrieg, nach. Es geht um die Berliner Bildhauerschule, aber auch darum, das internationale Geflecht der Künstler vorzuführen, die in alten Zeiten selbstverständlich nach Rom pilgern mussten, um Eindrücke zu sammeln. Am Anfang der Berliner Bildhauerei standen allerdings die Franzosen. Die Ausstellung zeigt Francois-Joseph Bosios Bronze „Hyazinth“. „Alle Künstler sind seinerzeit zu diesem Werk gegangen“, sagt Yvette Deseyve. In der Schau sind auch fünf Bildhauerinnen des 19. Jahrhunderts ausgestellt. Am Ende des Rundgangs steht Artur Volkmanns „Nackter Jüngling (Paris)“ von 1918. Er fällt auf, weil der Marmor getönt ist. „Die Antike war nicht weiß“, sagt die Kuratorin.

Die Friedrichswerdersche Kirche bleibt auch ein historisch besonderer Ausstellungsort, weil sie ursprünglich für das Nebeneinander der deutschen und französischen Gemeinden gedacht war. Biblische Geschichten spielen in der Skulptur allerdings eine eher nachgeordnete Rolle. Bemerkenswert ist dafür Reinhold Begas’ „Eva mit ihren Kindern Kain und Abel“ von 1909. Ein kleiner, frecher Fuß offenbart, wer später wen erschlägt. Zweifellos lebt die neue Dauerausstellung nicht nur von „Ideal und Form“, sondern vom Spannungsfeld zwischen Ästhetik und Bildung. Das macht einen großen Reiz aus.