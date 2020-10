Schleicht euch, Römer: „Barbaren“ auf Netflix

Die deutsche Schicksalsschlacht im Teutoburger Wald als Netflix-Serie: An „Game of Thrones“ reicht „Barbaren“ allerdings nicht heran.

Da ist er wieder: der Mythos vom deutschen Wald. Und hier hatte er seinen Ursprung: als sich im Jahr 9 n. Chr. germanische Stämme gegen die römische Besatzung auflehnten und drei ihrer im offenen Feld unbesiegbaren Legionen, in einen Hinterhalt in den Teutoburger Wald lockten. 15.000 Soldaten fanden dabei den Tod, Roms erfahrener Feldherr Varus stürzte sich aus Schmach ins eigene Schwert. Und Rom wurde in den Grundfesten erschüttert: Das Imperium war doch nicht unschlagbar.

Angesichts des grassierenden Serienbooms der immer unübersichtlicheren Konkurrenz diverser Streamingplattformen war es wohl nur eine Frage der Zeit, dass Serienmacher auf das so aufgeladene wie national verklärte Datum der Varusschlacht stoßen mussten. Und was bietet es auch für eine komplexe Hauptfigur: Arminius, ein cheruskischer Fürst, wird als Kind eine römische Geisel, mutiert im fernen Rom zum Kriegshelden – und findet dann, wieder im deutschen Wald, zur wahren Bestimmung zurück. Und ihm gelingt das Kunststück, die heillos zerstrittenen Stämme (die die Römer nicht auseinander halten können und deshalb alle Germanen nennen) gegen die Übermacht zu einen.

Die Netflix-Serie „Barbaren“ will auch sowas wie die deutsche Antwort auf „Rom“ und „Game of Thrones“ sein. Aber so viel Geld, wie HBO für seine Schlachtenepen, bringt Netflix nicht auf. Das ganze Budget des Sechsteilers ging wohl für die finale Schlacht drauf. Davor wird an allem gespart: an Ausstattung, Statisterie, CGI-Effekten – und am Plot.

Migrantenschicksal zwischen zwei Welten

Den Konflikt von Arminius (Laurence Rupp) hat man noch zugespitzt, indem er als Knabe von Varus (Gaetano Aronica) persönlich als Geisel genommen und aufgezogen wird. Die Story ist also ganz modern ein Migrantenschicksal von einem, der nicht weiß, in welche Welt er gehört, und die Schicksalsschlacht ein archaischer Vater-Sohn-Konflikt. Das ist stark, aber dem allein haben die Serienmacher nicht vertraut. Stattdessen greifen sie auf ein uraltes Szenario zurück, mit dem einst Teamworx all seine Historien-Mehrteiler bestückt hat: eine Dreiecksgeschichte. Eine Frau, Thusnelda (Jeanne Goursaud), zwischen zwei Männern: dem fürstlichen Arminius und einem niederen Mit- und Gegenstreiter, Folkwin (David Schütter).

Für die titelgebenden Barbaren, die aber fast alle nur Met trinkende Nebenrollen spielen, hat man einige der verwegensten Visagen des deutschsprachigen Films gecastet, auch Sophie Rois als kauzige Waldhexe. Nur Bernhard Schütz als ewiger Wendehals Segestes stört da. Mit akkurat heutigem Seitenscheitel wirkt er wie ein Geschichtslehrer, der sich in seinen Lehrstoff verirrt hat.

Das germanische Wetter ist halt trüb

Die Kostüme sehen leider auch aus wie frisch aus dem Kostümfundus. Und gern werden die Bilder in Düsternis getaucht. Um zu kaschieren, wie wenig Mittel für atmosphärischen Hintergrund zur Verfügung standen. Aber klar: das germanische Wetter ist halt trüb. Ein Lichtblick hingegen: Die Römer sprechen, südländisch eingefärbt, die ganze Zeit Latein.

Am Ende hat der deutsche Wald gesiegt, die Serie ist aus. Aber natürlich wäre eine Fortsetzung denkbar. Als Reaktion hat Rom ja einen anderen Feldherrn geschickt: Germanicus. Aber ob weitergedreht wird, dürfte vom Erfolg abhängen. Und da würden wir nicht unbedingt auf einen Sieg der „Barbaren“ tippen.

