"Mrs Taylor’s Singing Club": Der Drang zu mehr Klang

Das Warten gehört zum Schlimmsten, was die Ehefrauen auf dem britischen Militärstützpunkt durchzustehen haben. Ihre Männer befinden sich auf lebensgefährlichem Einsatz in Afghanistan – und jedes Mal, wenn das Telefon klingelt oder es an der Tür läutet, könnten schreckliche Nachrichten eintreffen.

Wie vertreibt man sich unter solchen Umständen die endlos gedehnte Zeit? Mit Alkohol. Lisa (Sharon Horgan) hat eine Reihe von Freundinnen um sich versammelt, mit denen sie die langen Abende in Wein ertränkt – zum Ärger der resoluten Kate (Kristin Scott Thomas), die die Frau des Colonels ist und dies auch oft und gern betont. Sie möchte Struktur und Regelmäßigkeit im Leben der Frauen.

Irgendwann wird aus dem bunten Haufen der Soldaten-Gatinnen doch so etwas wie ein Chor.

Und so findet sich zusammen, was im verunglückten deutschen Titel „Singing Club“ heißt, in Wahrheit aber nichts anderes als ein Chor ist. Dem mangelt es am Anfang deutlich an Disziplin – die Frauen wollen sich ihrer strengen Zuchtmeisterin Kate nicht fügen, es knirscht im Gebälk.

Diesen Chor kann man getrost auslassen

Nach und nach aber kommt Melodie in den gemeinschaftlichen Gesang, der anfangs sogar Kinder in die Flucht geschlagen hat. Und dann ist das Ganze auch noch von Erfolg gekrönt.

Regisseur Peter Cattaneo, der mit „Ganz oder gar nicht“ 1997 eine der erfolgreichsten Komödien jenes Jahrzehnts gedreht hat, legt hier seichte Dutzendware vor, die man sich getrost sparen kann. Schade, vor allem für die großartige Kristen Scott Thomas.

Komödie GB 2019 112 min., von on Peter Cattaneo, mit Kristin Scott Thomas, Sharon Horgan, Greg Wise.