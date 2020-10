„Es ist zu deinem Besten“ im Kino: Angriff der Überväter

„In der Pubertät“, findet Jürgen Vogel, „benehmen sich vor allem die Eltern kindisch.“ Wie das im Extremfall aussieht, wenn besorgte Väter und flügge werdende Töchter auf ein Komödien-Drehbuch und die Kombination Jürgen Vogel, Heiner Lauterbach und Hilmi Sözer treffen, ist seit dieser Woche im Kino zu sehen. Die drei Schauspieler geben ein Schwäger-Trio, das angesichts der Partnerwahl der jeweiligen Tochter die Nerven verliert. Vor Berliner Kulisse werden in „Es ist zu deinem Besten“ in knapp 90 Minuten allerlei Dinge unternommen, um die ungeliebten Schwiegersöhne wieder los zu werden.

„Es ist zu deinem Besten“: Komödie über klammernde Väter

Jürgen Vogel spielt Kalle, ein Bauarbeiter und Kumpeltyp mit erhöhtem Aggressionspotenzial, Heiner Lauterbach den konservativen Wirtschaftsanwalt Arthur, der mit seiner Familie in einer prächtigen Stadtvilla residiert. Gemeinsam haben beide Männer, dass sie das Glück ihrer Töchter nicht dem Schicksal oder – Gott bewahre – deren eigenen Entscheidungen überlassen wollen. Arthurs Tochter Antonia (Janina Uhse) lässt ihre Hochzeit mit einem aufstrebenden Anwalt platzen, weil sie ihr Herz an einen linken Weltverbesserer (Jacob Matschenz) verloren hat. Kalles Tochter Luna (Lisa-Marie Koroll) ist einem Aktfotografen (Andreas Pietschmann) verfallen, der sich als früherer Klassenkamerad ihres Vaters entpuppt.

Jürgen Vogel und Heiner Lauterbach sind beide Väter von Töchtern

Gemeinsam haben beide Schauspieler, dass sie ebenfalls Väter von erwachsenen Töchtern sind, die Sache mit dem freien Willen aber etwas entspannter sehen. „Kinder müssen ihre eigenen Erfahrungen sammeln. Da kann man im Leben keine Abkürzungen nehmen“, sagt Heiner Lauterbach, dessen 18-jährige Tochter Maya ebenfalls Schauspielerin ist. „Ich bin extrem tolerant, was die Partner meiner Kinder angeht. Hauptsache das Herz ist gut. Aussehen, Bildung, das interessiert mich alles nicht.“ Mit seiner Frau Viktoria hat Lauterbach außerdem einen Sohn, ebenso wie aus der Beziehung mit seiner Kollegin Katja Flint.

Jürgen Vogel als Kalle, Hilmi Sözer als Yus und Heiner Lauterbach als Arthur (v. l.) versuchen in „Es ist zu deinem Besten“, ihre Schwiegersöhne loszuwerden.

„Dieser Film ist ein Ratgeber für alle Generationen zum Thema Abnabelung“, sagt Jürgen Vogel, der als Vater von fünf Kindern – leiblich und angeheiratet – über reichlich Erfahrung auf dem Gebiet verfügt. „Ratschläge sollte man ab einem bestimmten Alter nur noch gefragt geben. Wenn die Kinder jung sind und man das Gefühl hat, dass sie noch nicht fertig sind, macht man das automatisch.“ Erstmals wurde der heute 52-Jährige 1988 Vater einer Tochter, 2019 kam die Jüngste, die er mit Kollegin Natalia Belitski hat, zur Welt. Weil er so früh Vater geworden sei, habe er viel Zeit gehabt, auch seine eigenen Schwiegersohnqualitäten zu perfektionieren, so Vogel. „Ich bin Schwiegerelterns Liebling. Ich bin da sehr aufmerksam“, sagt er. „Als ich dann später noch mal als Schwiegersohn vorgestellt wurde, konnte ich mich da ganz gut reinfühlen.“

Adaption des spanischen Kinohits „Es por tu bien“

„Es ist zu deinem Besten“ ist die Adaption des spanischen Kinohits: „Es por tu bien“, der nach seinem Erscheinen 2017 1,8 Millionen Kinozuschauer hatte. Produzent und Drehbuchautor Felix Starck sah die Komödie damals beim Filmfest Hamburg und war so begeistert, dass er beschloss, seine eigene Version zu drehen. „Man könnte so einen Film genauso gut über Mütter und Söhne machen. Mütter haben nämlich auch oft Probleme, wenn plötzlich eine andere Frau ins Leben ihres Sohnes tritt“, sagt Hauptdarsteller Jürgen Vogel. Stoff für eine Fortsetzung gebe es also genug.