Es war einmal in Amerika

Berlin. Elizabeth Taylor räkelt sich auf einer Liege im Garten ihrer Villa in Los Angeles, es ist das Jahr 1985. Wer das Bild genauer betrachtet, dem fallen einige Unregelmäßigkeiten auf: Steht nicht das aus offenbar preisgünstigen Rohren zusammengesteckte Möbel im Kontrast zu dem Luxusgut Pelz, auf dem es sich die Schauspielerin bequem gemacht hat? Und stammt ihre divenhafte Pose – das selbstbewusst gereckte Kinn, die aufreizende Handhaltung – nicht aus viel früheren, längst vergangenen Jahrzehnten, passen sie zu einer Künstlerin im Herbst ihrer Karriere? Das Bild erzählt gleichermaßen von der Poesie des Herzens wie von der Prosa der Verhältnisse, es zeigt die ganze Meisterschaft des großen Fotografen Helmut Newton.

Es ist Teil der Ausstellung „America 1970s/80s“, die von der Helmut Newton Stiftung im Museum für Fotografie gezeigt wird. Newton war im Jahr 1961 bei der französischen „Vogue“ fest angestellt worden, hatte aber auch immer parallel für die US-Ausgabe des Modemagazins gearbeitet. In den 1970er-Jahren war er in New York, Las Vegas, Miami oder Los Angeles unterwegs, um dort Akte und Mode zu fotografieren – und nutzte die Shootings immer wieder für kleine, zusätzliche Einfälle, die er dann in Bildbänden verwerten konnte. In den 1980er-Jahren kamen dann auch die Berühmtheiten Hollywoods dazu – im Jahr 1988 etwa Regisseur David Lynch mit Isabella Rossellini. Newton fing beide in einer eigentümlich ambivalenten Pose ein, in der Lynch zärtlich den Hals seiner damaligen Ehefrau berührt, aber auch jederzeit zudrücken konnte – ein ikonisches Bild, das auch auf die gewalttätigen Unterströmungen in Lynchs Filmen anspielt.

Matthias Harder, Direktor und Kurator der Helmut Newton Stiftung, konfrontiert solche Motive mit den Arbeiten dreier weiterer Fotografen, die in etwa zeitgleich entstanden sind. So wird nicht nur die Vielfalt der damaligen Magazinbildsprache sichtbar, sondern auch die Netzwerke, die die Fotografen untereinander pflegten. Helmut und seine Frau June Newton waren eng mit der Amerikanerin Sheila Metzner befreundet. Während eines gemeinsamen Aufenthaltes in Südfrankreich porträtierte sich das Trio gegenseitig, die Bilder sind erstmals in einer Ausstellung zu sehen. Zugleich aber kann man sich davon überzeugen, welch eigenständige Ästhetik Metzner pflegte. Sie lichtete zum Teil dieselben Prominenten ab, wendete sie aber mit Fresson-Prints ins Tagtraumhafte, beinahe Impressionistische. Im Kontrast zu Newtons oft hartem Realismus wird hier die Bandbreite einer Ära sichtbar, die man im Rückblick als eine Blütezeit der Magazinfotografie beschreiben kann.

Nicht minder spannend sind die etwas früher zu datierenden Arbeiten Evelyn Hofers, die in den 1960er-Jahren New Yorker Straßenszenen einfing und aus heutiger Sicht auch soziologisch hochwertige Geschichtsschreibung betrieb. Es ist eine Freude, die Mode zu studieren und die ethnische Diversität des Einwanderungslandes so präzise dokumentiert zu sehen – sie stellt sich auch bei den Bildern von Joel Meyerowitz ein, der in Provincetown (Massachusetts) über viele Jahre ein faszinierendes Gesellschaftsporträt erarbeitete.

Helmut Newton Stiftung im Museum für Fotografie, Jebensstr. 2, Charlottenburg. Geöffnet Do.-So. 11-20 Uhr. Bis 16. Mai