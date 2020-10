„Ich bin schon eine Weile hinter der Rolle her“

Berlin. In den letzten drei Jahren des Zweiten Weltkriegs war Brunhilde Pomsel die persönliche Sekretärin von NS-Propagandaminister Joseph Goebbels. Stets nah dran am engsten Führungszirkel der Nazis. Und doch will sie nichts mitbekommen haben vom Holocaust. „Sie erzählt das glaubhaft, obwohl man nicht weiß, ob sie letztlich nicht doch lügt“, sagt Brigitte Grothum und fragt sich nachdenklich: „Wie war das möglich. Sie stenographiert den ganzen Tag mit, ohne zu wissen, was sie macht?“ Der Zweifel schwingt dabei leise in ihrer Stimme mit.

Die Pomsel lässt Brigitte Grothum einfach nicht los. Mehr noch: Es war ein Herzenswunsch für die beliebte Berliner Schauspielerin, in die Rolle dieser Frau zu schlüpfen. Die sprach hochbetagt als Zeitzeugin im österreichischen Dokumentarfilm „Ein deutsches Leben“ über ihre Arbeit für Goebbels. Ein Jahr nach der Weltpremiere des Films starb sie im Alter von 106 Jahren.

Basierend auf dem Interview, hat der britische Dramatiker Christopher Hampton eine Studie über Pomsels Vita verfasst, vom Ersten Weltkrieg bis zu ihrer Kriegsgefangenschaft nach dem Zweiten Weltkrieg. Das Stück wurde im April 2019 in London mit der zweifachen Oscar-Preisträgerin Maggie Smith uraufgeführt. Regisseur Philip Tiedemann sah Brigitte Grothum schon damals in der Rolle der Brunhilde Pomsel. Nun feiert das Bühnensolo am Sonnabend in seiner Regie im Schlosspark Theater Premiere.

Eine ganz normale deutschsprachige Erstaufführung ist „Ein deutsches Leben“ für Brigitte Grothum in Corona-Zeiten jedoch nicht. „Mit nur 108 Zuschauern ist es schon eine vollkommen andere Atmosphäre. Auf den freien Plätzen sitzen Puppen. Wenn das Saallicht aus ist, kann man nicht mehr unterscheiden, wer Mensch und wer Puppe ist“, erklärt sie.

Lacher erwartet sie keine, dafür ist das Thema zu gewichtig. Obwohl viele sie vornehmlich aus Komödien kennen, war und ist Brigitte Grothum immer auch eine große Charakter-Darstellerin. Sie hat sich in ihrer über 60-jährigen Karriere nie auf ein Fach festlegen lassen. So stand sie einerseits in der legendären TV-Serie „Drei Damen vom Grill“ vor der Kamera. Andererseits spielte sie den Glauben im „Jedermann“. 28 Jahre lang, von 1987 bis 2014 hat sie die Berliner Jedermann-Festspiele als Produzentin und Regisseurin geleitet.

Hausherr Dieter Hallervorden entschied über Nacht

Geboren 1935 in Dessau, merkt man ihr die 85 Jahre nicht an. Sie spricht leidenschaftlich, kenntnisreich über Brunhilde Pomsel. „Ich bin schon eine Weile hinter der Rolle her“, gibt sie unumwunden zu. Doch ein anderes deutsches Theater hatte sich die Aufführungsrechte zunächst gesichert. „Schade“, dachte Brigitte Grothum seinerzeit. In diesem Jahr wollte sie ursprünglich mit Tiedemann „Monsieur Claude 2“ am Schlosspark Theater machen. Die Fortsetzung des Bühnenhits „Monsieur Claude und seine Töchter“. Doch dann kam Corona. Und ein großes Ensemble war damit vom Tisch. Tiedemann fragte sie, was mit Hamptons Einpersonenstück sei. Brigitte Grothum erkundigte sich – und die Rechte waren endlich frei. Auch Hausherr Dieter Hallervorden fand das Stück großartig, entschied über Nacht, es auf den Spielplan zu setzen.

Für Brigitte Grothum steht Brunhilde Pomsel stellvertretend „für viele Leben, wie sie sich in der Nazi-Zeit hätten abspielen können. Ein Paradigma in negativer Weise. Natürlich auch eine Warnung an die Menschen heute, die zeigt, wie schnell wir wieder an so einem Punkt sind – durch ein Pomsel-artiges Leben. Nämlich mit Mitläufertum, karrierebewusstem Denken, unpolitisch sein und in erster Linie mit Oberflächlichkeit.“

Sie zitiert in diesem Zusammenhang den von der jüdischen Politologin Hannah Arendt geprägten Ausdruck von der „Banalität des Bösen“. Und immer wieder spricht sie von der Gedankenlosigkeit der Brunhilde Pomsel. Die manifestiert sich für Brigitte Grothum in vielen Sätzen. Etwa, wenn die Sekretärin über die Olympischen Spiele 1936 sagt: „Wir hatten bis dahin nie einen Neger gesehen. Nur im Zoo.“ Unfassbar für die Schauspielerin: „Da gefriert einem das Blut.“ Sie erzählt, wie beeindruckt die Pomsel von der beginnenden Nazi-Zeit war: „Das Drumherum hat ihr gefallen, die Äußerlichkeit. Ansonsten war sie desinteressiert.“

Brigitte Grothum war vier Jahre alt, als der Krieg ausbrach. Daher weiß sie, dass Pomsel auch ein Kind ihrer Zeit war: „Gehorchen und ein bisschen lügen war normal. So wurde man erzogen. Über Politik wurde zuhause nicht gesprochen. Als Frau hatte man keinerlei Berufsaussichten. Außer BDM-Mädel oder Kochtopf. Daher war der Bürojob bei Goebbels natürlich ein Hit. Schönes Büro, nette Gesellschaft. Immer zu essen und zu trinken. Es ging nur darum. Das Wort Seele oder Gefühl kommt nicht einmal vor.“

Unübersehbar sind für Brigitte Grothum die vielen Parallelen zur Gegenwart. Zu Populisten wie Donald Trump. „Für ihn gibt es keine Regeln und keinen Anstand. Es gibt aber leider viele leicht verführbare Menschen, die auf ihn reinfallen“, sagt sie. Grothum ist umso glücklicher, dass sie in dieser schwierigen Zeit „Ein deutsches Leben“ spielen darf. Sie weiß: „Es ist ein so unerhört wichtiges Stück. Für jung und alt.“

Schlosspark Theater, Schloßstr. 48, Steglitz, Tel. 78 95 66 71 00, Premiere: 10.10. um 16 Uhr. Weitere Vorstellungen: 17.10. um 16 Uhr, 16. 30.11. um 20 Uhr, 19. 26.12. um 16 Uhr