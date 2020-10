Piranesi – Der Mann, der Rom neu entdeckte

Ist ein Künstler erst einmal in einer Schublade gelandet, kann er sie nur schwer wieder verlassen. Besonders fest bleibt sie verschlossen, wenn sie mit dem Etikett des „Wegbereiters“ versehen ist – eine ohnehin problematische Zuschreibung, die den Fortschrittsgedanken unreflektiert auf das Feld der Kunstgeschichte überträgt, ihr einen zielgerichteten Weg unterstellt und zeitgenössische Entstehungsbedingungen genauso ausblendet wie Zeugnisse, die nicht in das erwünschte Bild passen.

Piranesi war nicht nur ein Vorläufer

Ein gutes Beispiel dafür ist Giovanni Battista Piranesi (1720-1778) – als Kupferstecher, Archäologe, Architekt, Wissenschaftler und Designer einer der modernsten und universellsten Künstler seiner Zeit. Trotz seiner Vielseitigkeit und häufiger Gegenrede aus der Fachwelt wurde seine Arbeit in den vergangenen Jahrzehnten vor allem als bahnbrechend für die Bildwelten des Surrealismus gedeutet. Das war erst im Sommer 2019 zu beobachten, als sich eine sehenswerte Schau in der Charlottenburger Sammlung Scharf-Gerstenberg den Kerker als Motiv der Moderne in den Blick nahm – darunter auch Piranesis berühmte „carceri d’invenzione“ – ebenso frei erfundene wie dunkle, labyrinthische Verliese mit rohen Steinmauern, verwitterten Inschriften, in die Schattenwelt führenden Treppen und vergitterten Fenstern. Von dort, schien es, war es nur noch ein Katzensprung zu den surrealen Interieurs des 20. Jahrhunderts.

Ein Besucher vor Francesco Polanzanis undatiertem Porträt Piranesis.

Foto: Gambarini / Funke Foto Services

Ein motivhistorisch legitimer Zugriff, gewiss. Dass die Sache mit Piranesi dann aber doch komplizierter ist, macht eine Ausstellung sichtbar, die von den Kuratoren Georg Scheibert und Moritz Wullen aus Anlass des 300. Geburtstags Piranesis eingerichtet wurde. Sie zeigt ihn als großen Verehrer Roms, als Bühnenbildner, als Polemiker und als Erfinder, sie macht seine unermüdliche Experimentierlust ebenso begreiflich wie seinen Mut zur Grenzüberschreitung.

Piranesis kühne Lichtregie

Piranesi, geboren 1720 in Venedig als Sohn eines Steinmetzen, nahm als 20-Jähriger in Rom das Studium der römischen Baukunst auf. Er begriff aber schnell, dass er, um ein wirtschaftliches Auskommen zu haben, auch das Gebiet der bildenden Künste, insbesondere der Vedutenkunst betreten musste. Die Stadtansichten, die er bald in detailgesättigten Radierungen produzierte, galten seinerzeit als bloßer Abklatsch der Wirklichkeit und genossen kein sonderlich hohes Prestige – Piranesi leistete mit aufregenden Perspektiven, dramatischer Lichtregie und mitunter kühner Freiheit gegenüber den vorgegebenen Proportionen einen Beitrag dazu, dass sich dies änderte. Mit zwei Versionen seiner um 1761 entstandenen „Ansicht des Sibyllinentempels in Tivoli“ ermöglicht es die Ausstellung, ihm bei der Suche nach der möglichst effektvollen Inszenierung gewissermaßen zuzusehen – Piranesi entfernte zum Beispiel die Wucherungen des Blattwerks auf dem Tempeldach, um das Wolkenmuster am Himmel besser zur Geltung zu bringen – so wie er, auf anderen Stichen, auch die Menschen verzwergte, um den Bauwerken Monumentalität zu verleihen.

Piranesis innovative Stadtpläne

Dass er dabei bis dahin geltende Darstellungskonventionen ignorierte und immer wieder zu überraschenden Ergebnissen gelangte, machte seine Modernität aus. „Die Ideen, Dinge und Netzwerke der umgebenden Welt zu nehmen, wie sie sind, sie dann kreativ – warum auch nicht?! – lukrativ zu verbinden und in dieser Weise etwas Neues zu schaffen, das Grenzen nicht zieht, sondern überwindet: Das ist ein schönes Prinzip, das bei aller Allgemeingeltung dieses Jubiläums durchaus einmal als ,Piranesi-Prinzip’ bezeichnet werden kann“, schreiben die Kuratoren im Katalog zur Ausstellung. Und so bilden nicht nur seine Kerkerfantasien weitere Schwerpunkte der Ausstellung, sondern auch seine innovativen Beiträge zur zeitgenössischen Kartographie, seine fieberhaft hergestellten Kamindesigns, die fantasievollen Rekonstruktionen historischer Stätten oder seine für seine für Kunsthändler gefertigten Artefakte, in denen Objekte unterschiedlichster Herkunft zu neuen Kunstwerken rekombiniert wurden.

Ansicht des Sibyllentempes in Tivoli, um 1761.

Foto: bpk / Kupferstichkabinett, SMB / Dietmar Katz

Er war ein aufbrausender Künstler, der Konflikten nicht aus dem Weg ging und narzisstische Kränkungen lange verübeln konnte. Der Franzose Bertrand de Chaupy (1720-1798) hatte ihn in einer archäologischen Abhandlung derart verärgert, dass Piranesi mit einem Stich des dreibändigen Werks antwortete, auf dem sich eine riesige Kotwurst befand. „Man wird sagen, dass ich meine Zeichnungen zu viel Ornament überladen habe“, wird Piranesi wörtlich überliefert. Man möchte ihm vielleicht nur in diesem einen Fall zustimmen. Der Reichtum dieses Werks begeistert bis heute.

Kunstbibliothek am Kulturforum, Matthäikirchplatz, Tiergarten. Geöffnet Di./Mi./Fr./Sbd. 10-18 Uhr, Do. 10-20 Uhr, So. 11-18 Uhr. Mo. geschlossen. Informationen unter smb.museum