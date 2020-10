Filmmuseum: Der richtige Stoff ist schon der halbe Film

Über 40 originale Filmkostüme sind in der Ausstellung zu sehen – sowie ein einzigartiger Einblick in die Werkstatt einer Kostümbildnerin. Britta Pedersendpa

Sie mussten sich nur einmal treffen. Danach hat Rainer Werner Fassbinder der Kostümbildnerin Barbara Baum blind vertraut. Hat mit ihr sieben Filme gedreht. Und wollte vorab nicht mal ihre Entwürfe sehen, um sich überraschen zu lassen.

Gleich bei der ersten Arbeit aber, „Fontane Effi Briest“, zeigte sich auch, was es bedeutet, mit ihr zu arbeiten. Als sie beim Dreh einer Szene feststellte, dass bei Hanna Schygullas Kleid noch eine Brosche fehlte, ließ sie die Dreharbeiten unterbrechen, bis die Brosche da war. Und weil alle anderen meinten, darauf verzichten zu können, hat sie sich so lange vor die Kamera gestellt.

Kleider für Meryl Streep und Catherine Zeta-Jones

„Na, wenn die kommt, wird’s teuer“, heißt es in der Branche. Ein Stoßseufzer der Produzenten. „Nee“, kontert Barbara Baum dann, „dann wurde es richtig.“ Seit fünf Jahrzehnten kleidet sie die Stars ein. Mit Fassbinder hat sie Klassiker gedreht wie „Die Ehe der Maria Braun“, „Lili Marleen“, „Die Sehnsucht der Veronika Voss“ oder „Berlin Alexanderplatz“, mit Heinrich Breloer „Die Manns“ und „Buddenbrooks“, für Volker Schlöndorff „Homo Faber“.

Sie hat auch international gearbeitet, mit Meryl Streep in „Das Geisterhaus“, mit Faye Dunaway in „Colette“ und Catherine Zeta-Jones in „Katharina die Große“. Vor fünf Jahren hat sie dafür, als erste Kostümbildnerin, beim Deutschen Filmpreis den Ehrenpreis fürs Lebenswerk erhalten. Nun ist ihr in der Deutschen Kinemathek die große Ausstellung „Hautnah – Die Filmkostüme von Barbara Baum“ gewidmet, die ihr Schaffen in all seinen Facetten zeigt.

Legendäres Kostüm: Das Silberlamé-Abendkleid mit einem Original-30er-Jahre-Stoff der Ufa, das Hanna Schygulla in „Lili Marleen“ trug, und der Skizzenentwurf von Barbara Baum, nach dem es angefertigt wurde.

Da ist nicht nur das Abendkleid aus Silberlamé zu sehen, in dem Hanna Schygulla als Lili Marleen sang. Das duftige Sommerkleid, das Barbara Sukowa als „Lola“ trug. Oder das ausladende Rokoko-Krönungskleid für Catherine Zeta-Jones, dessen Reifrock so breit war, dass sie nicht auf den Kulissenthron passte und dieser angepasst werden musste.

Andere denken an Stoffe, sie denkt in Stoffen

Zu sehen sind auch all ihre Entwürfe und überquellende Skizzenbücher, ihre oft langen Korrespondenzen mit Produzenten, weil es mal wieder teuer wird, ihre ausgiebigen Stoffrecherchen - ihr Markenzeichen – und zahllose Stoffproben. Denn darum ist es bei Barbara Baum so teuer. Und so richtig. Während andere Filmemacher an Stoffe denken, denkt sie in Stoffen.

Eine Probe des besonderes Stoffes ist an eine der vielen taktilen Stationen hautnah zu ertasten und erspüren.

Das richtige Material zu finden, ist das halbe Kleid. Für Lili Marleens Abendkleid musste es etwa ein Original-Stoff der Ufa aus den 30er-Jahren sein. Für „Buddenbrooks“ hat sie gleich drei große Kostümhäuser in Berlin, London und Rom beschäftigt. Eine enorme Logistik.

Immer wieder ein Gänsehaut-Moment

Sie bekomme „richtig Gänsehaut“, wenn sie einen guten Stoff anfasse, sagt Barbara Baum selbst. Aber „aus einem schlechten Stoff kann auch der beste Schneider kein gutes Kostüm machen“. Der richtige Stoff macht was mit den Schauspielern - und das macht was mit dem Film.

Während andere Kostüme danach aber in den Fundus wandern oder weiter verarbeitet werden, hat Barbara Baum ihre Kreationen gesammelt. Und so kann man nun einen einzigartigen Einblick in ihr Gewerk tun. Und in ihre „Arbeitshöhle“, in der sich die 76-jährige Berlinerin gern vergräbt.

„Hautnah“ ist in Corona-Zeiten vielleicht der verstörendste Titel, den man wählen kann. Aber diese Ausstellung ist buchstäblich zu be-greifen. Hier kann man nicht nur sehen und hören. Einige der edlen, seltenen und teuren Stoffe können auch betastet werden – hygienisch einwandfrei mit Einmalhandschuhen. Auch für den Besucher gibt es also Gänsehaut-Momente. So kriegt man eine Ahnung davon, was es heißt, von der legendären Barbara Baum eingekleidet zu werden. Und versteht all jene, die ihr blind vertrauen.

Deutsche Kinemathek/Museum für Film und Fernsehen, Potsdamer Str. 2, Tiergarten. Tel.: 300 90 30. Mi-Mo 10-18 Uhr, Do 10-20 Uhr. Bis 3. Mai. Begleitband: 24,80 Euro.