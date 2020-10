„Quartett“ in der Staatsoper: Stimmen aus dem Bunker

Auf den ersten Blick könnten es auch die Szenen einer Ehe sein. Aber Dramatiker Heiner Müller hatte ein anderes Setting für seinen Geschlechterkampf vorgesehen. „Quartett“ spielt demnach im Salon vor der Französischen Revolution und im Bunker nach dem dritten Weltkrieg. Der Bunker auf der Bühne der Staatsoper Unter den Linden erinnert an einen riesigen Globus, genau genommen die Nordhalbkugel.

In dem bereits ramponierten Atomschutzbunker spielen der Vicomte de Valmont und die Marquise de Merteuil ihr verzweifeltes Spiel der Verführung und der Rollenwechsel. Es ist ein tödliches Spiel, das mit seiner Vergiftung und ihrer Selbstzerstörung endet. Müller knüpfte mit seinem Drama an den Briefroman „Gefährliche Liebschaften“ von Choderlos de Laclos an, „Quartett“ schrieb 1982 in Bochum Theatergeschichte.

Dramatiker Heiner Müller (1929 bis 1995).

Foto: Bernd Settnik / picture-alliance / ZB

Die Berliner Neuinszenierung von Luca Francesconis bereits 2011 an der Mailänder Scala uraufgeführter Oper „Quartett“ ist ein Lehrbuchbeispiel dafür, wie viele Facetten Stoffe großer Dramatiker haben können. Und wie jeder Beteiligte etwas für sich Wichtiges daraus entnehmen kann.

Daniel Barenboim und die Staatsoper starten mit dieser Dystopie ihre Premierensaison, die traditionell am Tag der Deutschen Einheit stattfindet. Zum 30-jährigen Jubiläum präsentiert man mit dem 1995 verstorbenen Heiner Müller einen der wortmächtigsten Kritiker der Wiedervereinigung. Die Premiere ist also ein bemerkenswertes Statement zum 3. Oktober. Eines ohne jede Feierstimmung.

Der Mailänder Komponist Luca Francesconi, der am Ende der deutschsprachigen Neuinszenierung freudestrahlend seinen Applaus entgegen nimmt, hat vor allem seine Raumdramaturgie im Sinn, mit der er Müllers lineare Wortgewalt strukturiert. Der Bunker ist der Innenraum, ein Schutzraum, die Bühne darum der Freiraum für die Träume. Dahinter liegt die Außenwelt: Gott, die Natur, die Gesellschaft oder das Über-Ich. Von dorther wird das große Orchester eingespielt. „Quartett“ ist auch eine Klanginstallation, und man hört sich staunend und mal misstrauisch um, was live und was zugespielt ist.

Francesconi ist ein Kulturkritiker, natürlich. Demnach wolle die moderne Profit-Gesellschaft nicht-denkende Individuen, die wie Roboter nur das tun, worum sie gebeten werden. Als Künstler stellt er rationalisierte Erklärungen der Welt in Frage. Und der Mensch heute glaube, so Francesconi, viele Erfahrungen per Internet oder durchs Fernsehen zu machen. Aber er verlässt dabei nicht mehr die Couch, um etwa mit seinem Nachbarn darüber zu diskutieren. Valmont und Merteuil sind für ihn ein perfektes Paar für die hoch entwickelte Gesellschaft, in der viele zu reich, zu gelangweilt sind und ihre Lebenszeit mit sinnlosen Dingen verschwenden. Immerhin wollte Francesconi in seiner Oper nicht Müllers Untergangsszenario. Er zitiert lieber Ophelia aus Müllers „Hamletmaschine“, die den Ort ihrer Gefangenschaft zertrümmert und hinausgeht. Das bleibt mysteriös genug, ist aber grundsätzlich hoffnungsvoll.

Heiner Müllers Dystopie ist in der Gegenwart verortet

Regisseurin Barbara Wysocka dreht ihre Deutung daraufhin. Valmont existiert nur in Merteuils Traumatisierung. Der Bunker (Bühnenbild: Barbara Hanicka) wird zum Gefängnis der Seele. Merteuil ist zentrale Figur und Metapher für die sich ewig wiederholenden Mechanismen von Unterdrückung und Ausbeutung der Frau. Der Bogen wird weiter gespannt, der Missbrauch der jungen Nichte Volanges erinnert an den Fall des Kinderschänders Dutroux. Wysocka zeigt Parallelwelten, Flashbacks, klaustrophobische Ängste. Eine Metapher jagt die andere in dem „Quartettspiel“, vielleicht bleibt sie als Deuterin ein wenig zu dicht an der Handlung dran. Und einen Geschlechterwechsel durch einen Umschnalldildo vorzuführen, mag etwas einfach sein. Wenn es schon um die Seele geht.

Der Mailänder Komponist Luca Francesconi.

Foto: G. Zucchiatti / Teatro Alla Scala / picture alliance / dpa

Die Dystopie ist von Barbara Wysocka eindeutig in der Gegenwart verortet worden. Bilder zeigen die Atombombe und eine zerstörte, aus dem Gleichgewicht geratene Natur. Und auch die Pandemie ist allgegenwärtig, nicht nur im Saal, auch auf der Bühne werden zwischendurch Schutzmasken getragen.

Heiner Müller hatte Laclos’ „Gefährliche Liebschaften“ unter dem moralischen Deckmantel hervorgezerrt. Für den Dramatiker offenbarte sich hinter dem Sittenporträt etwas Terroristisches. Zugleich beschrieb Müller einmal, wie er in einer Villa bei Rom im obersten Stockwerk saß und „Quartett“ in eine elektrische Schreibmaschine hämmerte. In den unteren Räumen wohnte seine Frau mit einem anderen Mann, der heftig in sie verliebt war. Sicher ging davon eine Energie aus, so Müller. Im Stück ist der Körper ein Kriegsschauplatz geworden. Hinzufügen bleibt, in den 80er-Jahren die Endzeitstimmung in der DDR begann, die zur Wiedervereinigung führte.

Unter sorgsamer Leitung von Daniel Barenboim spielen zwei Dutzend Instrumentalisten Francesconis Musik. Die erinnert an Eisschollen, die sich mal über einander schichten, mal heftig bersten, mal leicht schaukelnd dahintreiben. Die Sängerleistungen sind beeindruckend. Am Ende bejubelt – trotz Masken! – sieht sich Mojca Erdmann als Marquise. Ihr Sopran verströmt all das verzweifelte Aufbegehren. Thomas Oliemans tut sich in der Rolle des bösen „Verführers“ etwas schwerer.