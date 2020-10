Peter Maffay rockt in der Berliner Waldbühne wie eh und je

4100 Zuschauer jubeln in der Waldbühne Peter Maffay zu. Es ist der fulminante Abschluss der Freiluft-Konzertreihe „Back to Live“.

Berlin. Weiß auf Rot ist der pulsierende Schriftzug "Jetzt!" ein Fanal. Von der ersten Sekunde an jubeln die 4100 Zuschauer in der Waldbühne Peter Maffay beim gleichnamigen Song zu. Ein massgeschneideter, rockiger Auftakt eines Konzerts, das mal lautstark, mal stimmungsvoll begeistert.

Beim letzten großen Open-Air-Gig der Saison sind die Zuschauer fest entschlossen, noch einmal richtig zur Live-Musik zu feiern. Mit Songs wie "Luft und Liebe", "Eiszeit" oder "Kopf hoch". Herbst und Winter werden in diesen Corona-Zeiten schließlich lang genug. Das stimmige Hygienekonzept macht die Rock-Party gefahrlos möglich.

Auch Peter Maffay lässt seiner Erleichterung freien Lauf. Begrüßt das Publikum mit herzlichen Worten: "Es ist ein gutes Gefühl, euch endlich wieder gegenüber zu stehen." Im Rahmen seiner "Für immer jung"-Tour anlässlich seines 50. Bühnenjubiläums hat der Rockmusiker bereits Ende Februar in der Mercedes-Benz-Arena ein ausverkauftes Konzert gegeben. Die Tour musste aber pandemiebedingt unterbrochen werden. "Dass wir in Berlin fortsetzen können, was wir in Berlin unterbrochen haben, ist ein großes Glück", freut sich Maffay nun.

Peter Maffay bringt die Berliner Waldbühne zum Kochen

Mit Songs aus dem aktuellen Album "Jetzt" und mit seinen zahlreichen Hits bringt Peter Maffay die Arena trotz der frischen Temperaturen regelrecht zum Kochen. Am Vorabend des 30. Jahrestages der Wiedervereinigung sind Zuschauer aus ganz Deutschland für diesen fulminanten Abschluss der Freiluft-Konzertreihe unter dem Motto „Back to Live“ angereist. Damit wurde in den vergangenen Wochen ein eindrucksvolles Zeichen für die arg gebeutelte Veranstaltungsbranche gesetzt.

Peter Maffay hat trotz Corona-Zwangspause nichts verlernt. Rockt wie eh und je mit jugendlichen 71 Jahren in knackiger Lederhose. Mehr noch: In dieser mitunter schweren Zeit macht der Musiker den Menschen Mut. Mit seinen gefühligen, textstarken Liedern. Mit klarer politischer Haltung für eine offene Gesellschaft. Und seiner ungebrochen energiegeladenen und optimistischen Haltung. So hofft er darauf, dass wir im nächsten Frühjahr wieder unbeschwert sein können.

Neben seiner phänomenal aufspielenden Band hat Maffay noch einen Überraschungsgast dabei: Johannes Oerding singt mit ihm "Liebe wird verboten". Wenig später dann funkelt die Waldbühne besonders atmosphärisch bei der Ballade "Und es war Sommer". Ein schön nostalgischer Evergreen, der mit frenetischem Applaus quittiert wird. Wie so oft an diesem Abend. Peter Maffay scherzt deshalb: "Es sind doch 10.000 Leute hier."

