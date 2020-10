Wintergarten: Ein einziges Staunen, Schweben und Verbiegen

Alles schon mal dagewesen. Die 20er-Jahre des vorigen Jahrhunderts können sich in Berlin schon seit einiger Zeit einem Nostalgie-Boom erfreuen. Ausgelöst durch die alljährliche, nur in diesem Sommer wegen Corona ausgefallene Bespielung des Tipi-Zelts mit dem Musical-Hit „Cabaret“, neu entflammt durch die „Babylon Berlin“-Serie und nun auch noch durch die runde Zahl 100 Jahre danach.

Allerorten sind Bühnenprogramme über die 20er-Jahre zu sehen. Und das Berliner Wintergarten-Varieté, das schon damals als eins der ersten Kleinkunstbühnen der Stadt war, hat hier die Nase vorn und bietet nun mit „Golden Years – Die 20er Jahre Varieté Revue“ schon gleich Programm „No. 2“ an.

Alles über das neue Programm „Golden Years - Die 20er-Jahre Varieté Revue“

Wobei im Vordergrund natürlich die frivol-ausgelassenen Darbietungen und frechen Chanson-Texte der 20er-Jahre stehen. Aber auch im Rechtsruck und der Aufspaltung der Gesellschaft gibt es unheimliche Parallelen zu jener Dekade. Und nun auch noch die Pandemie: 1918 brach die Spanische Grippe aus. Auch damals herrschte in manchen Ländern Maskenpflicht.

Der Berliner Oscar Kaufmann verschmilzt beinahe mit seinem Reif.

Foto: Ben Deuntsch

Und der Wintergarten, der wie alle Kulturhäuser lange unter dem Corona-Lockdown litt, gibt nun zur Premiere des neuen Programms nicht nur eigene Masken mit dem Aufdruck „W“ (für das Motto des Hauses: „W wie Varieté“), sondern verteilt auch eine Lithographie der 20er-Jahre: ein Paar im historischen Gewand mit Maske. Alles schon mal dagewesen.

Corona für zwei Stunden vergessen

„Endlich wieder spielen“ heißt gleichwohl die Devise, die hier nicht nur die Künstler immer wieder aussprechen, sondern auch Intendant Georg Strecker, der - anders als gewohnt - vorab vors Publikum und seiner Freude kund tut, nach über einem halben Jahr Zwangspause endlich wieder zu einer Premiere einladen zu dürfen.

Dann verliest er die jüngste, mittlerweile bereits fünfte Infektionsschutzverordnung des Berliner Senats verliest, die in seinem Hause vorschriftsgemäß eingehalten werden. Bis, wie Strecker süffisant hinzufügt, sicher bald die sechste Verordnung kommt.

Aber dann gehört die Bühne den Künstlern. Und dann kann man den Alltag und den Corona-Ärger für zwei Stunden hinter sich lassen. Durch den Abend führt die „Strictly Diva“ Nina de Lanin – die dazu laszive Chansons wie „Ich bin ein Vamp“ singt und viel Bein zeigt – und der im Wintergarten hinlänglich bekannte Rodrigue Funke, der auch Regie geführt hat und zwischendurch hübsche Nummern mit kleinen Hunden vollführt, die zwar ironisch nie das tun, was das Herrchen von ihnen verlangt, aber dafür umso größere Kunststückchen.

Wer wird denn gleich in die Luft gehen...

Staunend guckt man immer wieder in die Luft, wo gleich zwei Artistinnen, die Berlinerin Samira Reddmann und Penelope aus Österreich, atemberaubende Trapeznummern hinlegen, an einer Schaukel in der Höh’ oder - am eigenen Haar. Der Finne Santeri vollführt einen atemberaubend ästhetischen Tanz an und auf einer Pole-Stange.

Und der Berliner Oscar Kaufmann verschmilzt beinahe mit seinem Reif, mit dem er über die Bühne schwingt, bis auch dem Zuschauer schwindelt, und weiß das später noch mit einer Nummer zu toppen, wo er mit seinem Garderobenständer in die Luft geht.

Die Sensation des Abends: Das Duo Randols mit ihrer irren Rollschuhakrobatik auf engstem Raum.

Foto: Ben Deuntsch

Für Schmunzeln dazwischen sorgen der Pantomime Monsieur Momo sowie das Duo Amelie und Michele, nicht mehr die jüngsten Hand-auf-Hand-Akrobaten, aber doch immer ganz auf den Punkt – und immer mit ironischem Augenzwinkern. Auch der Clowns-Jongleur Sergé Maslennikov aus dem Circus Roncalli sollte dabei sein – fällt aber leider aus und ist zumindest per Film zu erleben.

Der Höhepunkt des Abends aber ist das Duo Randols mit ihrer irren Rollschuhakrobatik auf allerkleinstem Raum. Sie waren schon vor 17 Jahren hier im Wintergarten zu erleben, wurden dann vom Cirque du Soleil entdeckt und weggeschnappt. Und sind nun wieder zu Gast und dürfen hier das Finale bestreiten.

Die Künstler im Outfit der 20er-Jahre

Für das 20er-Jahre-Ambiente kommen die Damen gern im knappen Charleston-Paillettenkleid und die Herren Kollegen teils in Knickerbocker und Schiebermütze - wobei diese Accessoires meist schnell und kunstvoll wieder abgelegt werden. Zumindest stimmlich ist auch Marlene Dietrich dabei, die in den 20-ern ihre Weltkarriere auf Berliner Kleinkunstbühnen startete.

Und bevor der Abend richtig losgeht, wird ein auf alt getrimmter Stummfilm projiziert, in dem die Künstler des Programms einzeln und mit ihren Besonderheiten vorgestellt werden - und dann im Oldtimer im Wintergarten vorfahren. Ein einziges Staunen und Sausen, Schweben und Verbiegen. Wobei letzteres durchaus doppeldeutig gemeint ist: Es gilt nicht nur für die Akrobaten, sondern auch fürs lachende Publikum.

Wintergarten Varieté, Potsdamer Str. 96, Tiergarten. Tel: 5884340. Bis 7. Februar.