„Die Orestie“ an der Volksbühne

Auf der Drehbühne kreist stumm ein leeres Amphitheater, bestuhlt mit unzähligen Exemplaren des Monobloc, des weltweit meistgebrauchten Kunststoffsitzmöbels. Auf seiner Rückseite werden hölzerne Katakomben sichtbar, in denen von nackten Glühbirnen beleuchtetes Gerümpel herumsteht, an einer Wand hängt ein kurioses Flussdiagramm. Es wird, das ist schon vor seinem Beginn klar, ein Abend der Referenzen, Zitate und Verweise werden. Impulse wie Konzentration, Reduktion, gar Minimalismus, mit denen das Theater so gern auf antike Stoffe reagiert, sind nicht die Sache des isländischen Regisseurs Thorleifur Örn Arnarsson, der auch der Schauspieldirektor der Volksbühne ist. Das war schon bei seiner „Odyssee“ nach Homer zu besichtigen, bei der im vergangenen Jahr Schauspielerin Jella Haase im Konfettiregen auf einem Panzer die Fahne schwenkte und sogar ein Elefant durchs Bild flog. Es ist auch diesmal so.

Im Teufelskreis der Rache Die Orestie des Aischylos, erstmals aufgeführt im Jahr 458 vor Christus, beschreibt einen Prozess der Zivilisation: den Weg aus dem Teufelskreis der Blutrache zum öffentlichen Gerichtsprozess. Agamemnon, König von Mykene, hat seine Tochter Iphigenie im Trojanischen Krieg geopfert. Nun kehrt er zurück, in Begleitung von Kassandra, die ihm halb Sklavin, halb Geliebte ist. Seine trauernde Frau Klytaimestra, nun auch noch befeuert von Eifersucht, lässt beide töten und wird daraufhin ihrerseits von ihrem Sohn Orest ermordet – und so könnte das sinnlose Schlachten immer weitergehen, würde nicht Orest Unterkunft bei Pallas Athene finden, die er um Vergebung seiner Schuld bittet. Es kommt zu einer Art Verhandlung, Orest wird freigesprochen und kommt mit dem Leben davon. Ein ewiger Ehestreit In der Volksbühne wird diese wüste Geschichte überraschenderweise mit einer ganz anderen verschnitten, die knapp 2500 Jahre später Premiere feierte, nämlich 1962. Ein Wohnzimmer mit angrenzendem Bad fährt aus dem Bühnenboden, zu sehen ist die Anfangsszene von Edward Albees „Wer hat Angst vor Virginia Woolf?“. George (Sebastian Grünewald) und Martha (Sólveig Arnarsdóttir) schreien sich an, weil Martha zu später Stunde noch Gäste eingeladen hat. Die Sache eskaliert, George bespritzt Martha mit Farbe und bedrängt sie im Badezimmer, dann geht das alles wieder von vorne los und den ganzen Abend so weiter – auch wenn das Wohnzimmer irgendwann wieder im Boden versinkt, man kann es auf zwei Monitoren links und rechts am Bühnenrand verfolgen. Weil der Abend schnell, unübersichtlich und ermüdend zerfasert, hat das zumindest den angenehmen Begleiteffekt, dass man sich hin und wieder ablenken kann. Auf Abstände wird geachtet Sarah Franke hat auf der Bühne derweil Sicherheitsbereiche mit Klebeband markiert und von den Proben in Zeiten der Corona-Pandemie erzählt. Von den Sinnkrisen des Regisseurs, der aus Klimaschutzgründen nicht von Island nach Berlin fliegen wollte, weshalb dann das ganze Ensemble zu ihm flog. Und davon, dass sie die Sicherheitsbeauftragte gewesen sei, die Kontrolleurin der Abstände und Aerosole. Der Abend blendet nun über in die Orestie, während die Gewaltspiralen auf den Monitoren flimmern. Der Ankunft des Agamemnon wird viel zu viel Zeit und Aufwand gewidmet, um der Ökonomie des Stücks folgen zu können – Klytamnestras Tod ist nur eine Fußnote, der Prozess des Orest wird nachlässig hingetupft. Am Ende herrscht Gleichgültigkeit Aber spielt das hier überhaupt eine Rolle? Hier wird ja doch nur Idee an Idee gereiht, ohne dass ein erkennbares Ganzes entstünde. Sylvana Seddig zieht sich als Iphigenie nackt aus, besprüht sich mit Kunstblut und drückt ein Ei auf die Welt, Johanna Bantzer wütet als Klytamnestra durch die Monobloc-Reihen. Es herrscht das Chaos der Assoziationen und Einfälle, irgendeinen Sinn wird das schon ergeben. Die Talking Heads sind mit „Once in a Lifetime“ zu hören und Queen mit der Mama-Passage aus „Bohemian Rhapsody“, und am Ende ist Sebastian Grünewald, zurückgekehrt aus dem ewigen Untergrund des Ehestreits, der Orest. Der Zuschauer aber hat sich längst in diesem Strudel der Beliebigkeit verloren. Volksbühne am Rosa-Luxemburg-Platz, Mitte. Termine: 2., 3., 24., 25.10., 19.30 Uhr.