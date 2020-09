Heiner Müllers „unerbittlicher Blick auf sich selbst“

Die Staatsoper Unter den Linden eröffnet die neue Saison traditionell am 3. Oktober, dem Tag der Deutschen Einheit. Diesmal erlebt Luca Francesconis Oper „Quartett“ nach einem Text von Heiner Müller ihre Premiere. Dirigent Daniel Barenboim und Fotografin Brigitte Maria Mayer, die mit Heiner Müller bis zu dessen Tod 1995 verheiratet war, erinnern sich an den Dramatiker und seine Sicht auf die Wiedervereinigung.

Herr Barenboim, Sie konnten Heiner Müller beim gemeinsamen Zigarre-Rauchen für die „Tristan“-Regie in Bayreuth gewinnen. Am Sonnabend dirigieren Sie eine Oper nach seinem Stück „Quartett“. Wie war Ihr Verhältnis zu dem Dramatiker?

Daniel Barenboim Ich hatte ihn 1990 getroffen und sehr schnell gesehen, was für ein einmaliger, außergewöhnlich intelligenter Mensch er war. Er verfügte über einen wunderbaren Humor und über eine Direktheit, egal, ob es um ein Stück wie die „Hamletmaschine“ ging, um eine Operninszenierung oder um die politische Lage. Er hatte sehr originelle Ideen für die Zeit zwischen November 1989 und Ende 1990. Er war nicht populär, aber er hat mich damals sehr beeindruckt. Ich war kein normaler Wessi, ich lebe seit 38 Jahren mit einer ehemaligen sowjetischen Bürgerin zusammen. Das war für mich wichtig, als ich nach Berlin kam. In der Staatskapelle gab es damals zwei oder drei ausländische Mitglieder, alle anderen waren ehemalige DDR-Musiker. Sie haben mich natürlich zuerst aus musikalischen Gründen akzeptiert. Aber ich glaube, ein Westdeutscher hätte das nicht machen können. Meine Beziehung zu Heiner Müller hat das enger und stärker gemacht. Er hat damals gegen die Wiedervereinigung argumentiert und in vielem auch recht gehabt. Er war von einer besessenen Ehrlichkeit. Ich weiß nicht, wie es im Privatleben war?

Brigitte Maria Mayer Auch, ja klar.

Später haben Sie über ihn als Regisseur gesagt, es hätte Sie überrascht, dass er viel mehr Augenmensch war als Sie dachten?

Barenboim Das war erst drei Jahre später in Bayreuth. Er hat nie kokettiert. Als ich ihm sagte, dass ich mit ihm den „Tristan“ machen möchte, aber bevor ich zum Festspielleiter Wolfgang Wagner gehe und ihn vorschlage, müsste er mir sagen, ob er das machen wolle. Ich habe selten in meinem Leben jemanden getroffen, der beim ersten und zweiten Zusammenkommen so offen und frei sprechen konnte.

Frau Mayer, wie haben Sie Bayreuth damals wahrgenommen?

Mayer Ich habe den Grünen Hügel als einen besonderen Ort wahrgenommen, an dem es die Möglichkeit gab, die besten Leute temporär zusammenzubringen. Natürlich war die ganze Opernwelt ziemlich neu für mich an der Seite von Heiner. Der „Tristan“ hat uns die ganze Zeit über begleitet. Schon als ich ihn kennenlernte, lief die Oper bei uns zuhause rauf und runter. Im Laufe der Jahre wurde es zu unserem Stück. Es war auch ein bisschen unsere Geschichte. Mit „Tristan“ ist unsere Tochter Anna geboren worden, mit „Tristan“ ist Heiner gestorben. Ich kann die Oper bis heute nicht hören, ohne dass ich weinen muss.

In Bayreuth waren Kritiker überrascht davon, dass der Regisseur eine Darstellung wagt, bei der sich Tristan und Isolde gar nicht lieben. Das ist eine Konstellation, die sich als Geschlechterkampf zugespitzt auch in „Quartett“ wiederfindet.

Barenboim Heiner Müller hat etwas sehr wichtiges über „Tristan“ verstanden. Das ist keine Oper über die Liebe, sondern über den Tod. Es ist für mich als Ausländer immer seltsam, dass in Deutschland die zwei bekanntesten Stücke im Opernrepertoire falsch verstanden werden. Demnach soll „Tristan“ ein Stück über die Liebe, und „Fidelio“ ein politisches Stück sein. Aber „Fidelio“ ist ein Stück über eine unglaublich mutige Frau, die alles tut, um ihren Mann aus dem Kerker zu holen.

Mayer Und bei „Tristan“ geht es auch um den Verlust. Das ist in „Quartett“ ganz anders. Da geht es um die völlige Abwesenheit von Liebe. „Quartett“ ist das Böse, das sich über alles hinweg gesetzt hat. Es gibt nur noch Menschen, die sich gegenseitig über Aggression, Verletzung und Gewalt erfahren.

Zum Saisonauftakt zeigt die Staatsoper Luca Francesconis Oper „Quartett“ nach Heiner Müllers Text.

Foto: Monika Rittershaus

Komponist Luca Francesconi hat einmal gesagt, das Stück sei gewalttätig, blasphemisch, gnadenlos, ein Schachspiel mit Seele und Körper. Und er hat hinzugefügt, er traue sich nicht in seine eigene Oper.

Barenboim Das Stück ist unglaublich schwer, in jeder Hinsicht. Dirigiertechnisch ist es wahnsinnig schwer. Aber ich bin ein großer Bewunderer von Frances-conis Musik und habe relativ viele seiner Stücke in letzter Zeit gemacht. Er ist einer der interessantesten Komponisten heutzutage – in der Epoche nach Pierre Boulez. Die Oper war auf Englisch komponiert. Ich habe Francesconi gesagt, dass ich kein Stück von Heiner Müller in Berlin auf Englisch singen lassen kann. In England würde auch keiner „Hamlet“ auf Deutsch aufführen. Er hat sofort die Übersetzung vorbereitet.

Mit Barbara Wysocka ist eine Regisseurin verpflichtet worden. Braucht das Stück eine verstärkende weibliche Sicht?

Mayer Die schadet nie. Ich finde den Blick von einer Frau darauf nochmal viel interessanter, weil Gewalt gegen Frauen in den letzten Jahren ein großes Thema geworden ist. Es gibt für mich einen sehr wichtigen Satz in „Quartett“, der relativ am Ende steht. Da sagt sie: „Es ist gut, eine Frau zu sein, Valmont, und kein Sieger.“ Für mich war das immer ein zentraler Satz.

Frau Mayer, Sie waren jahrelang mit ihm verheiratet. Inwieweit deckt sich denn das Künstlerische mit dem Privaten?

Mayer Er hat „Quartett“ Anfang der 80er-Jahre geschrieben, da könnte man vielleicht sagen, seine damalige Ehe war gerade am Ende. Aber ich sehe das mehr so, dass sich zwei Menschen in völliger Abwesenheit von Liebe massakrieren. Und damit das ganze Umfeld einbeziehen. „Quartett“ ist auch ein Verkleidungsspiel, ein Rollentausch. Man kann die Beiden auch als Familie Dutrout sehen, sie sind auch Kinderhändler. Man sieht die Krake des Bösen auf jeden noch so unschuldigen Lebensbereich zugreifen. Es gibt einen sehr schönen Satz von Heiner: „Der Letzte, der heutzutage Nähe sucht, ist der Mörder.“ Anfang der 80er-Jahre war für ihn auch das Ende der Utopie des Sozialismus’ erreicht. Seine Regieanweisung am Anfang lautet: Bunker nach dem Dritten Weltkrieg. Das muss man als Bunkermentalität sehen. Wir schließen uns jetzt ja auch in Europa ein. Alle schließen sich ein gegen irgendetwas anderes. Heiner wurde einmal befragt, was man aus „Quartett“ herauslesen könne. Seine Antwort war, man wird lesen, dass da eine Gesellschaft am Ende ist, die Politik, die Geschichte und auch die Religion.

Welche Sichtweisen konnte man von einem Dramatiker wie Heiner Müller lernen?

Mayer Es gibt niemanden, der ehrlicher und genauer auf sich selbst und die Umstände geschaut hat. Man kann ihn sich vorstellen als jemand, der überall Kon-trastmittel reingespritzt hat und immer alles so sah, wie es ist. Und es auch gegen jeden inneren Widerstand formuliert. Seine ganzen Gedichte, die er auf den Tod hingeschrieben hat, sind von so großer Ehrlichkeit und Schmerz. Es ist ein unerbittlicher Blick auf sich selbst, auf das Sterben und auf die Menschen, die er hinterlässt.

Barenboim Für mich war er total angstfrei. Man kann nicht sagen, dass er Mut hatte. Über Mut spricht man, wenn man denkt, jemand hat eine Wahl und muss sich für etwas entscheiden. Er konnte gar nicht anders. Er hat nie etwas getan, nur um gut auszusehen oder dass man gut über ihn spricht. Auch was er politisch geäußert hat, war eine einzigartige Stimme. Er sagte, die Wiedervereinigung sei ein großer Fehler. Er begründete es damit, dass es kein West-Polen oder West-Tschechien gab, nur Deutschland hätte die Möglichkeit gehabt, Ost und West im Besten zusammenzubringen. Wir haben gesehen, dass der Kommunismus nicht funktioniert. Aber es nicht so, dass der Kapitalismus das Gelbe vom Ei ist. Im früheren Ost-Berlin gehörte viel Mut dazu, so etwas zu sagen. Er wusste, dass es keinen anderen Weg gibt, aber es sei schade, keinen dritten Weg finden zu können. Er hat auch wie ein Prophet über die Schwierigkeiten, die kommen werden, geschrieben.

Mayer Mit dem Fall der Mauer hat es begonnen, dass sich jede Form der bisherigen Ethik aufgelöst hat, nicht nur im Osten, sondern auch im Westen. Heiner hat vorhergesehen, dass es ein bestimmendes Gefühl geben wird: die Angst. Alle haben Angst, keiner kann mehr sagen, was morgen kommt. Niemand will mehr sehen. Der Kapitalismus hat sicherlich seine Vorteile für alle, die auf der besseren Seite stehen, aber es stehen immer mehr auf der anderen Seite. Das hat mit Ressourcen und der Gier zu tun.

Heiner Müller war ein kritischer Begleiter der Wiedervereinigung. Die „Quartett“-Premiere findet jetzt genau am 30. Jahrestag der Wiedervereinigung statt.

Barenboim Das ist kein Zufall. Obendrein ist das Zweipersonenstück mit kleinem Orchester perfekt für das Virus. Leute fragen mich, ob ich das extra wegen Corona mache, ich sage nein, es ist seit zwei Jahren geplant.

Mayer Vielleicht noch ein Zitat von Heiner. „Wenn der Begriff Geschichte irgendeinen Sinn hat, dann beschreibt er doch wohl die Struktur und die Zerstörung menschlicher Beziehungen.“

Barenboim Mich würde sehr interessieren, was er über die Welt heute denken würde. Über Ost-West, über Trump und über die Internetwelt. Er hätte sehr viel zu kritisieren. Das Internet gibt uns viele wunderbare Möglichkeiten, aber es hat die Neugier getötet. Mit einigen Tastenklicks kommt man an seine Information. Es gibt heute keine Erziehung mehr, sondern Information. Das wäre wohl ein sehr Müllerscher Gedanke.

Mayer Er hatte zuletzt Angst, dass ihm das Material ausgeht, weil er eigentlich für sich alles beschrieben hatte. Für ihn war es wichtig, eine Stimme zu haben. Aber mit dem Ende der DDR hatte er in gewisser Weise keine Stimme mehr, weil ein Dramatiker im Westen ins Feuilleton kommt und nicht mehr auf Seite 1. Man ist heute ganz klar kategorisiert. Er hat Ämter übernommen, er war der letzte Präsident der Ost-Berliner Akademie der Künste. Obwohl das nicht seine Sache war. Dann hat er das Berliner Ensemble übernommen. In dieser Zeit hat er mir einmal von einem Traum seiner Mutter erzählt. Darin sah sie ihren kleinen Heiner, der mit schweren Steinen belastet gehen muss.