Wühlmäuse: Jürgen von der Lippe ist ein Freund klarer Worte

Astrid Kohrs und Jürgen von der Lippe streiten zweimal am Abend in den Wühlmäusen über Geschlechterfragen.

Jürgen von der Lippe schwelgt in vergangenen Zeiten. Damals im Mittelalter, als Walther von der Vogelweide die Vorstellung von der anbetungswürdigen Frau noch in elegante Verse goss. Bevor er vor lauter Seligkeit erstarrt, holt Astrid Kohrs den Komiker in die raue Gegenwart zurück. Sie weist ihn darauf hin, dass das Anschmachten von Frauen heute Belästigung am Arbeitsplatz wäre. Was von der Lippe mit einem missmutigen Schnauben quittiert.