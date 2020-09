Staatskapelle feiert 450. Geburtstag mit Festkonzert

Top-Events in Berlin

Top-Events in Berlin

Berlin. „Happy Birthday!“ strahlt einem fröhlich entgegen, wenn man die Homepage der Staatskapelle Berlin aufruft. Das angezeigte Alter fällt allerdings ein bisschen aus dem Rahmen. Wer oder was wird schon 450 Jahre alt und ist dann auch noch fröhlich drauf? Mehr Weihestimmung verspricht das Festkonzert an diesem Freitag in der Staatsoper Unter den Linden.