„Von Luther zu Twitter“: Wenn Medien Geschichte machen

Berlin. Im letzten Teil dieser Ausstellung, in dem es um das Internet, die sozialen Netzwerke und die gesellschaftlichen Folgen geht, hängt ein bemerkenswertes Zitat von Eric Schmidt aus dem Jahr 2009 an der Wand. „Wenn es etwas gibt“, sagte der damalige Vorstandsvorsitzende von Google, „von dem Sie nicht wollen, dass es irgendjemand erfährt, sollten Sie es vielleicht gar nicht erst tun.“ Der Satz bleibt im Gedächtnis, weil er die vollständige Durchleuchtung des Menschen, die Erfassung aller Informationen über ihn nicht als Schreckgespenst an die Wand malt, sondern als Realität voraussetzt und daraus Handlungsempfehlungen ableitet.