Gropius Bau Berlin: Wenn Kultur zum Klimakiller wird

Greift die Aufforderung zu ressourcensparender Arbeit in die Freiheit von Künstlern ein? Für die Fotoreihe „Rochers Carrés“ flog der französische Installationskünstler und Fotograf Kader Attia 2008 extra nach Algier. Wäre das heute noch vertretbar?

"Down to Earth": Ein Programm im Gropius Bau thematisiert Umweltschäden durch Kunst und Kultur wie etwa Auslandsflüge und Tourneen.

Lang hat es gedauert, doch jetzt sind Klima- und Umweltthemen auch in Kunsthäusern präsent. Leipzigs Kunstmuseum zeigt eine große Schau über Müll, Berlin hat Ausstellungen über instabile Ökosysteme in der Galerie im Körnerpark („Fragile Times“) und über die Luft zum Atmen im Kreuzberger Gropius Bau (Otobong Nkanga). Ebenfalls im Gropius Bau begann am 14. August ein künstlerisches Großprojekt zum Klima. „Down to Earth“ soll nicht nur die Erderwärmung thematisieren, sondern auch den Beitrag von Kulturbetrieben dazu – Stromverbrauch, Materialverschwendung, Vielfliegerei.

„Down to Earth“ zählt zu der mehrjährigen Reihe „Immersion“, die den Berliner Festspielen als Testfeld für die Aufhebung von Grenzen zwischen Kultursparten sowie Körpern, Alltag und Kunst dient. Sie wird vom Bund ermöglicht und ist Chefsache: Festspiel-Intendant Thomas Oberender leitet „Down to Earth“ mit einem Team von Kuratoren, dem auch der Künstler Tino Sehgal angehört.

Selbstverständlich gibt es einen für das Publikum sofort sichtbaren Teil. In der ebenerdigen Saalflucht und auf dem südlichen Vorplatz des Gropius Baus finden ein pandemiegerecht aufbereitetes Programm und eine Ausstellung statt, an der Künstler wie Kader Attia, Andreas Gursky, Alicja Kwade, Sissel Tolaas, Tino Sehgal und Tomás Saraceno teilnehmen. Das Spektrum der Veranstaltungen wiederum reicht von Einführungen in populäre Themen wie Urban Gardening über Performances, Theater und Musik bis zu einem Gespräch mit Bruno Latour. Der Pariser Soziologe und Philosoph hat mit seinem Buch „Kampf um Gaia“ (2017) dazu beigetragen, dass auch Geistes- und Sozialwissenschaftler Natur und Kultur nicht mehr als Gegensätze betrachten, sondern als Systeme von Akteuren, die miteinander interagieren.

Auch der eigene Kunstbetrieb steht auf dem Prüfstand

Ans Eingemachte aber geht es, wenn die für das Publikum bisher unsichtbare Arbeit hinter den Kulissen Thema wird. Zur Debatte sollen Auslandsflüge wie für Tourneen und Kunstmessen stehen oder der hohe Energieaufwand für die stabile Klimatisierung von Museen, oft Voraussetzung für Leihverträge und Versicherungen. Da jedoch „Down to Earth“ so wenig Energie, Wasser und Material wie möglich verbrauchen soll, mussten die Festspiele, so berichtet Oberender, für die ausgeliehenen Arbeiten spezielle Verträge abschließen.

Für „Down to Earth“ kann das Team auf Erfahrungen von Vorgängern zurückgreifen. So diskutierte Bruno Latour 2018 im Haus der Kulturen der Welt mit Hans Joachim Schellnhuber, dem damaligen Direktor des Potsdam Instituts für Klimafolgenforschung (Aufzeichnung auf hkw.de). Adrienne Göhler kuratierte bereits 2010 die bis heute tourende Wanderausstellung „Zur Nachahmung empfohlen“, die für eine Verbindung von Nachhaltigkeitsprojekten und ästhetischer Arbeit plädiert.

Beim Thema Klima verschärfen sich auch im Kulturbetrieb ohnehin drängende Fragen. Greift die Aufforderung zu ressourcensparender Arbeit in die Freiheit von Künstlern ein? Und was würden weniger Flugreisen für Kulturschaffende des globalen Südens heißen, die oft darauf angewiesen sind, in Kunstzentren des Nordens zu reisen? Hier geht es ans Eingemachte. Die Gespräche darüber sind überfällig.

