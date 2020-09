„Staatsoper für alle“: Die Freude muss heraus

Mit rund 2000 Gästen war das Konzert der Berliner Staatskapelle am Sonntag deutlich kleiner als in den Vorjahren.

Auf sogenannten Sitzinseln hat die Staatskapelle ihr Publikum über den gesamten Bebelplatz verteilt. In Zweier- bis Vierergrüppchen stehen die Plastikstühle von den ersten Sitzreihen an der großen Orchestermuschel am Hotel de Rome bis zur Humboldt-Universität. Virologe Christian Drosten, hier wohl Privatmann und Symbol der Stunde zugleich, wird im Publikum in der ersten Reihe Platz nehmen. Man sieht dort auch den Regierenden Bürgermeister Michael Müller, Innensenator Andreas Geisel (beide SPD) und einige Künstler wie den Klavierstar Igor Levit.