Didi Hallervorden feiert 85. Geburtstag als „Allmächtiger“

Die Premiere am Schloßpark Theater in Steglitz wurde eine vergnügliche Standpauke von Gott an die Krone der Schöpfung.

Berlin. Als der Firmenchef eine Zigarette rauchen will, fragt er Gott nach Feuer. „Ich habe mir vorgenommen“, sagt der Schöpfer von Himmel und Erde, „nie wieder jemandem Feuer zu geben.“ Schließlich habe er einmal jemandem das Feuer gegeben, den Menschen, und man könne sehen, wozu das geführt habe: Waldbrände auf der Welt, Kriege und jede Menge Elend.

Soviel wird schnell klar im Stück „Gottes Lebenslauf“ im Steglitzer Schloßpark-Theater: Gott ist sauer – und sehr nachtragend. Der weißhaarige Herr im hellblauen Anzug mit Hochwasser-Hosen ist noch einmal auf die Erde gekommen („Natürlich auf dem Teufelsberg, der BER war ja noch zu“), um die Menschen auszuschimpfen, was sie aus dem gemacht haben, das er einmal in sechs Tagen so liebevoll geschaffen hatte. Vor allem die Krone der Schöpfung („Adam und… Dings, äh...“) hat ihn nachhaltig enttäuscht.

Lesen Sie auch: Dieter Hallervorden zum 85. Geburtstag: Mehr als nur Didi

Gott schimpft über Netflix, Tinder und Thermomix

Didi Hallervorden spielt diesen verbitterten Gott mit der vollen Klaviatur, die man von der Komiker-Legende gewohnt ist. Er zetert, stottert und schleudert wenn nötig Blitze auf den Abteilungsleiter (Pete Bause), dessen Büro er sich ausgesucht hat, um uns die Meinung zu geigen. Der hat immerhin in den vergangenen Jahren die komplette „Umstrukturierung der Registratur“ verantwortet. Und er kann Gott Wasser anbieten – sowie einen Stuhl.

Das ist einer der Running Gags in diesem Stück, der seine Lacher nie verfehlt: Wie der Abteilungsleiter auf den Stuhl zeigt und etwas Unverständliches murmelt, dass nicht im Entferntesten an ein „Bitte, setzen Sie sich doch“ erinnert. Es fasst in drei Sekunden zusammen, wie zugleich unhöflich und höflich die Menschen miteinander umgehen. Und genau über diese Frage des modernen Lebens (Netflix, Tinder und Thermomix) dreht sich jeder Dialog der älteren Herren.

WhatsApp-Chat des Allmächtigen mit Papst Franziskus

Frauen tauchen in dieser Welt nur als singende Engel im Hintergrund auf oder in resignierten Lamentos der beiden älteren Herren über Frauen in hohen Positionen – wobei es wundert, dass Gott SPD-Chefin Saskia Esken und Ex-Model Sonya Kraus in einem Atemzug nennen kann, ohne sich zu verschlucken. Nicht alle Witze funktionieren, was die Autoren sogar mitgedacht haben und an einer Stelle den Abteilungsleiter „Ha ha, sehr komisch“ rufen lassen. Der Original-Textes des Franzosen Jean-Louis Fournier, das seit 2018 in Paris läuft, wurde für das Berlin 2020 angepasst, und sogar Corona darf dabei nicht fehlen.

Aber was den Abend so vergnüglich macht, ist die Fülle an guten Ideen, die auf der Bühne aufgefahren werden: WhatsApp-Chat zwischen Gott und Papst, Einspieler aus Gottes Lieblingsfilm „Der Exorzist“ oder mit Größen wie Katharina Thalbach sowie GZSZ-Star Wolfgang Bahro. Irgendwann steht Didi Hallervorden auf der Bühne und singt „Ich überleb’s“, seine Version von Gloria Gaynors „I Will Survive“. Das ist auf sehr vielen Ebenen anrührend. Der große Entertainer feierte am Sonnabend schließlich nicht nur die Premiere seines neuesten Stückes, sondern auch seinen 85. Geburtstag. Neben dem Regierenden Bürgermeister Michael Müller (SPD) und Kultursenator Klaus Lederer (Linke) würdigte Berlins Gesellschaft das Leben eines Mannes, der glücklicherweise noch viel mehr vorhat, als „Palim, Palim“.

Gottes Lebenslauf. Schloßpark Theater, Schloßstraße 48, Steglitz, Di.-Sa. 20 Uhr, So. 16 Uhr. bis 18. Oktober 2020. Karten 25-42,50 Euro.

Dieter Hallervorden - lesen Sie auch: