Anne-Sophie Mutter: „Es ist die Schönheit nach dem Schmerz“

Stargeigerin Anne-Sophie Mutter war selbst an Corona erkrankt. Am Sonntag tritt sie bei „Staatsoper für alle“ auf dem Bebelplatz auf.

Berlin. Staatsoper für alle“ ist in diesem Jahr ein doppeltes Geburtstagsständchen unter Leitung von Daniel Barenboim. Die Staatskapelle Berlin feiert ihr 450-jähriges Bestehen, zugleich findet das Open-Air-Konzert auf dem Bebelplatz im Beethoven-Jubiläumsjahr statt. Hauptwerk ist am heutigen Sonntag die neunte Symphonie. Stargeigerin Anne-Sophie Mutter wird die beiden Violinromanzen von Beethoven beisteuern.

Frau Mutter, der Konzertbetrieb wieder los. In Berlin treten Sie am heutigen Sonntag Open Air auf dem Bebelplatz auf. Sind Sie ein bisschen aufgeregter als sonst?

Anne-Sophie Mutter Ich habe als Fünfjährige mit dem Geigenunterricht begonnen und später die Musik zu meinem Lebensinhalt erkoren. Ich fand es immer schön, Musik mit anderen zu teilen, aber nach so einer Zwangspause fühlt es sich schon intensiver an. Ich bin sehr dankbar dafür, meiner Leidenschaft wieder folgen zu können. Diese Konzertpause war ja nicht freiwillig und insofern psychisch anders zu verkraften als wenn man selber beschließt, eine Pause einzulegen. Das habe ich in den Jahrzehnten meiner Konzerttätigkeit des Öfteren getan, weil ich Kinder bekam oder ein Sabbatical einlegen wollte, um künstlerisch Abstand zu bekommen. Aber den völlig überraschenden Stopp der künstlerischen Tätigkeit durch die Corona-Krise musste ich erst einmal psychisch verarbeiten. Das bedeutete auch zusätzliche Verantwortung mir selbst und den Kollegen gegenüber. Ich freue mich riesig auf das Open-Air mit Daniel Barenboim. Es ist ein Lichtblick in jeder Beziehung, auch, weil wir Beethoven feiern. Und dessen Musik steht exemplarisch für den Zusammenhalt der Gesellschaft. Das Konzert gibt auch mehr Menschen die Möglichkeit, völlig angstfrei an frischer Luft die Musik genießen zu können.

Inwieweit sind Sie in der Vorbereitungen mit einbezogen und wissen, welche Regeln gelten für Sie als Solistin auf dem Bebelplatz?

Die Abstandsregeln im Freien betreffen vor allem die Bläser. Aber ich lasse das Konzert, das an der freien Luft stattfindet, entspannt auf mich zukommen. Die Virologen gehen davon aus, dass ein Abstand von anderthalb Metern ausreichend ist. Und diesen Abstand brauche ich sowieso an der Seite des Dirigenten, damit wir beide uns bei den Armbewegungen nicht in die Quere kommen.

Wie haben Sie die letzten Monate verbracht?

Mich hatte gleich Anfang März, als die Konzerte abgesagt wurden, Corona erwischt. Ich war fast frei von Symptomen, bin aber trotzdem zum Arzt gegangen und wurde völlig von der Diagnose überrascht. Ich war zu Hause in Quarantäne. Die zwei Wochen ging es mir nicht so blendend, aber ich musste nicht ins Krankenhaus. Danach war Ungewissheit. Man fühlt sich schon psychisch von der Krankheit überfordert. Ich war sehr dankbar für die sozialen Medien, weil man dort schnell nachlesen konnte, was die anderen gerade durchmachen.

Danach konnten Sie gleich weiterarbeiten?

Danach hatte ich keine Konzerte und dachte, das ist doch großartig, weil ich Urlaub machen kann. Aber ich bin eine, die strukturiert lebt und gern viel in ihren Alltag anpackt. Ich brauche und schätze den Druck. Der fehlte mir in den vergangenen Monaten schon. Ich habe dafür viel Zeit mit meinen Kindern verbringen dürfen. Ich bin wahnsinnig viel gewandert und habe viel gelesen. Mein Mantra lautet: Man muss das Beste aus dem machen, was man hat.

Tänzer berichten, dass sie nach der Pause ihren Körper erst wieder wie eine Maschine hochfahren müssen. Wie ist das bei Ihnen?

Wir Instrumentalisten sind lange nicht solche Drahtseilartisten; bei Tänzern versteift sich die Muskulatur viel schneller. Vielleicht ist das auch bei Sängern ähnlich. Ich habe nur kurze Zeit pausiert. Meine Maschine ist also immer kurz vorm Start. Ich gehöre auch nicht zu denen, die jeden Tag acht Stunden üben müssen, um sich sicher zu fühlen. Ich denke eher über die Dinge nach und greife dann zur Geige.

In Ihren Berliner Konzerten spielen Sie jetzt Beethoven pur. Das Beethoven-Jubiläum hat auch eine schwere Zeit hinter sich. Was hatten Sie in Planung?

Ich konnte Ludwig noch vor Corona huldigen. Ich habe meine Beethoven-Feier im November 2019 in China begonnen und auch nach Japan gebracht. Europa ist dann weitestgehend ausgefallen. Es waren viele Kammermusikprogramme geplant, aber fast alle Konzerte sind ins kommende Jahr verlegt worden. Wenn wir uns alle vernünftig benehmen und vielleicht ein vertrauenswürdiger Impfstoff um die Ecke kommt, dann wird das alles hoffentlich stattfinden. Es ist eine schöne Werkschau mit vier verschiedenen Programmen. Die Romanzen spiele ich jetzt auf dem Bebelplatz.

Interpretieren Sie Beethoven in der Krisenzeit irgendwie anders?

Ich denke, dass das Empfinden anders ist. Aber ob es sich objektiv in einer Interpretation niederschlägt, das vermag ich nicht zu sagen. Die Frage erinnert mich an Leonardo da Vinci, der anatomisch nachforschte, was sich unter der Oberfläche befindet. In seinen Bildern kann man die Knochen und Sehnen nicht sehen, aber spüren. Ich denke, dass die schrecklichen Bilder aus Italien von den einsam Sterbenden und den vielen Ärzten und Pflegern, die im Kampf gegen Corona ihr Leben gelassen haben, nicht vergessen sind. Solche Erschütterungen und vor allem das Gefühl nach Gemeinsamkeit werden gerade in Beethovens Musik spürbar. Beethoven steht für den Wunsch, etwas mit anderen zu teilen. Es ist die Schönheit nach dem Schmerz.

Alle möglichen Kulturinstitutionen sprechen vom Digitalisierungsschub. Hat die Digitalisierung auch bei Ihnen Einzug gehalten?

Ich unterrichte ja nicht sehr viel. Der Unterricht über Zoom oder Skype kann sinnvoll sein. Es ist jedenfalls besser als gar kein Unterricht. Live-Streams können großartig sein, aber mir geht dabei zu viel der Klangexklusivität verloren. Ich habe das Internet immer wenig genutzt. Das pralle Leben ist viel spannender.

Sie sind mit Ihrer Stiftung in der Nachwuchsförderung sehr aktiv. An Musikhochschulen spricht man von einer möglicherweise verlorenen Generation, weil die jungen Musiker zu wenige Startmöglichkeiten bekommen. Teilen Sie die Sorge?

Die Sorge teile ich, weil es eine Weile dauern wird, bis sich der Konzertbetrieb normalisiert und die Jobs wieder da sind. Es wird sicherlich für die junge Generation noch schwerer werden, Fuß zu fassen. In den USA ist mit CAMI gerade eine der größten Künstleragenturen der Welt liquidiert worden. Columbia Artists Management war 1930 gegründet worden und hatte Künstler wie Bernstein, Karajan oder Menuhin vertreten. Die Insolvenz ist ein schlechtes Zeichen für den Kulturbetrieb. Gerade auch junge Künstler brauchen gute Agenten, um langsam ihre Karrieren aufbauen zu können. In meiner Stiftung tue ich so viel wie ich kann. Ich konzertiere auch regelmäßig mit meinen Stipendiaten. Wir Musiker müssen untereinander die großen Talente fördern. In Deutschland und Österreich sind wir im Vergleich zu anderen Ländern durch die staatliche Subventionierung immer noch sehr gut aufgestellt.