Die in London geborene Nicola Galliner leitet seit 26 Jahren das Jüdische Filmfestival.

Das Jüdische Filmfestival eröffnet am Sonntag. Leiterin Nicola Galliner spricht über Botschaften und Erneuerungen.

Top-Events in Berlin

Berlin. Das Jüdische Filmfestival Berlin & Brandenburg wird am Sonntag im City Kino Wedding mit dem israelischen Film „Incitement“ eröffnet. Das 1995 von Nicola Galliner gegründete und geleitete Festival gehört es zu den ältesten und größten jüdischen Filmfestivals in Europa. Unter Corona-Auflagen werden eine Woche lang Filme in regionalen Kinos gezeigt, erstmals sind sie auch online zugänglich.