Jesse Eisenberg: „Du musst die Seele treffen“

Sein komisches Talent hat er schon in zahlreichen Komödien bewiesen. Am bekanntesten ist Jesse Eisenberg indes durch den Film „Social Network“, in dem er den Facebook-Gründer Mark Zuckerberg spielte. Seine bislang größte Herausforderung aber dürfte sein neuer Film „Résistance“ sein: dort spielt er den Jahrhundert-Pantomimen Marcel Marceau (1923-2007) – in seinen unbekannten Jahren, als er im Widerstand gegen die Nazis kämpfte. Dabei hat der Schauspieler überraschende Parallelen festgestellt. Wir sprachen den 34-Jährigen, corona-bedingt, per Zoom.

Berliner Morgenpost: Herr Eisenberg, wo befinden Sie sich gerade? Und haben Sie die Corona-Zeit bislang gut überstanden?

Jesse Eisenberg: Uns geht es gut, danke der Nachfrage. Wir waren die meiste Zeit in Indiana, fünf Stunden südlich von Chicago. Das ist eine kleine Studentenstadt. Sie war lange leer, es waren Semesterferien, aber jetzt sind die Studenten zurück und trinken und feiern wild. Wir nennen das „sitting ducks“: Menschen, die leicht zu erwischen sind.

„Er fand zu seiner Kunst, indem er anderen half“: Jesse Eisenberg in „Résistance“ als junger Marcel Marceau.

Foto: Warner Bros.

Sie haben Marcel Marceau gespielt, den berühmtesten Pantomimen der Welt. Aber wie gut kennt man ihn eigentlich in den USA? Sagt er Ihrer Generation überhaupt noch etwas?

Das erste Mal hörte ich seinen Namen durch Woody Allen. Von dem gibt es einen frühen Gag, wo er meint, er würde mit einer Gruppe von Hippies herumhängen und sich alte Aufnahmen von Marcel Marceau anhören. Der Witz ist natürlich, dass man da nichts hören würde, also muss er Drogen genommen haben. Ich habe den Witz aber nicht verstanden. Dass Marceau Pantomime ist, fand ich erst später raus. Ich weiß nicht mehr, wie. Er ist einfach in der Welt. Als das Angebot zu diesem Film kam, lag dem Script ein Foto bei, das ich sofort erkannte. Weil es einfach ein ikonisches Bild ist.

Ihre Mutter trat selbst als Clown auf. Haben Sie sie um Rat gefragt bei dieser Rolle?

Ja, ich habe sie gleich angerufen. Und sie wusste alles über Marceau. Als ich aufwuchs, war sie ein Clown und schminkte ihr Gesicht wie er. Sie hat ihn auch mehrfach erlebt. Ich war erst zögerlich, ich wollte eigentlich nie einen Holocaust-Film drehen. Es gibt schon so viele davon. Und so, wie Deutsche vermutlich nicht mehr die Nazis spielen wollen, geht es vielen Juden mit Holocaust-Filmen. Aber meine Mutter ermutigte mich. Sie meinte, dass sei ja kein richtiger Holocaust-Film, sondern ein Film über einen Künstler, der unter den widrigsten Umständen zu seiner Kunst gefunden hat – indem er anderen half.

Eisenbergs wohl berühmteste Performance: als Mark Zuckerberg in „Social Network“. r.

Foto: ©Columbia Pictures/ / picture alliance / Everett Collection

Wussten Sie denn von seinem Kampf in der Résistance? Das ist ja ein ziemlich unbekanntes Kapitel, von denen wohl auch meisten Marceau-Fans noch nie gehört haben.

Ich auch nicht. Ich glaube, Marceau hat darüber auch nicht gern gesprochen. Ich nehme an, weil er sich nicht als Held sah. Ich kenne das von Menschen, die meiner Familie damals geholfen haben. Und als wir Teile des Films in Deutschland gedreht haben, haben wir auch Menschen getroffen, die damals Juden geholfen haben. Und auch die denken eher an die vielen Menschen, die sie verloren haben, als an die wenigen, die sie gerettet haben.

Sie haben Mark Zuckerberg gespielt, jetzt Marcel Marceau. Hat man eine andere Verantwortung, wenn man reale Persönlichkeiten spielt? Braucht es dafür einen anderen Mut, weil jeder vergleichen wird?

Nein, das finde ich nicht schwierig. Es ist natürlich eine Herausforderung, aber ich habe nicht Angst, dass mich jetzt alle kritisieren. Jede Rolle, die man spielt, muss glaubhaft sein. Wenn das eine reale Person ist, die das Publikum kennt, dann muss man seine Seele treffen, eine Essenz von ihm geben.

Hat es geholfen, dass Sie nur den jungen Marceau spielen, bevor er berühmt wurde? Also in einer Zeit, als noch niemand ihn kannte?

Eisenberg in Woody Allens „Café Society“ mit Kristen Stewart.

Foto: Gravier Productions / picture alliance / Collection Christophel

Es gab keine Aufnahmen von ihm aus dieser Zeit. Das gibt dir natürlich eine Freiheit. Ich habe ein gutes halbes Jahr alles über ihn studiert und viel Pantomime gemacht, auch mit einem seiner Schüler. Aber irgendwann musste ich all das auch wieder vergessen. Um die emotionalen Reaktionen zu kriegen, die ich in solchen Situationen hätte. Ich bin ihm ja doch sehr ähnlich.

Inwiefern?

Erst bei der Recherche wurde mir klar, wie viel wir gemeinsam haben. Er war auch Jude, seine Familie kam aus einer Stadt in Polen, nur eine Stunde von Stettin entfernt, aus der meine Familie stammt. Wer weiß, vielleicht waren unsere Familien sogar irgendwie verwandt. Und er war ein Komiker, ein Künstler und ein bisschen egozentrisch. In vieler Hinsicht sind wir dieselbe Person.

Auch Ihre Familie hat Angehörige im Holocaust verloren. Wie persönlich ist der Film für Sie?

Deshalb war es mir wichtig, den Film dann doch zu machen. Marceau hat seinen Vater und seine Cousins in Auschwitz verloren. Und auch unsere Familie hat Angehörige verloren. Ich fürchte, bei Ihnen wie bei uns gibt es viele Menschen, die den Holocaust und die Millionen Opfer verleugnen. Und es gibt auch heute wieder Genozide. Ich bin etwa befreundet mit Überlebenden des Genozids in Ruanda in den 90-ern, deren Eltern wurden vor ihren Augen umgebracht. Deshalb ist es wichtig, diese Geschichten zu erzählen, um immer wieder daran zu erinnern, dass Hass noch immer existiert.

Eisenberg mit Woody Harrelson, Abigail Breslin und Emma Stone (v.l.) in der Horrorkomödie „Zombieland“.

Foto: picture alliance / Everett Collection

Der Film ist also nicht nur historisch, sondern auch ein Kommentar auf heutige Diktaturen und Verfolgungen?

Ja, das überlagert sich leider. Das ist ein, sagen wir, eher tragischer Zufall. Aber wenn man erst mal über die Systeme von Hass, Vorurteil und Demagogie nachdenkt, muss man nicht lange suchen, um moderne Entsprechungen zu finden.

Der Film entstand größtenteils in Tschechien. Wie viel wurde in Deutschland gedreht?

Wir haben viel in Bayern gedreht, in Kronach und München. Die Rahmenhandlung wurde vor der Kongresshalle von Nürnberg gedreht, eine Arena, die von den Nazis als Aufmarschplatz geplant, aber nie fertiggestellt wurde. Dort zu stehen in einer Szene nach Kriegsende, als ein Jude, der an dieser Nazi-Stätte Pantomime spielt, das war schon etwas Besonderes. Das hat fast schon etwas von einem kosmischen Element. Wo es im Film doch nur ums Überleben geht. Ich fand es auch sehr anrührend, wie wichtig es den deutschen Mitarbeitern war, diesen Film zu machen. Ich bewundere es, wie die Deutschen aufgearbeitet haben. Ich wünschte, Amerikaner würden ihre Geschichte ähnlich kritisch reflektieren, etwa was die Sklaverei angeht. Jetzt haben wir es wieder verstärkt mit Rassismus zu tun. Es scheint, wir könnten da von euch Deutschen etwas lernen.

Eisenberg mit Matthias Schweighöfer als Nazi in „Résistance“.

Foto: Warner Bros. / .

Darf ich fragen, wie Sie in diesem Zusammenhang die US-Präsidentschaftswahl sehen, die demnächst anstehen?

Als Jude habe ich wahrgenommen, wieviel Antisemitismus in den letzten Jahren hochgekommen ist, weil sich rechtsradikale Gruppen ermutigt fühlen. Auf der anderen Seite führte das zu vielen Diskussionen und Brückenschlägen zwischen der jüdischen und der schwarzen Community. Mit schwarzen Freunden, die ich seit 15 Jahren kenne, habe ich zum ersten Mal über die Bezüge von ihrer und meiner Geschichte gesprochen. All das Schlimme, was da hochgekommen ist, hat doch auch viel Gutes hervorgerufen. Meine Hoffnung ist, dass diese Trump-Periode nicht lange anhält. Aber ich bin froh, dass sie so lange gedauert hat, dass wir anderen dadurch ins Gespräch gekommen sind.