René Polleschs „Melissa kriegt alles“ im Deutschen Theater

Berlin. In Woody Allens Film „Schmalspurganoven“ aus dem Jahr 2000 geht es um ein Ehepaar, das zusammen mit zwei Komplizen eine Bank ausrauben will. Der Plan ist, von einem benachbarten, als Plätzchenbäckerei getarnten Geschäft aus einen Tunnel in die Bank zu graben – und die Pointe besteht darin, dass der Einbruchsversuch katastrophal scheitert, das Plätzchengeschäft aber ein riesiger Erfolg wird und schließlich zum Plätzchenkonzern ausgebaut werden kann, der schließlich durch betrügerische Buchhalter zu Fall gebracht wird.