Wie der kleine Herr Tod das Virus besiegt

Um sich mit Menschen aus der Unterwelt unterhalten zu können, müssen zunächst eine Menge neuer Wörter gelernt werden. „Grymm“ ist so ein Wort. Das sagen die Toten, wenn etwas „echt geil“ ist. Oder „nekro“, das bedeutet „toll“. Oder das Wort „liften“. Es bezeichnet den Moment, wenn ein Diener der Totenarmee in unsere Welt reist, um jemanden abzuholen. Und genau bei einer solchen Aktion, die nicht so richtig nach Plan läuft, begleitet der Berliner Autor Christian Y. Schmidt seine Hauptfigur, nach der sein Buch benannt ist: „Der kleine Herr Tod“.

Es ist ein überraschend fröhliches Buch geworden, über die Arbeit des Sensenmann-Assistenten, der nämlich an einem sehr irdischen Problem leidet: Burnout. „Allein in Deutschland hatte er jährlich sechshundertfünfzig Millionen Hühner zu liften“, heißt es, „sechshundert Millionen Masthühner und fünfzig Millionen vergaste männliche Küken“. Er beschwert sich, er habe nur noch Millisekunden für die einzelnen Tiere zur Verfügung. Und wegen der Globalisierung kämen noch die Hühner aus Indien, China und Amerika hinzu, außerdem die Buchhaltung und der neue Anbau... Als dann noch seine große Liebe beim Knutschen mit einem anderen erwischt wird, dreht der Kleine Herr Tod in seinem Blaumann durch. Er schreit: „Gack Gack Gack“.

Der Autor musste leiden, um über den Tod zu schreiben

Schmidt kam auf die Idee zu diesem überforderten Gevatter Tod, als er selbst am Ende war. Er hatte gerade seinen Roman „Der letzte Huelsenbeck“ geschrieben, als er nicht nur emotional, sondern auch körperlich in ein tiefes Tal geriet, aus dem ihm nur Ärzte, seine Freunde und seine Ehefrau heraushelfen konnten. Sie alle sind in der Danksagung ausführlich erwähnt. In jener Krise beschäftigte Schmidt sich eingängig mit dem Tod und den verschiedenen Mythen, die überall auf der Welt entwickelt wurden, damit die Menschen aus Angst vor dem Ende nicht ihren Lebensmut verlieren. Aus der Beschäftigung damit und nach vielen durchwachten Nächten in Peking, wo er mit seiner Frau die meiste Zeit des Jahres lebt, entstand die Titelfigur des Buchs.

An seinem Ende gibt es ein kleines, unterhaltsam geschriebenes Unterwelt-Lexikon, das noch einmal im Detail erklärt, das Azrael nicht nur der Name einer schlümpfejagenden Katze war, sondern auch der „Engel des Todes“, sowohl im Islam als auch im Judentum. In diesem Lexikon tauchen auch Christian „Witchhunter“ Dudek, Schlagzeuger der Gelsenkirchener Trash-Metal-Band Sodom, auf oder Chuck Schuldiner, der mit nur 15 Jahren die Band „Death“ gründete und bis heute als der „Godfather of Death Metal“ gilt. Dudek und Schuldiner sind auch deshalb in dieser Liste, weil sie beide tot sind. Dudek starb mit 52 Jahren an Organversagen und Schuldiner mit nur 34 Jahren an einem Hirntumor.

Noch einmal dem Musiklehrer die Meinung sagen

Auch der kleine Herr Tod ist Fan dieses Musik-Genres und trifft auf seiner Urlaubsreise zur Erde einen 13-jährigen Jungen, der aus dem Krankenhaus ausgerissen ist. Stephan hasst es, das „ph“ in seinem Namen immer mit ansagen zu müssen, und will lieber „Bengel“ genannt werden. Er hat Leukämie und kann das Weinen seiner Eltern nicht mehr ertragen. Gemeinsam gehen die beiden auf eine Reise durch das Emsland, das zur herzzerreißenden Abschiedsreise eines Kindes von seinem Leben wird. Noch einmal dem Musiklehrer die Meinung sagen, noch einmal dem Journalisten gegenübertreten, der ein schmieriges Porträt über das arme Kind im Krankenhaus geschrieben hat – und zwischendurch noch selbst eine Death-Metal-Band gründen.

Dass bei soviel „grymm“- und „nekro“-Späßen das Lachen und das Weinen manchmal gleichzeitig stecken bleiben, ist die Kunst dieses Jugendromans für alle Generationen. Als Referenzen werden diverse Actionfilme beiläufig erwähnt, und es überrascht nicht, dass Bengel irgendwann die Landschaft an das Computerspiel „Halo 3“ erinnert. Die bunt-schrille Sprache wird aufgefangen durch die Zeichnungen von Ulrike Haseloff, die es schafft, aus einem Chihuahua ein furchterregendes Monster zu machen, das trotzdem alle Kinder streicheln würden, weil es doch auf dem Arm vom liebenswürdigen kleinen Herrn Tod sitzt.

Der sympathische Mann mit Lizenz zum Liften kommt zurück

Das Buch hätte eigentlich im März erscheinen sollen, mit aufwendigen Lesungen und einer Ausstellung der Bilder. Christian Y. Schmidt wurde stattdessen zu einem unfreiwilligen Corona-Experten, der täglich im Netz viele Menschen mit Neuigkeiten aus China zur Viruskrise versorgte. Im Corona-Tagebuch der Berliner Morgenpost beantwortete er zwölf Wochen lang regelmäßig und geduldig Fragen zum Stand der Dinge.

Diese permanente Beschäftigung blieb auch für den kleinen Herrn Tod nicht ohne Folgen: Gerade ist ein zusätzliches Kapitel erschienen, in dem er niemanden geringeren als den „Corona-King“ bekämpfen muss. Wieder hat Ulrike Haseloff die Zeichnungen geliefert, gefördert von einer Stiftung des Holzmarkts. In einer Ausstellung im „Säälchen“ des Holzmarkts sind diese Bilder noch bis zum 12. September zu sehen. Schauplätze sind diesmal das KaDeWe, der Bahnhof Zoo, der Volkspark Friedrichshain – und es kommt im Club Berghain zum Showdown. Türsteher Sven Marquardt – soviel sei verraten – spielt dabei eine wichtige Rolle.

Die Geschichten um den sympathischen Mann mit Lizenz zum Liften könnte also bald eine echte Fortsetzung in Buchform bekommen. Dass der Bengel darin wahrscheinlich nicht auftaucht, liegt in der Natur der Sache: der Endgültigkeit im Geschäft des kleinen Herrn. Ein Funken Hoffnung hat Schmidt eingebaut: Irgendwann fragt der Herr den Bengel, ob er ihn den Arm kneifen solle. Dann wisse er ja, ob er alles nur träume. Als er es tut, sagt er nicht: „Aua“.