Klassik in Corona-Zeiten Saisonstart der Berliner Philharmoniker: Maske bis zur Musik

Berlin. Ein paar Bravorufe, etwas Jubel. Und am Ende stehende Ovationen für Kirill Petrenko und die Berliner Philharmoniker: Glück und Erleichterung ist nach diesem Saisonauftakt zu spüren. Glück und Erleichterung darüber, dass die Philharmoniker endlich zurückgekehrt sind in die Öffentlichkeit – nach der bisher längsten Spielpause in ihrer 138-jährigen Geschichte. Glück und Erleichterung, obwohl die Rahmenbedingungen für diesen Abend und die kommenden Wochen eher wenig einladend wirken.