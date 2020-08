„Black Panther“-Star Chadwick Boseman: Tod mit nur 43 Jahren

Er war einer der Marvel-Superhelden. Unbesiegbar, mit übermenschlichen Kräften, für das Gute kämpfend. Und war, als schwarzer Held in einer überwiegend weißen Comic-Star-Riege, auch eine Identifikationsfigur des schwarzen Amerika. Nun ist Chadwick Boseman im Alter von nur 43 Jahren gestorben. An Darmkrebs. Und wie erst jetzt bekannt wurde, hat er von der Diagnose ziemlich genau seit jener Zeit gewusst, da er die Rolle des Black Panther übernommen hat.

Vor der Öffentlichkeit hielt er die Krankheit geheim. Und hatte noch Filme gemacht, während er sich Chemotherapien und Operationen unterzog, wie es in einer Mitteilung auf seinem Twitter-Account heißt. So erwies er sich auch im realen Leben als wahrer Kämpfer. Am Freitag ist er gestorben, zu Hause, „mit seiner Frau und Familie an seiner Seite“, wie sein Agent mitteilte. Und nicht nur die Filmwelt ist geschockt.

Boseman als Black Panther mit dem berühmt gewordenen Gruß der gekreuzten Arme.

Foto: picture alliance / Everett Collection

Boseman, der 1977 in Anderson im US-Staat South Carolina geboren, mit Wurzeln in der Volksgruppe der Limba aus Sierra Leone, verkörperte den König T’Challa aus dem Fantasieland Wakanda alias Black Panther das erste Mal 2016 im Film „The First Avenger: Civil War“, bevor ihm dann 2018 mit „Black Panther“ ein eigener Film gewidmet wurde.

Popcorn-Kino mit eminent politischer Bedeutung

Der setzte eine Zäsur in der Filmgeschichte: Der erste amerikanische Mainstreamfilm, der fast nur mit schwarzen Schauspielern besetzt wurde. Und der erste Superheldenfilm, der eine Oscar-Nominierung für den besten Film einheimste. Boseman spielte die Figur auch noch in den „Avengers“-Filmen „Infinity War“ (2018) und „Endgame“ (2019). Und 2022 sollte ein weiterer Solo-Film von „Black Panther“ gedreht werden.

Zuvor hatte Boseman schon andere schwarze Ikonen im Kino verkörpert: den Baseballspieler Jackie Robinson in „42 - Die wahre Geschichte einer Sportlegende“ (2013) und den Soul-Sänger James Brown in „Get on Up“ (2014),in „Marshall“ (2017) dann auch Thurgood Marshall, den ersten afroamerikanischen Richter am Obersten Gerichtshof der USA. Doch die Rolle seines kurzen Lebens wurde der Black Panther, der schwarze Amerikaner beeinflusste und stolz machte: „Wir wussten, dass es wichtig war, einen schwarzen Superhelden zu sehen“, sagte Boseman in einer Talkshow. Aber: „Wir wussten nicht, dass es diesen Einfluss haben würde.“

Boseman im Januar 2018 bei der „Black Panther“-Premiere mit „Black Panther“-Erfinder Stan Lee. Lee starb wenige Monate später - mit 95 Jahren.

Foto: picture alliance/AP Photo

Die Comic-Figur hatte eine eminent politische Bedeutung. Stan Lee und Jack Kirby hatten den ersten schwarzen Superhelden auf dem Höhepunkt der Bürgerrechtsbewegung erfunden, wenige Monate vor dem Start der Black Panther Party, nach dem sie dann benannt wurde. Die beiden jüdischen Comic-Macher haben damit eine popkulturelle Identifikationsfigur kreiert, die für Stolz und Stärke schwarzer Menschen stand. Auch die Verfilmungen waren nicht nur Popcorn-Kino, hier wurden auch die politischen Debatten der USA verhandelt. Und Wakanda war die stolze Antwort auf Trumps „Shithole“-Vergleiche.

Auch Joe Biden zeigt sich bestürzt

Kein Wunder, dass sich nach Chadwicks Tod nicht nur Filmkollegen bestürzt zu Wort meldeten, wie Mark Ruffalo, der schrieb: „Bruder, du warst einer der Größten aller Zeiten und deine Größe hatte gerade erst begonnen.“ Sondern auch Politiker.

Die erste schwarze Kandidatin für das Amt des US-Vizepräsidenten, die Demokratin Kamala Harris, die mit Boseman für die Freiheit von Einwanderern eintrat, meldete sich „mit gebrochenem Herzen“: „Er ging zu früh, aber sein Leben machte den Unterschied.“ Und selbst Joe Biden, der Präsidentschaftskandidat der Demokraten, schrieb auf Twitter, Boseman habe mit seinen Rollen „ganze Generationen inspiriert und ihnen gezeigt, dass sie alles sein können - sogar Superhelden.“

Zum Markenzeichen von Black Panther und seinem fiktiven Reich Wakanda gehört der Gruß mit den gekreuzten Armen auf der Brust. Der wurde auch bei den aktuellen Black Lives Matter-Protesten übernommen. Und mit dieser Geste werden sich wohl auch die Fans von ihrem Idol verabschieden.