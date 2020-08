Ausstellung im Stadtmuseum: Warum Groß-Berlin Gegenwart ist

Top-Events in Berlin

Berlin. In Berlins neu gegründeten Bezirken herrschten gemischte Gefühle, als am 1. Oktober 1920 durch Eingemeindung an der Spree die flächenmäßig zweitgrößte Stadt der Welt mit fast vier Millionen Einwohnern entstand. Das Gemurre kam vor allem aus den bürgerlichen Gegenden. „Wir stehen hier auf dem Standpunkt, dass diese restlose Eingemeindung nur Nachteile für uns mit sich bringt und ein Unglück für Spandau darstellen wird“, hatte der letzte letzte Spandauer Bürgermeister Kurt Woelck (1882-1958) noch im Sommer 1919 geklagt – sich aber nicht mehr durchsetzen können.