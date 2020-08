Das Festival soll 2021 trotz Corona wie immer stattfinden. Bei den Darsteller-Bären will man nicht mehr nach Geschlecht trennen.

Die Berlinale wird im kommenden Jahr stattfinden. Und zwar, trotz Corona, nicht nur virtuell, sondern physisch. Die Umsetzung wird entsprechend der dann gültigen Rahmenbedingungen erfolgen und soll die größtmögliche Sicherheit aller Gäste gewährleisten. Anpassungen in der Festivalstruktur und -programmierung sollen in den kommenden Wochen definiert werden, wie das neue Festivalduo, die Geschäftsführerin Mariette Rissenbeek und der künstlerische Direktor Carlo Chatrian, am Montag bekannt gab.