Sean Connery wird 90: Der Mann, der zwei Mal "Nie" sagte

Die klassische 007-Pose: Sean Connery in „Liebesgrüße aus Moskau“.

Sean Connery gilt noch immer als bester James Bond, hat aber lange unter der Rolle gelitten. Am Dienstag wird er 90 Jahre alt.

Top-Events in Berlin

Top-Events in Berlin

Die jüngste Umfrage, erst vor zwei Wochen veröffentlicht, hat es mal wieder bestätigt: Sean Connery ist der beste James Bond aller Zeiten. Es sind immer nur die jeweils aktuellen 007-Darsteller, die ihm gefährlich werden. Aber Connery ist und bleibt nun mal die erste Doppelnull mit der Lizenz zum Töten. Er hat die Marke zum Erfolg geführt. Und er war auch der einzige, der damit gleich zwei Mal zurückkehrte. Bevor ihm die Rolle angetragen wurde, wurden Stars wie David Niven oder Cary Grant dafür gehandelt. Klar, dass er da „tagelang nicht richtig schlafen konnte“, wie er einmal sagte.

Der Spion im Geheimdienst Ihrer Majestät machte den damals 32-Jährigen über Nacht berühmt, sollte ihm aber schon bald ganz anders den Schlaf rauben. Weil alle Connery nur noch als Mr. Bond ansprachen, weil überall, wo er auftauchte, sich Menschentrauben bildeten und Paparazzi ihn verfolgten. Selbst aufs Klo.

Sean Connery: Männlichkeit und ironisches Augenzwinkern

Schon bald hat Connery deshalb, wie später auch Daniel Craig, mit dem Hype um seine Person gehadert. Weil er kaum noch ein Privatleben hatte. Und das Image ihn schauspielerisch einschränkte. Deshalb hat er nach fünf Filmen hingeschmissen und sich mit den Bond-Produzenten Albert R. Broccoli und Harry Saltzman überworfen.

Und immer viel Körper zeigen: 1965 mit Claudine Auger im 007-Film „Feuerball“.

Foto: United Archives / IFTN / picture alliance / united archives

Nie wieder wolle er Bond spielen, hat er getönt. Nur, um dann 1971 – nach dem Misserfolg von George Lazenby als 007 – in „Diamantenfieber“ zurückzukehren. Für eine Rekordgage, die der Schotte einer schottischen Stiftung spendete. Doch wieder überwarf er sich mit den Produzenten.

Und kehrte 1983 doch noch mal als Bond zurück. Aber nicht in der offiziellen Reihe – da hatte ihn längst Roger Moore beerbt. Sondern in einem Remake von „Feuerball“, mit dem auch dessen Drehbuchautor den Bond-Machern eine lange Nase drehte.

Sein 007. Bond-Film trug den ironischen Titel „Sag niemals nie“, und Connery parodierte darin seine eigene Ikone. Dieses ironische Augenzwinkern sollte zu einem neuen Markenzeichen werden. Jahre später befragt, ob er James Bond nicht doch vermisse, meinte er denn auch verschmitzt: „Ich kann nachts kaum noch schlafen.“

Lesen Sie auch: Dieser Berliner ist die Stimme von James Bond

Sean Connery: Vom Milchmann zum Spitzenstar

Am morgigen Dienstag wird Thomas Sean Connery, kaum zu glauben, 90 Jahre alt. Eine Legende zu Lebzeiten, die vor 20 Jahren obendrein von der Queen zum Knight Bachelor geadelt wurde, wobei der patriotische Schotte selbstredend Kilt trug. Dieser Weg war dem Mann, der als Sohn eines Fernfahrers und einer Putzfrau in ärmlichen Verhältnissen in Edinburgh aufwuchs, durchaus nicht vorgezeichnet. Lange hatte er alle möglichen Gelegenheitsjobs ausgeübt, als Milchmann, Bademeister, Pferdekutscher, Sargpolierer. Eine Verpflichtung bei der Royal Navy musste er vorzeitig beenden.

Zweites Comeback als Bond: mit Kim Basinger in „Sag niemals nie“, einem Remake von „Feuerball“.

Foto: United Archives / kpa / picture alliance

Aber als Bodybuilder bekam er erste Angebote als Aktmodell, wurde 1953 sogar Dritter bei der Wahl zum Mr. Universum. Und kam, als man für das Musical „South Pacific“ nach Athleten suchte, schließlich zur Bühne – und zu ersten Filmen. Aber nur der Mut der Bond-Produzenten, einen kaum bekannten Darsteller zum 007 zu küren, machte ihn zum Star. Auch wenn Ian Fleming, der Autor der 007-Romane, Connery für eine Fehlbesetzung hielt: Er war ihm nicht mondän genug.

James Bond - mehr zum Thema:

Befreit warf Sean Connery das Toupet weg

Connery aber bestach vor allem mit seinem männlichen Auftreten, seiner tiefen Stimme – und seinem Selbstbewusstsein. Weshalb Frauen ihm zu Füßen lagen, nicht nur im Film. Viele der frühen Bond-Filme sind heute nur schwer zu ertragen, wegen ihres Zynismus, vor allem aber auch wegen des antiquierten Frauenbilds und des schalen Altherrenwitzes.

Und die vermeintliche Kussszene in „Goldfinger“ kann man heute wohl nur noch Nötigung nennen, wenn nicht gar Vergewaltigung. Die toxische Männlichkeit sagt freilich viel über den damaligen Zeitgeist. Connery hat diese Figur allerdings immer ironischer angelegt – und sich in „Sag niemals nie“ selbst als Auslaufmodell präsentiert.

Segen und Fluch: Bond war für Connery zunächst wie ein perfekter, eigens für ihn angefertigter Anzug. Aber bald wurde er auch zu einer Schublade, aus der er nicht herauskam. In anderen Filmen, die er in den 1960er-Jahren drehte, konnte er nie wirklich überzeugen, nicht mal in Hitchcocks „Marnie“. Bald war gar von „Bondage“ die Rede. Deshalb der Bruch mit der erst geliebten, dann gehassten Figur. Womit Connery, dessen Haar sich schon im Alter von 17 Jahren lichtete, auch gleich das Toupet wegwarf, das er als Bond zu tragen hatte.

Erste Altersrolle: 1986 in Bernd Eichingers Bestseller-Verfilmung „Der Name der Rose“.

Foto: picture alliance / united archives

Aber auch wenn sich Connery nach „Diamantenfieber“ in den 70er-Jahren mit Abenteuerepen wie „Der Wind und der Löwe“ oder Kriegsfilmen wie „Die Brücke von Arnheim“ frei spielte – zum Charakterdarsteller reifte er erst nach dem abermaligen Bond-Comeback, als er in den 80er-Jahren mit Filmen wie „Der Name der Rose“ oder „Die Unbestechlichen“ in eine andere Liga aufstieg.

Noch mit 59 wurde Sean Connery „Sexiest Man Alive“

Jetzt waren die Jüngeren für die Action zuständig, er wechselte in die Mentorenrolle – und stahl den Jungstars doch die Show. Steven Spielberg wollte ihn im dritten „Indiana Jones“-Film denn auch unbedingt als Vater von Harrison Ford. Ein Idol noch als Opa: Noch mit 59 wurde er vom „People Magazine“ zum „Sexiest Man Alive“ gekürt, zehn Jahre später gar zum „Sexiest Man of the Century“. Man kann Connery förmlich vor sich sehen, wie er dazu nur ironisch die markante Augenbraue hebt.

Ein Schotte durch und durch: Als er 2000 zum Sir geadelt wurde, kam er im Kilt.

Foto: David Cheskin / dpa

Mit seiner inzwischen zur zweiten Natur gewordenen Elder-Statesman-Autorität hat er auch Titel wie „Jagd auf Roter Oktober“ oder „The Rock“ geadelt. Seine Popularität nutzte er aber zunehmend, um sich immer wieder für seine Heimat und die schottische Unabhängigkeit einzusetzen. Doch sein Gespür schien er zu verlieren. Eine tragende Rolle in den „Matrix“-Filmen lehnte er ebenso ab wie den Gandalf in der „Herr der Ringe“-Trilogie.

Sean Connery setzt sich für die schottische Unabhängigkeit ein

Stattdessen wirkte er in Produktionen wie „Die Liga der außergewöhnlichen Gentlemen“, mit denen er nicht mehr an alte Erfolge anknüpfen konnte. Den Kinoaufguss der Agentenserie „Mit Schirm, Charme und Melone“, bereute er sogar. 2003 zog er sich schließlich aus dem Business zurück. Und verabschiedete sich – mit einem 007-Video-Game, in dem er, klar, James Bond sprach.

Seither hat sich Connery aus der Öffentlichkeit zurückgezogen. Und macht kaum von sich reden. Höchstens noch mit 007-Umfragen. Aber immer hofft man, er möge doch noch mal zurückkehren. Den einstweiligen Ruhestand hat er ja 2011 kurz unterbrochen: Im ersten schottischen CGI-Animationsfilm, „Sir Billi“ lieh er seine Stimme der schottischen Titelfigur, die auch ganz nach Sir Connery gestaltet war. Ein drittes „Nie wieder!“ also, das Connery gebrochen hat. Aber niemand kann das halt so charmant wie er.