Schlöndorff: „Ich bin Meister im Missverstandenwerden“

Berlin. Am 14. April 1980 wurde „Die Blechtrommel“, Volker Schlöndorffs Verfilmung des Romans von Günter Grass, mit dem Oscar als bester fremdsprachiger Film ausgezeichnet – es war der erste Oscar überhaupt für einen deutschen Film. Zum 40-Jährigen sollte der Film deshalb am 14. April noch einmal in die Kinos kommen - in einer neuen, restaurierten Fassung. Wegen des Corona-Lockdowns konnte das Jubiläum an diesem Tag nicht gefeiert werden. Das wird nun aber nachgeholt. Am 30. August ist er noch einmal als bundesweites Kino-Event zu erleben, in Berlin im Kino International in Anwesenheit des Regisseurs (dazu gibt es noch Karten). Wir haben den 81-Jährigen in seiner Villa in Potsdam zu 40 Jahren „Blechtrommel“ befragt.

Berliner Morgenpost: Herr Schlöndorff, Ihr Leben lang wird ihr Name mit der „Blechtrommel“ verbunden. Nach ihrem Namen heißt es immer: „(Die Blechtrommel“). Oder vorab: der „Oscar-Preisträger...“ Erfüllt das mit Stolz, oder fühlt man sich da auf ein einziges Werk reduziert?

Volker Schlöndorff: Ich nehme das gar nicht mehr wahr. Das ist wie bei ein paar gut eingelaufene Schuhen, man merkt gar nicht mehr, dass man sie hat. Oder wie ein Hut, den man eben trägt. Das gehört zu meiner Identität, je älter ich werde. Der einzige Trost ist: Günter Grass ging es ja genauso. Und der meinte, um im Bild zu bleiben, besser so einen Hut haben als gar keinen.

Vor zehn Jahren gab es bereits einen Director’s Cut der „Blechtrommel“ mit 20 Minuten mehr Film. Jetzt, zum 40-Jährigen, gibt es schon wieder eine neue Fassung. Was kann da noch kommen?

Es ist unglaublich, was man mit der Digitalisierung bewirken kann. Durch die 4K-Auflösung wird nicht nur die Bildqualität viel besser, sondern auch der Ton. Wenn der kleine Oskar schreit, glaubt man jetzt wirklich, dass das Glas zerspringt.

„Ich weiß nicht, wie ich ohne ihn den Film hätte machen sollen“: David Bennent spielte den kleinen Oskar Mazerath, der nicht mehr wachsen will und mit seiner Stimme Glas zersingen kann.

Foto: dpa

Wird das eine Lebensaufgabe, alte Filme immer wieder in neuer Version zu präsentieren? Wird man da allmählich zum Archivar seiner selbst?

Ja, schon. Man merkt dabei vor allem, dass man seinen eigenen Ruhm überlebt hat. Archivar ist vielleicht nicht das richtige Wort, Konservator trifft es eher. Wir haben jetzt die Möglichkeit, dafür zu sorgen, dass die Filme so frisch bleiben wie beim ersten Mal. Manchmal sogar noch frischer. Regisseure wie Billy Wilder oder John Ford hätten davon geträumt. Das ist ein großes Privileg, dass wir Europäer haben. Weil wir selbst unsere Negative besitzen und nicht irgendein Studio. Der einzige Film, den ich noch nicht restauriert habe, ist ein amerikanischer: „Der Tod eines Handlungsreisenden“. Da kämpfe ich seit Monaten. Auf dem Markt gib es nicht mal eine Blu-ray, nur eine DVD, und die wurde nach der Fernsehfassung erstellt, wo für die Werbepausen immer Schnitte platziert wurden. Wenn man sich um sowas nicht selber kümmert, passiert Schreckliches.

Schlöndorff in seinem Arbeitszimmer, wo der 81-Jährige gerade seinen neuen Film „The Forest Maker“ vorbereitet.

Foto: Reto Klar / FUNKE Foto Services

Wie oft haben Sie „Die Blechtrommel“ eigentlich gesehen? Können Sie ihn sich überhaupt noch anschauen?

Ich schaue mir immer nur einzelne Momente an. Etwa die Großaufnahme von Katharina Thalbach, bei der ich dafür sorgte, dass ihre rote Perlenkette noch mehr leuchtet. Ich sehe dabei auch nicht mehr den Film, sondern denke an die Zeit, als ich ihn gemacht habe . Bei der roten Perlenkette etwa an Igor Luther, meinen Kameramann, der das so genial aufgenommen hat. Oder an die Umstände, unter denen die Szenen entstanden sind. Ich sehe also einen anderen Film als das Publikum. Den Film als Ganzes - nein, den kann ich wirklich nicht mehr sehen. Wenn der im Fernsehen läuft, dann gehe ich raus. Ich kann das auch schlecht im Kino durchsitzen. Da verkrümele ich mich lieber. Man sieht sonst nur Dinge, die einem nicht so gelungen sind. Aber man kann ja doch nichts mehr ändern.

Würden Sie das sonst gern machen? Wie George Lucas, der seine alten „Star Wars“ noch mal digital aufgebrezelt hat?

Der Oscar stand immer in seinem Büro: Franz Seitz, der Produzent der „Blechtrommel“. Oscars für die besten Filme gehen immer an die Produzenten, nicht an die Regisseure.

Foto: picture-alliance/ dpa/

rüher habe ich das gedacht, ja. Da war ich sehr verleitet, gewisse Sequenzen noch mal anders zu schneiden. Das habe ich mir inzwischen völlig abgeschminkt. Der Film entstand so, wie man damals war. Das kann man später nicht noch mal bearbeiten. Man kann ihn konservieren, aber nicht verbessern.

Stimmt es eigentlich, dass Sie den Roman gar nicht verfilmen wollten und überredet werden mussten?

Ja, schon. Das war gar nicht Angst. Ich dachte wirklich, dass kann man nicht verfilmen. Ich war so beeindruckt von den Bildern im Buch und der Vielschichtigkeit der Hauptfigur, wo man nicht wusste, ist das ein Giftzwerg oder ein vernachlässigtes Kind? Das ändert sich im Buch von Kapitel zu Kapitel, im Film brauchst du aber immer denselben Darsteller. Das konnte ich mir nicht vorstellen. Und ich kann mir auch heute nicht vorstellen, wie ich den Film ohne David Bennent hätte machen können.

Als Sie ihn entdeckt haben, haben Sie aber schon längst am Drehbuch gearbeitet. Was also hat Sie umgestimmt?

Der Produzent Franz Seitz hat mich überredet, mich mit Grass zu treffen. Die erste Begegnung war im Wahlbezirk von Franz Josef Strauß, wo Grass in einer riesigen Bierhalle für die SPD auftrat. Da habe ich erst mal seinen Mut bewundert, vor 2000 potenziellen Strauß-Wählern aufzutreten. Aber Grass hatte Überzeugungskraft, er war ein großartiger Redner. Und er hat auch mich mit einem einfachen Argument überzeugt. Er sagte: „Was soll ich Ihnen viel erzählen? Fahren Sie doch nach Danzig und schauen Sie sich das an. Und Sie werden sehen, das ist keine Ausgeburt einer wilden Fantasie, sondern eine ziemlich genaue Beschreibung der Stadt.“ Ich bin also nach Danzig, stand vor dem Haus, in dem er aufgewachsen ist, und das war ganz klein und kleinbürgerlich. Und da war dann mein Ehrgeiz geweckt, wenn er daraus so ein gewaltiges Werk machen kann, muss ich das auch irgendwie schaffen.

Traumatische Erfahrung: als Günter Grass die Dreharbeiten zur „Blechtrommel“ besuchte, war Schlöndorff wie gelähmt.

Foto: UNITED ARTISTS / dpa

Als Günter Grass Sie dann bei den Dreharbeiten besuchten, waren Sie völlig erstarrt.

Günter Grass war einfach eine sehr einschüchternde Person. Das war wohl auch der allererste Grund, warum ich da gar nicht ran wollte. Schon beim Beurteilen des Drehbuchs war er übermächtig und hatte immer wieder eigene Ideen, die mich nicht immer überzeugt haben. Als er dann in Danzig die Dreharbeiten besuchte, wollte er eigentlich solidarisch sein, mich ermutigen. Aber als er mir beim Drehen über die Schulter schaute, hat mich das völlig gelähmt. Da gab es den Moment, wo ich dachte: Ich hab‘s doch gewusst, ich kann das nicht.

Sie konnten es dann aber doch.

Ich hatte zwei wichtige Mitarbeiter: Jean-Claude Carrière schon beim Schreiben des Drehbuchs. Der hat meine Zweifel gar nicht verstanden, er fand, das sei doch alles ganz szenisch geschrieben, sogar mit Gags, das müsse man nur aus diesem Wortgebirge rauskitzeln. Und dann mein Kameramann Igor Luther beim Drehen. Der meinte, der Film müsse aussehen wie aus einer Spielzeugwelt, mit Primärfarben und diesen lackierten Blechspielzeugen, die heute teuer gehandelt werden.

Als der Film fertig war, hatte der amerikanische Verleih dann ähnliche Zweifel wie Sie anfangs. Man hat nicht an den fertigen Film geglaubt. Ist so was eine traumatische Erfahrung?

United Artists hatte den Film mitfinanziert. Das waren alles Emigranten deutscher Kultur, die in New York saßen, die haben das alles verstanden und mitgetragen. Es war aber ihr deutscher Vertreter, der, als er in Frankfurt den fertigen Film sah, meinte, das sei „nicht spielbar“. Da war der Film aber fertig, und an das fertige Produkt habe ich mehr als geglaubt. Beim Drehen mag man zwischendurch Zweifel haben, ob man das alles schafft. Aber wenn das im Schneideraum zusammenwächst, dann wächst das Selbstbewusstsein. Und der Glaube an den Film.

Alles gewonnen und fast wieder verspielt: Am 14. April 1980 überreicht die Schauspielerin Ann-Margret Schlöndorff den Oscar für den besten ausländischen Film.

Foto: picture-alliance / dpa

Der Film hat dann nicht nur die Goldene Palme in Cannes gewonnen, sondern auch den Auslands-Oscar. Das kann Ihnen keiner nehmen, Sie waren der erste deutsche Filmemacher, der in dieser Kategorie gewonnen hat. Können Sie sich noch an diesen Abend erinnern – oder erlebt man das nur in Trance?

Oh, ich kann mich noch sehr gut erinnern. Weil ich an diesem beinahe alles gewonnen und wieder verspielt habe in den USA. Ich bin voller Freude auf die Bühne gestürmt. Und habe gemeint, dass sei ja der erste deutsche Film, der einen Oscar gewinnt, und das aus Gründen, die wir alle gut kennen. Wobei ich natürlich den Aderlass durch die Nazis meinte, vor denen die großen Filmemacher nach Hollywood geflohen sind. Ich wollte mich verbeugen. Das wurde aber mit eisigem Schweigen quittiert. Die hatten es so verstanden, Hollywood habe es verhindert hätte, einem deutschen Film den Preis zu geben. Am nächsten Morgen zog sogar Johnny Carson in seiner Morning Show über diesen kleinen Deutschen her, der uns eine Lektion erteilen will. Das Beste ist in so einem Fall, dass man gar nichts sagt. Denn was man auch sagt, es wird missverstanden. Und ich bin wirklich der Meister im Missverstandenwerden.

Den Oscar hatten Sie nur kurz in Händen. Den bekommt ja immer der Produzent. Als ich Franz Seitz einmal in seinem Münchner Büro besuchte, musste ich als erstes den Oscar bewundern. Ist es nicht komisch, wenn man immer als Oscar-Preisträger gehandelt wird und den gar nicht zuhause hat?

Ja, jeder, der mich besucht, fragt: Wo ist er denn? Der steht nach wie vor im Büro der Produktionsfirma. Für Fototermine haben sie ihn kürzlich immerhin mal ausgeliehen, ich durfte ihn also mal wieder in Händen halten.

Hätten Sie ihn gern selber? Oder sind Preise gar nicht so wichtig?

Ach, da muss man ehrlich sein. Natürlich hätte ich den gern hier stehen. Ich erinnere mich noch gut an Billy Wilder, der hatte sechs Oscars in seinem kleinen Büro. Aber selbst der hat geseufzt, sieben wären noch schöner.

Sie haben nur den halben Roman verfilmt. Gab es je die Idee, einen zweiten Teil zu drehen? Oder scheiterte das von Anfang an David Bennent, weil der nicht mehr Oskar Mazerath sein wollte?

Morgenpost-Redakteur Peter Zander im Gespräch mit Volker Schlöndorff in dessen Potsdamer Villa.

Foto: Reto Klar / FUNKE Foto Services

Doch, doch. Es gab sogar Dutzende von Drehbüchern. Teils mit Carrière geschrieben, teils auch mit Grass. Da wollten aber die Produzenten nicht. Irgendwann wollte auch David Bennent nicht mehr. Ich habe dann noch einen Versuch gemacht, mit Grass „Die Blechtrommel“ bis zum Fall der Mauer fortzuschreiben. Die Darsteller waren alle da, Katharina Thalbach, Mario Adorf. Aber es hat nicht sollen sein. Die Produzenten und die Verleiher sagten immer: Ach, lassen wir das lieber. Sonst beschädigen wir noch den ersten Film. Ich kann nicht erklären, warum das nichts geworden ist. Aber ich bedauere es auch nicht wirklich.

Der Film sollte eigentlich im April noch mal ins Kino kommen, genau 40 Jahre nach der Oscar-Verleihung. Das hat Corona leider vereitelt.

Wir hatten uns genau den Tag ausgesucht: der 14. April. Das ist natürlich schade, dass das nicht geklappt hat. Aber ich will gar nicht lamentieren. Bei Corona hat es andere viel schlimmer erwischt: Filme, die frisch ins Kino hätten kommen sollen. Andere, die mitten im Dreh abgebrochen werden mussten. Und wieder andere, die gar nicht erst loslegen konnten.

Glauben Sie, die deutsche Filmwirtschaft wird sich von Corona erholen?

Ich habe vor allem große Angst um die Kinos. Denn alle Leute gewöhnen sich gerade das Streaming an. Die Filme werden also überleben. Nur: Ein Film wird ja für ein Publikum gemacht. Der muss sein wie Zirkus: hereinspaziert, hereinspaziert. Wenn das abhanden kommt, ist auch der Film selbst nicht mehr so lebendig. Ich sehe ja alle diese neuen Serien. Die sind ja auch ganz interessant, aber die laufen halt so dahin. Streaming ist dafür ein guter Ausdruck, das ist wie ein nicht allzu reißender Fluss, der vor sich hin plätschert. Es gibt keinen großen Bogen der Erzählung. Es gibt auch kein Ende, nur eine nächste Staffel. Und es ist kein Erlebnis mehr wie im Kino, wo man manchmal gebeutelt rauskommt und erst damit fertig werden muss. Damit fehlt der Sache die Seele. Schon bei der Herstellung. Man kann nur hoffen, dass eine neue Art von Kino erfunden wird. Sonst sehe ich wirklich schwarz.