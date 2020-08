Schulterschluss war gestern: „Mulan“ darf nicht ins Kino

Den Bogen überspannt: Der Disney-Film „Mulan“ mit Yifei Liu sollte eigentlich am 20. August ins Kino kommen, läuft nun aber exklusiv auf der Streamingplattform Disney+.

Die Kinos stecken wegen Corona in einer tiefen Krise. Ausgerechnet die großen Filmstudios könnten ihnen den Todesstoß versetzen.

Mulan, dem Mädchen, war eigentlich ein anderes Schicksal vorbestimmt. Die kleine Chinesin sollte mal einen Mann heiraten und ihrer Familie auf diese Weise Ehre machen. Doch Mulan will lieber kämpfen und ein Mann sein. Und als das eigene Land gegen böse Aggressoren verteidigt werden muss und der gebrechliche Vater dafür in den Kampf ziehen soll, nimmt Mulan kurzerhand seine Waffen an sich – und gibt sich für ihn aus. Um ihm auf andere Weise Ehre zu erweisen.

„Mulan“, dem Film, war ebenfalls ein anderes Schicksal bestimmt. Eigentlich sollte die Neuverfilmung des Disney-Trickfilms schon am 26. März in die Kinos kommen. Dann mussten wegen des Corona-Lockdowns alle Kinos weltweit schließen. Und auch nachdem sie in einigen Ländern wieder öffnen durften, hat Disney den Kinostart seines Prestigetitels immer wieder hinausgezögert.

Jeder rettet seine eigene Haut

Ende Juni legte man sich auf den 20. August als Starttermin fest. Nur um fünf Wochen später zu verkünden, dass der Film gar nicht erst ins Kino kommt. Stattdessen wurde er am 20. August auf der neuen, hauseigenen Streamingplattform Disney+ gestartet. Aber auch deren Abonnenten werden enttäuscht: Wer dort „Mulan“ sehen will, muss erst noch einen Sondervertrag abschließen.

Ebenfalls exklusiv auf Disney+ gestartet: Kenneth Branaghs Kinderbuchverfilmung „Artemis Fowl“.

Foto: ©Walt Disney Co./Courtesy Everett Collection

Nicht nur die Kinos müssen sich angesichts der weltweiten Pandemie um ihre künftige Existenz sorgen, auch die großen Filmverleiher und die dahinter stehenden Hollywoodstudios zeigen mit ihren widersprüchlichen und oft konfus wechselnden Entscheidungen, dass sie keine Strategie haben, wie sie verfahren sollen.

Sie machen dabei nur selbst einen verfahrenen Eindruck. Zeigte man sich zu Beginn der Krise aber immerhin noch demonstrativ im Schulterschluss mit den Kinos, geht es jetzt wohl nur noch darum, die eigene Haut zu retten.

Universals empörender Kino-Deal

Dabei wurden in der Corona-Krise immer wieder zwei Blockbuster genannt, die die Kinos retten sollten: Christopher Nolans neues Epos „Tenet“ (das auch erst ausgesetzt wurde, nun aber am 26. März starten soll) – und eben „Mulan“, eine der vielen neuen Realverfilmungen der eigenen Trickfilmklassiker, mit denen Disney in den vergangenen Jahren nicht eben viel Fantasie zeigt, sondern lieber alte Hits recycelt.

Das Mickey-Mouse-Studio hat in gewisser Weise von der Corona-Krise profitiert, weil es währenddessen seine lang angekündigte Streamingplattform startete. So erlebten nicht nur Netflix & Co. einen Ansturm neuer Abonnenten, sondern auch Disney+. Dort braucht man jetzt nicht nur Klassiker, sondern auch Frischware, um den neuen Kanal zu promoten. Wie Kenneths Branaghs spektakuläre Verfilmung des Kinderbuchs „Artemis Fowl“, die bereits seit 14. August Disney+ startete. Oder nun „Mulan“, mit dem man ursprünglich, was vor 22 Jahren mit dem Trickfilm nicht gelungen war, auch die chinesischen Kinos erobern wollte.

Zeitgleich im Kino und im Internet gestartet: „The King of Staten Island“ von Universal.

Foto: picture alliance/AP Photo

Dabei ist das Disney-Studio nicht das einzige, das nicht mehr auf Kino setzt. Universal etwa hat in den vergangenen Wochen seine neuen Filme zeitgleich im Kino und als Video-on-Demand im Internet gestartet. Und einen Deal mit der Kinokette AMC geschlossen, der für viel Empörung sorgte, weil er eine schnellere Online-Verfügbarkeit vorschreibt. Ein verheerendes Zeichen für die Kinos. Denn wer soll viel Geld für ein Ticket berappen, wenn der Film woanders schon viel billiger zu haben ist?

Das Recht der ersten Nacht: verwirkt

Eine uralte Abmachung zwischen den Filmverleihern und der Kinobranche scheint damit ausgehebelt: das Recht der ersten Nacht. Ein Film erhält demnach erst mal einen Vorlauf in den Kinos, wobei dieser gleichwohl immer weiter verkürzt wurde, zuletzt auf nur noch auf drei Monate, bevor dann die Zweitverwertung mit Blu-ray und DVD einsetzt.

Netflix war dann die erste Streamingplattform, die nicht nur aggressiv Filme aufkaufte, sondern den Kinos in ihrem ureigenen Bereich Konkurrenz machte. Indem sie eigene Produktionen mit Knebelverträgen in, wie das gönnerisch heißt, „ausgewählten Kinos“ zeigt - nur wenige Tage vor dem Start bei Netflix. Kinos werden hier nur noch als Werbeplattform missbraucht.

Das Vorbild für „Mulan“: Disneys gleichnamiger Trickfilm aus dem Jahr 1998.

Foto: picture alliance / United Archives/IFTN

Im Konkurrenzkampf zwischen Kino und Streaming haben die Plattformen durch Corona massiv profitiert. Filmfreunde wechselten in Scharen zu den Plattformen. Selbst ein Steven Spielberg und ein George Lucas haben jüngst im Branchenblatt „Variety“ prophezeit, das Ende der großen Studios sei gekommen, die Plattformen würden künftig den Markt bestimmen. Nicht umsonst gründeten auch große Studios wie Disney oder Warner mit HBO Max eigene Plattformen, um sich zu behaupten.

„Mulan“-Werbung wird attackiert

Der Verlierer aber sind die Kinos. Die aber tun nun ihren Unmut kund. Auf Facebook finden sich gleich zwei millionenfach geklickte Filme, auf denen ein französischer Kinobetreiber mit einem Baseballschläger auf einen „Mulan“- Pappwerbeaufsteller einschlägt und ein deutscher Kollege einen in Brand setzt: „R.I.P. Mulan“. Und quasi als Notschrei hat der europäische Kino-Dachverband UNIC (Union Internationale des Cinémas) einen Brandbrief veröffentlicht; „Survival of Cinemas At Stake“ - Das Überleben der Kinos steht auf dem Spiel.

„Alle, die vom Erfolg der Filmindustrie abhängig sind“, heißt es darin. „sollten sich verpflichten, für die künftige Gesundheit des ganzen Sektors zu sorgen.“ Zuvor war schon sowohl der Universal-AMC-Deal als auch der „Mulan“-Start auf Disney+ als egoistisch und grausam, ja gar als „Stinkefinger“ für die Kinos gewertet worden. Mit „Mulan“ gilt es nun, sich gegen ganz andere Aggressoren zu verteidigen, als die Filmemacher sich das ausgedacht haben.