"Pop-Kultur" im Netz statt in der Kulturbrauerei

Berlin. Die argentinische Künstlerin Catnapp ist eher introvertiert. Sie zog sich gern in ihre eigenen vier Wände zurück. Doch auf der anderen Seite hat die Pandemie ganz neue Ängste ausgelöst, die sie wiederum in ihre elektronische Musik einfließen ließ. „Ich habe mit einem Team von Wissenschaftlern Töne entwickelt, die direkt mit den Ängsten der Menschen kommunizieren und diese offenlegen.“ Auf dem Berliner Festival „Pop-Kultur“, das ab Mittwoch zum sechsten Mal für drei Tage in der Kulturbrauerei in Prenzlauer Berg stattfinden sollte, wollte sie diese Musik ihrem Publikum persönlich vorstellen – und auch das Geheimnis lüften, dass die Idee mit dem Angst-Programm nur ein Witz war.

Aber das Festival wird in diesem Jahr nur online stattfinden. Statt 111 Künstlern aus aller Welt live in den verschiedenen Hallen um das alte Backsteingebäude in Prenzlauer Berg zuzuhören, wird das Festival täglich einen Zusammenschnitt von 36 Künstlern vorstellen. Wer sie hören und sehen will, kann täglich eine wachsende Zahl von kleinen Filmen anklicken. Das bringt zwar kein Festival ins Wohnzimmer, aber zumindest geben die Festivalkuratoren so einer Auswahl von Künstlern eine Plattform. „Es war schmerzhaft, unser Angebot auf ein Drittel zu kürzen“, sagt Katja Lucker, Geschäftsführerin des Festivals, „aber auf diese Art konnten wir die teilnehmenden Künstler und Künstlerinnen ordentlich bezahlen und bekommen ein sehenswertes und starkes Ergebnis.“ Weil das Programm sehr umfangreich und vielfältig ist, habe man sich geeinigt, jeden Tag ein Drittel der Premieren öffentlich zu machen. „Da wir öffentlich gefördert sind, war es naheliegend, die Videos nicht hinter eine Bezahlschranke zu stellen.“

Auch viele Berliner Musiker werden vertreten sein

Kein Zweifel, das Festival ist hart getroffen durch diesen Einschnitt: Es gibt weder Sponsoren noch Ticketeinnahmen, Öffentlichkeit oder Live-Gespräche auf der Bühne. Zumindest Letzteres wird Teil der Online-Plattform sein, die ab kommenden Mittwoch unter www.pop-kultur.berlin zu sehen sein wird. Da sprechen Künstler aus Deutschland wie Lady Bitch Ray oder Yesim Duman über ihre Erfahrungen – und spielen anschließend miteinander Tischtennis.

Auch in diesem Jahr sind viele Künstler aus Berlin bei dem Festival eingeladen. Die Band „Isolation Berlin“ wird ein eigenes Film-Konzert haben, wie die Gruppe „21 Downbeat“ vom benachbarten Theater Rambazamba und der gehörlose Comedian Ace Mahbaz. In einem Kurzfilm, der diesen Mittwoch in der Kulturbrauerei vorgestellt wurde, zeigt Mahbaz die Gebärde für „Berlin“. Sie besteht aus einer Faust, die über die Schulter gehoben wird, ähnlich wie der kommunistische Gruß. Nicht nur an Gehörlose wurde gedacht – das gesamte Festival soll mit Audiodeskription unterlegt für Blinde zugänglich werden – ohne Zeitbeschränkung. Auch nach dem Ende des Festivals sollen die Videos für Fans der Popkultur sichtbar bleiben.